बच्चे का IQ लेवल बढ़ाना नहीं है मुश्किल, इन 5 टिप्स को फॉलो करें आपका बच्चा भी बनेगा स्मार्ट और इंटेलिजेंट

दिमाग की शक्ति और बुद्धिमता ( intellectual intelligence) को नापने के लिए आईक्यू (IQ) लेवल की मदद ली जाती है।

Tips to boost IQ: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बुद्धिमान बने और उनता आईक्यू लेवल हाई हो। इसके लिए वे बच्चों को अलग-अलग तरीकों की ब्रेन एक्सरसाइजेस करने के लिए मोटीवेट करते हैं और वहीं अच्छी से अच्छी डाइट खिलाने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान बच्चे अपनी अलग पहचान बनाते है। बच्चों का दिमाग तेज होना उन्हें अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने और अधिक स्मार्ट बनने में मदद करता है। दिमाग की शक्ति और बुद्धिमता ( intellectual intelligence) को नापने के लिए आईक्यू (IQ) लेवल की मदद ली जाती है। आईक्यू की मदद से यह समझने की कोशिश की जाती है कि इससे भविष्य में उनके करियर और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी प्रोग्रेस को समझा जा सके।

अगर आप भी उन माता-पिता में से हैं जो सोचते हैं कि वे अपने बच्चे का आईक्यू लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ें यह लेख जहां कुछ ऐसे तरीकों के बारे में हम लिख रहे हैं जो आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए जानें क्या हैं ये तरीके। (Tips to boost Intelligence Quotient of kids in Hindi)

बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के उपाय

म्यूजिक से जोड़े

संगीतकी मदद से बच्चों के दिमागी विकास को तेज किया जा सकता है। बच्चों को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य (Musical Instrument) बजाना सिखाएं। गिटार, सितार, वीणा या तबला सीखने के लिए बच्चों को किसी अच्छे म्यूजिक स्कूल में भेज सकते हैं। इससे बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स भी डेवलप हो सकेगी। (Benefits of learning music)

बच्चों के खेलने के लिए प्रोत्साहित करें

मोबाइल, कम्प्यूटर्स और गैजेट्स के जमाने में बच्चे घर में अधिक समय बिताते हैं बाहर जाकर पार्क या मैदानों में कभी-कभार ही खेलते हैं। लेकिन, बच्चों को आउटडोर गेम्स (outdoor games) के लिए प्रोत्साहित करने से उनका आईक्यू बढ़ाने में मदद हो सकती है। दूसरे बच्चों के साथ खेलते-कूदते समय बच्चे कई तरह की नयी स्किल्स सीख पाते हैं और इससे उनका मानसिक विकास (brain development) भी बेहतर तरीके से होता है।

माइंड गेम्स

बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसे गेम्स खेलने के लिए मोटिवेट करें जिनमें दिमाग की कसरत होती है। पहेलियां बुझाएं, शतरंज खेलें और क्रॉसवर्ड सॉल्व करें। इससे बच्चे के ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और आई क्यू बढ़ेगा।

बच्चों को खिलाएं ओमेगा-3 फैटी एसिड्स वाले फूड्स

ब्रेन के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से समृद्ध फूड्स खाना लाभकारी साबित हो सकता है। दरअसल, ओमेगा-3 ब्रेन को डेवलप करने में मदद करता है। जब बच्चे का डीएचए (DHA) लेवल कम हो तो उसे पढ़ने-लिखने और चीजों को याद रखने में दिक्कत आती है। ऐसे में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स वाले फूड्स खाने से उनका ब्रेन फंक्शन (brain functions) बेहतर होता है और ब्रेन का विकास भी तेजी से होता है। (benefits of omega-3 fatty acids)

प्राणायाम करवाएं

मन को शांत करने के अलावा ब्रेन को उत्तेजित (ways to stimulate brain) करने के लिए भी डीप ब्रीदिंग (deep brathing exercises) की मदद ली जा सकती है। बच्चों को नियमित प्राणायाम करने के लिए कहें। इससे उनका फोकस सुधरता है और स्ट्रेस भी कम होता है।