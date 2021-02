Tips for Baby care in Hindi: एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सर्दी-जुकाम हो जाए, तो रातभर वह चैन से सो नहीं पाता। नाक बंद होने (Nasal Congestion) से शिशु ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते हैं। दरअसल, छोटे बच्चों की नासिका मार्ग काफी संकरी और छोटी होती है, जिससे सांस लेने में भी परेशानी होती है। नाक में गंदगी जमा होने, नाक में कफ भरने से सारा दिन बच्चे असहज महसूस (Nose cleaning tips for Baby) करते हैं। ऐसे में आप चाहती हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, तो उनके नाक की साफ-सफाई (Bachche ki Naak Saaf Karne ke Upay) पर ध्यान दें। छोटे बच्चों के नाक, कान, जीभ, दांत, आंख ये सभी अंग जितने साफ रहेंगे, उन्हें किसी भी तरह के इंफेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। हालांकि, नाक साफ करते समय बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना होगा। आप कुछ आसान तरीकों से शिशु की नाक को साफ (How to Clean baby’s Nose) कर सकती हैं। Also Read - Baby Rubbing Eyes: बच्चे क्यों मलते हैं बार-बार अपनी आंखें, ये हैं 4 कारण और नुकसान

नेजल स्प्रे है सबसे सुरक्षित

शिशु का नाक साफ करते समय आप नेजल स्प्रे यूज (How to Clean baby’s Nose in Hindi) करें। इसके लिए उसे पीठ के बल लिटा दें और सिर को अपने हाथ से पकड़कर थोड़ा ऊपर करें। अब नाक में 2 बूंद नेजल स्प्रे डालें। कुछ बच्चे नेजल स्प्रे (Baby’s nose cleaner) डालते ही छींकने लगते हैं। यह सामान्य बात है, घबराने की जरूरत नहीं। नेजल स्प्रे से नाक पूरी तरह से साफ हो जाता है और बच्चा खुलकर सांस ले सकता है। शिशुओं की नाक साफ करने के लिए मार्केट में ट्वीजर्स (Tweezers) भी मिलते हैं, आप इसे भी खरीद सकती हैं। इसके अलावा, रबर बल्ब सीरिंज, नसल सेलाइन से भी नाक में जमी गंदगी और म्यूकस को बाहर निकाला जाता है। Also Read - Tips for New Moms: मां बनने वाली हैं तो जरूर जान लें ये 5 टिप्‍स, शिशु को नहीं होगी किसी तरह की परेशानी

ईयर बड की लें मदद

बच्चे का नाक साफ करने के लिए (Bachche ki naak kaise saaf karen) आप ईयर बड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह नाक को चोट भी नहीं पहुंचाएगा और नाक की सफाई भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। हालांकि, जब बच्चा गहरी नींद में हो, तो ही ईयर बड का इस्तेमाल करें, क्योंकि जगे रहने पर बच्चा काफी हिलता-डुलता है। ईयर बड नाक के बहुत अंदर तक ना जाए, इसका ध्यान रखें। Also Read - Olive Oil for Baby Massage: सर्दियों में ऑलिव ऑयल से शिशु की मालिश करने के फायदे

सॉफ्ट तौलिये का करें इस्तेमाल

एक मुलायम सा तौलिया लें। उसके एक हिस्से को गीला करें और फिर इससे बच्चे की नाक साफ (Nose cleaning tips for Baby in hindi) करें। अपनी उंगलियों की मदद से तौलिये को नाक की छेद में डालकर जमी हुई गंदगी निकाल सकती हैं। कई बार ऐसा करने पर बच्चा खूब रोता है, लेकिन आप परेशान ना हों। नाक की सफाई हो जाए, तो उसे दूध पिलाएं या अपनी गोद में लेकर घुमाएं, वह तुरंत ही चुप हो जाएगा।

भाप से करें नाक की साफ-सफाई

भाप से नाक की सफाई करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे को स्टीम देने लगें। इसके लिए बस आप अपने बाथरूम में हॉट शावर चला दें। जब बाथरूम में काफी भाप भर जाए, तो आप शिशु को लेकर वहां बैठ जाएं। इससे नाक में जमी गंदगी ढीली पड़ने लगती है। फिर आप उसे गुनगुने पानी से स्नान कराएंगी तो नाक से गंदगी आसानी से निकल जाएगा।

