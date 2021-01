Tips For Choosing Baby Name in Hindi: बच्चे के जन्म के बाद उसका नाम चुनना (Baby Names in Hindi) किसी भी पेरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय होता है। बच्चे का नाम चुनना जितना मजेदार होता है, उतना ही एक जिम्मेदारी भरा काम भी है, क्योंकि आप जो नाम अपने बच्चे को देंगे, उसी नाम से उसकी पहचान बनेगी। यह भी हो सकता है कि आप जो नाम अपने बच्चे के लिए चुनें, उसे पसंद ना आए। यदि आपने अपने होने वाले बच्चे का नाम (Indian Baby Names) अब तक नहीं सोचा है, तो नाम रखने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। Also Read - Anushka Sharma Baby: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के घर आयी नन्हीं परी, 2021 में पैदा होनेवाली लड़कियों के लिए 10 प्यारे और यूनिक निक नेम

परिवार का हर छोटा-बड़ा सदस्य चाहता है कि उनके द्वारा पसंद किया गया नाम (Popular Indian Baby Names of 2021 in Hindi) ही बच्चे को दिया जाए। यदि आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई निराश हो, तो अपने नन्हे मेहमान के लिए यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करते हुए नाम चुन (How to Choose Name for Your Baby) सकते हैं।

नाम चुनते समय खास कैटेगरी का रखें ध्यान

फैमिली नेम्स (Family Names)

मां का विवाह पूर्व नाम (Mother’s maiden name)

दादा दादी के नाम (Grandparent’s names)

जूनियर्स या III, IV

जूनियर्स या III, IV

परिवार का परंपरागत नाम (Family traditions)

कल्चरल या एथनिक नाम (Cultural or Ethnic Names)

इंडियन

स्पैनिश

ग्रीक

इटैलियन

एफ्रिकन

प्लेस नेम्स (Place Names)

देश

शहर

राज्य

पॉप कल्चर से संबंधित नाम

एक्टर-एक्ट्रेस

फिल्मी, टीवी, किताब के कैरेक्टर्स

पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन

विडियो गेम कैरेक्टर

धार्मिक नाम

हिन्दू (Hindu)

मुस्लिम (Muslim)

आध्यात्मिक नाम (Spiritual Names)

अन्य पॉपुलर कैटेगरी

मौसम (Seasons)

रंग (Colors)

ऐतिहासिक (History)

एस्ट्रोलॉजी (Astrology)

माइथोलॉजी (Mythology)

प्रकृति (Nature)

इन सभी कैटेगरी के अनुसार आपको ढेरों अच्छे नाम (Latest Indian Baby names 2021) मिल जाएंगे, साथ ही आप वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार भी नेट, किताबों आदि पर अच्छे नाम सर्च कर सकते हैं। ऊपर बताए गए इन सभी कैटेगरी पर पहले नाम सर्च करें और फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपस में विचार-विमर्श करके अपने बच्चे का नामकरण (Tips For Choosing Baby Name) कर दें।

बच्चे का नाम रखते समय इन टिप्स का रखें ध्यान

1 नाम रखते समय बच्चे का निकनेम भी कुछ लोग रखना पसंद करते हैं। लेकिन घर के लोगों के अलावा फैमिली फ्रेंड्स आदि भी कुछ निकनेम दे देते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि वह बोलने में खराब ना लगे।

2 आपके पहले बच्चे का नाम जिस अक्षर से शुरू हो रहा है, जरूरी नहीं कि अपने दूसरे बच्चे (Tips For Choosing Baby Name) का भी उसी अक्षर से नाम रखें। अक्सर, मिलते-जुलते अक्षरों, मीनिंग, बड़े-छोटे नाम रखने पर बच्चों को पसंद नहीं आता है।

3 आप जो भी नाम रखें, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल रहा है, इस बात का खास ध्यान (Tips For Choosing Baby Name in hindi) रखें। किसी ऐतिहासिक धरोहर, राजा-महाराजा, राजनेता का नाम रखते हैं, तो ध्यान रखें कि वह आपके धर्म, समुदाय में रहने वाले लोगों की भावनाओं का ठेस ना पहुंचाए। नाम का अर्थ पॉजिटिव हो ना कि निगेटिव।

4 अधिक यूनिक नाम चुनने के चक्कर में ना पड़ें। हद से ज्यादा अलग नाम रखने से लोगों को बोलने, उसके अर्थ को समझने या समझाने में भी समस्या हो सकती है। कई बार बच्चा खुद अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाता या अर्थ नहीं समझ पाता। बच्चों के नाम इतने कठिन और जटिल ना रखें कि वे अपना नाम लोगों को बता ही ना पाएं।

5 किसी भी नाम को चुनने में हिचकिचाएं (How to Choose Baby Name in hindi) नहीं। परंपरागत नाम की बजाय यदि लीक से हटकर नाम रखना चाहते हैं, तो जरूर रखें। आजकल लास्ट नेम को लोग फर्स्ट नाम की तरह रखने लगे हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ लड़कों के नाम आजकल लड़कियों के नाम के लिए कॉमन होते जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने ही क्षेत्र, लोकेशन, लोकल सेलिब्रिटी के नाम चुनें। आप चाहें तो देश-दुनिया के दूसरे भाग, लोकेशन, कल्चर, सेलिब्रिटी के नाम भी रख सकते हैं। अपने बच्चे का नाम रखना पूरी तरह से आपकी और आपके परिवार की इच्छा पर निर्भर करता है।

2021 में जन्मे लड़के-लड़कियों के कुछ ट्रेंडी नाम

लड़कियों के 10 नाम और उनके अर्थ (Top 10 baby girl names in Hindi)

आरती (Aarti)- पूजा (worship)

आबिरा (Aabira)- रंग (Color)

आधिरा (Aadhira)- मून (Moon)

बेली (Beli)- जैसमिन (Jasmine)

ईबानी (Ebbani)- डिजायर (Desire)

ईधा (Edha)- सैक्रेड (Sacred)

फारा (Fara)- सनसेट (Sunset)

मॉलिका (Moulika)- लव (Love)

निदि/निदी (Nidi)- शाइन (Shine)

निरजाक्षी (Nirajakshi)- लोटस आई (Lotus eye)

लड़कों के 10 नाम और उनके अर्थ (Top 10 baby boy names in Hindi)

ऋजु (Riju)- इनोसेंट (Innocent)

अशर (Asher)- हैप्पी (Happy)

देवीश (Deveesh)- सुप्रीम गॉड (Supreme God)

जोशिल (Joshil)- पावरफुल (Powerful)

नीहल (Neehal)- न्यू (New)

रुशिल (Rushil)- चार्मिंग (Charming)

निस्सिम (Nissim)- अनबाउंडेड (Unbounded)

विदोर (Vidor)- चियरफुल (cheerful)

वृषिन (Vrishin)- पीकॉक (peacock)

जुल्फी (Zulfi)- ब्रेव (Brave)

