फ्लाइट में बच्चों के साथ यात्रा कैसे करें? जानें कुछ टिप्स, जो ट्रैवल को बनाएगा आसान

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Flying with kids tips : अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और विदेशों की यात्रा भी करते रहते हैं, तो ऐसे में कभी न कभी आपको अपने बच्चों के साथ भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। हालांकि, जब बात एयर ट्रैवल की होती है, तो यह थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। दरअसल, बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं और उन्हें घंटों तक एक जगह पर बैठे रहना बोरिंग लग सकता है। इससे वे परेशान भी हो सकते हैं और चिढ़कर रो भी सकते हैं। इससे न सिर्फ पैरेंट्स, बल्कि आस-पास के लोग भी परेशान हो सकते हैं। ऐसे में यहां हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जो आपके बच्चों को एयर ट्रैवल के दौरान शांत रखने में मदद कर सकते हैं।
फ्लाइट में बच्चों के कानों में दर्द हो सकता है। यह दर्द बच्चों की परेशानी को बढ़ा सकता है। इससे परेशान होकर बच्चे रो सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि फ्लाइट में चढ़ते और उतरते समय बच्चे को दूध पिलाएं। वहीं, अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें कुछ खाने के लिए दें। दरअसल, कई बार भूख में भी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा, निगलने की प्रक्रिया से कान का दर्द भी ठीक होता है।
बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए उनका ध्यान भटकाना जरूरी होता है। इसके लिए आप उनके पसंदीदा खिलौनों, कलरिंग बुक या सॉफ्ट टॉयज की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा, आप उन्हें उनकी मनपसंद बुक दे सकते हैं पढ़ने के लिए। इससे यह फायदा होगा कि अगर आपका बच्चा परेशान नहीं होगा और उसकी वजह से आप भी परेशान नहीं होंगे।
प्लेन में शोर बहुत तेज होता है, जो बच्चे के कानों को परेशान कर सकता है। ऐसे में उनके कानों की सुरक्षा के लिए किड्स-फ्रेंडली ईयर मफ या इयरप्लग का इस्तेमाल करें। इससे बच्चों के कानों में शोर कम तो जाता ही है, साथ ही उन्हें सोने में भी मदद मिलती है।
एयर ट्रैवल करते समय एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सीट सही जगह पर हो। दऱअसल, बच्चों को बार-बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप कॉरिडोर वाली सीट चुनें, ताकि आप आसानी से बच्चे को लेकर वॉशरूम ले जा सके। यह सीट सबसे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कई बच्चों को उल्टी की शिकायत भी हो सकती है, तो आपके लिए यह सीट परफेक्ट है।
बच्चों को भूख बड़ी जल्दी लगती है। इसके अलावा, अगर उन्हें भूख भी न लगी हो, तो भी उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर चाहिए होता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि उनके पसंदीदा स्नैक्स पैक करें। जब भी बच्चा थोड़ा परेशान हो या उसे भूख लग रही हो, तो उन्हें खाने के लिए उनकी पसंद की कुछ चीजें दें। ताकि वे खाकर खुश हो जाएं। इससे न तो वे खुद परेशान होंगे और ना दूसरों को करेंगे।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information