किताब उठाते ही बच्चे को आने लगती है नींद? ये ट्रि्क्स पढ़ाई में आएंगी काम, बच्चे ही नहीं बड़े भी करें ट्राई

आप बुक उठाते हैं लेकिन, कुछ देर बाद ही आपको नींद आने लगती है। जानें इस आलस और नींद आने की परेशानी से राहत के आसान उपाय।

How to avoid sleeping while studying: एक्जाम हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो आप प्लान करते हैं देर तक पढ़ाई करेंगे और सब काम निपटा लेंगे। लेकिन, होता इसके उलट ही है। आप बुक उठाते हैं लेकिन, कुछ देर बाद ही आपको नींद आने लगती है। बच्चों के साथ-साथ ये परेशानी बड़ों को भी महसूस होती है और वो चाहकर भी ज्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज जान लें इसके कारण और इस परेशानी से निपटने के आसान से तरीके। (Ways to beat study-time laziness in hindi)

पढ़ाई करते समय क्यों आती है नींद? (Reasons we feel sleepy while sit for study)

दरअसल पढ़ाई करते समय आंखों से जुड़े मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और हमारा ब्रेन पढ़ी हुई चीजों को याद कर उसे जमा करता रहता है। जब आंखं के मसल्स थक जाते हैं या धीमी गति से काम करते हैं तो उसकी वजह से हमें नींद आने लगती है।

इसी तरह पढ़ते समय आमतौर पर हम ऐसी मुद्रा में बैठे रहते हैं जिससे हमें नींद आती है। आमतौर पर यात्रा के समय भी लोग कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। इसीलिए, लोग बस और ट्रेनों में यात्रा करते समय सो जाते हैं। ऐसे में लोगों को पढ़ाई करते समय अपने बॉडी पोस्चर को ऐसा रखने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें शरीर को ज्यादा आराम ना मिले और सुस्ती महसूस ना हो।

जब आए पढ़ाई करते हुए नींद, तो करें ये उपाय

अंधेरे कमरे में ना करें पढ़ाई

जिस जगह आप पढ़ाई कर रहे हों वहां रोशनी का अच्छा इंतजाम रखें। कम रोशनी वाली जगह पर पढ़ाई करने ना बैठें।

ओपन स्पेस में पढ़ना है अच्छा

खुली जगहों जैसे छत या बाल्कनी में हवा और रोशनी अच्छी तरह पहुंच पाती है। ऐसी जगहों पर पढ़ाई करने बैठें, सुस्ती कम महसूस होगी।

बिस्तर पर ना करें पढ़ाई

कुछ लोगों को बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने की आदत होती है, लेकिन ऐसा करने से आपको सुस्ती महसूस होगी और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। इसीलिए, हमेशा टेबल-कुर्सी पर ही पढ़ाई करें।

पढ़ाई से पहले खाएं हल्का खाना

खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई करने ना बैठें। पढ़ने से पहले हल्का और पचने में आसान भोजन खाएं।