Tips for Choosing Baby Name: आपकी लाड़ली गुड़िया या नन्हें से बेटे का ख्याल भी आपको खुश कर जाता है। आप चाहते हैं कि आपके छोटे-से बच्चे के लिए आप दुनिया का सबसे प्यारा नाम चुनें। लेकिन, आप समझ नहीं पाते कि आखिर नाम चुना कैसे जाए। आप भी इसी उलझन में हैं ना? आपकी इस परेशानी को दूर कर देते हैं हम। यहां हम लिख रहें हैं कुछ टिप्स जो, आप अपने बच्चे का नाम रखते समय ध्यान में रख सकते हैं। (Tips for Choosing Baby Name in hindi) Also Read - Best Indian Baby Names: साल 2020 में लड़कों और लड़कियों के ये 30 नाम रहे सबसे पॉप्युलर, 2021 में भी रहेगी इनकी ही धूम

बच्चे के जन्म के साथ ही उसके मां-बाप उसके लिए कई प्लान बनाते हैं। जैसे, बच्चा कौन-से स्कूल में पढ़ेगा, कौन-सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेट बजाना सीखेगा या उसके लिए कैसे खिलौन, कपड़े और जूते खरीदने हैं। खैर, इन प्यारी-प्यारी बातों के बीच जिस बात का फैसला पैरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल होता है वह है बच्चे का नाम रखना। Also Read - Indian baby names 2021 : इस साल खूब पसंद किए जाएंगे बच्‍चों के ये 25 नाम, अर्थ भी जानिए

हाल ही में शिल्पा शेट्टी (shilpa shetty) ने अपनी बेटी ‘समीषा’ (Samisha) के जन्म की ख़बर के साथ ही उसके नामकरण के बारे में भी लोगों को बताया। शिल्पा के फैंस जहां शिल्पा और कुंद्रा की बेटी के नाम को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं, लोगों के मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि उन्होंने आखिर अपनी बच्ची के लिए इतना सुंदर नाम ढ़ूढ़ा कैसे? यह सवाल केवल आपके लिए नही बल्कि ज़्यादातर न्यू पैरेंट्स के लिए भी मुश्किलभरा है। तो, अगर आपके घर एक नन्हा मेहमान आनेवाला है या आ गया है, और अब आप उसके लिए एक सुंदर से नाम की तलाश में हैं। तो, ये रहीं कुछ टिप्स जो आएंगी आपके काम। (Tips to Select Baby Name) Also Read - Parenting Tips: बच्चों को कामयाब बनाती हैं माता-पिता की ये 7 अच्‍छी आदतें, बढ़ता है बच्‍चों का आत्‍मविश्‍वास

बच्चे का नाम रखने के लिए टिप्स (Tips for Choosing Baby Name):

नाम हो खास मतलब

ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का व्यवहार और भविष्य उसके नाम के आधार पर ही बनेगा। जैसे, अगर बेटी का नाम खुशी रखा जाए तो, वह हमेशा खुशहाल और चहकती हुई-सी नज़र आएगी। इसीलिए, बच्चों के लिए नाम चुनते समय उसके अर्थ के बारे में भी ज़रूर सोचें। (Indian Baby Names)

वेद-पुराणों से चुनें कुछ नाम

हिंदू पुराणों और काव्यों में कई सुंदर नामों के बारे में मिल जाते हैं। जैसा कि भारत में बहुत-से लोगों के नाम देवी-देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं। इसी तरह किस्से-कहानियों में जिन किरदारों का ज़िक्र होता है उनके नामों को भी खूब पसंद किया जाता है। हमारे यहां ज़्यादातर लड़कों के नाम भगवान कृष्ण और लड़कियों के नाम माता लक्ष्मी से जोड़कर रखे जाते हैं। आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिए, कुछ अच्छे और सुंदर अर्थ वाले नाम आपको भी ज़रूर मिल जाएंगे। (hindu baby names)

चुनें छोटा-सा नाम

इन दिनों माता-पिता अपने बच्चों के लिए छोटे-से नाम चुनते हैं। 2 या 3 अक्षरों से अधिक लम्बे नाम इन दिनों कम ही रखे जा रहे हैं। दरअसल, ऐसे नामों को काफी कूल और सुंदर माना जाता है। लेकिन, इस बात का ख्याल रखें कि नाम छोटा होने के साथ-साथ बोलने में भी आसान हो। साथ ही आपके बच्चे के नाम का कोई सुंदर-सा अर्थ भी निकलता हो। (ways to select baby names)

Lactose Intolerance Symptoms in Kids: क्या आपके बच्चे की त्वचा पर दिख रहे हैं स्किन रैशेज़ या होता है बार-बार ज़ुकाम? हो सकते हैं ये लैक्टोज़ इन्टॉलरेंस का संकेत

न्यूमरोलॉजी का भी रख सकते हैं ध्यान

अंकों के जोड़ने-घटाने से जुड़ा यह विज्ञान कई लोगों के नामकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिनों बच्चों के लिए नाम चुनते समय भी लोग न्यूमरोलॉजी की मदद लेते हैं। इस तरह मां-बाप अपने बच्चे के जन्म के समय और तारीख के समीकरण के आधार पर उनके लिए एक नाम चुने हैं। इसी तरह बहुत से लोग अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के आधार पर बदल भी रहे हैं। ताकि, उन्हें जीवन में सफलता और सुकून प्राप्त हो सके।

Tips to Limit Kid’s Screen Time: क्या आपके बच्चे दिन भर देखते हैं फोन और टीवी? उनके डेवलपमेंट पर हो सकता है ख़राब असर, बच्चों में स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के लिए आज़माएं ये टिप्स