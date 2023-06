बच्चे को प्रैक्टिकल बनाते हैं डेली लाइफ के 5 काम, मोबाइल में घुसे बच्चे से जरूर कराएं ये चीजें

How to make kids more practical: आजकल बचपन से ही फोन की आदत पड़ने के कारण बच्चों को फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है। बच्चे से कुछ काम कराए जा सकते हैं, जो उन्हें ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं।

How to distract child from mobile: आजकल जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, बच्चों को संभालना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को ही स्मार्टफोन यूज करने की आदत पड़ जाती है। यहां तक कि कुछ बच्चे तो फोन को यूज किए बिना खाना भी नहीं खाते हैं। वहीं कुछ बच्चों को टीवी बहुत ज्यादा देखने की आदत पड़ जाती है, जो उनकी आंखों को ही नहीं बल्कि मानसिक व अन्य शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा देता है। ज्यादा फोन में घुसे रहने और वीडियो गेम आदि खेलने के कारण बच्चे ज्यादा वर्चुअल लाइफ जीने लग जाते हैं और कम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें फिजिकली हेल्दी रखने के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें प्रैक्टिकल बनाना जरूरी है। लेकिन घर पर कुछ ऐसे काम होते हैं, जिन्हें करके बच्चे को प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही काम बताने वाले हैं, जो बच्चे को प्रैक्टिकल बनाने में मदद करते हैं -

पालतू जानवर को खाना खिलाना

बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए पालतू जानवरों से खाना खिलाने को कहें। ऐसा करने से बच्चे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और साथ ही उनकी मोटर स्किल्स भी बढ़ जाती हैं। अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो रोज अपने बच्चों को उन्हें खाना खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पौधों में पानी डालना

गार्डनिंग करना एक अच्छा काम होने के साथ-साथ काफी मौज मस्ती का काम भी है, जो बच्चों को काफी पसंद आ सकता है। अगर आपका बच्चा फोन में ज्यादा घुसा रहता है, तो उसके लिए ऐसे काम थोड़े मजेदार हो सकते हैं, जो उसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। घर के गार्डन में बच्चों को पानी डालने के लिए प्रोत्साहित जरूर करें।

सबके लिए खाना लगाना

परिवार में हर किसी के लिए टेबल पर खाना लगाना भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा करके बच्चे को अच्छे संस्कार मिलने के साथ-साथ उसे बुरी आदतें लगने का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए जब भी सही समय हो तो उसे सबके लिए खाना लगाने की आदत जरूर डालें।

घर की सफाई

जिन बच्चों को फोन में लगे रहने की आदत पड़ जाती है, वे अक्सर अपनी हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखते हैं। ऐसे में बच्चों को घर की सफाई की आदत डालें, जिससे उनका घर के काम में ध्यान होने के साथ-साथ साफ-सफाई रखने में भी उसकी रुचि बढ़ेगी। खासतौर पर जिन बच्चों का फोन में ज्यादा ध्यान रहता है, उनके उनसे थोड़ा बहुत साफ-सफाई करा लेनी चाहिए जैसे खुद के कमरे की सफाई करना।

