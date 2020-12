Tips for Baby Bath in Winter: सर्दियों के दौरान नवजात शिशु की अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ठंड के कारण माता-पिता आमतौर पर अपने नवजात शिशु के स्नान को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं। सर्दियों के दौरान ठंड की वजह से बच्चे को संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार, अधिकांश माता-पिता यह तय करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को रोजाना नहलाना करना चाहिए या नहीं। हालांकि, वे अपने बच्चे को नहलाना चाहते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार के इंफेक्शन से बचे रहें। इसलिए उन्हें दैनिक रूप से नहलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपका बच्चा ठंड और इंफेक्शन से बचा रहे इसके लिए आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है वरना इसकी वजह से उनका शरीर और त्वचा दोनों ही प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं सर्दियों में बच्चों को कैसे नहलाना सही होता है। Also Read - Dental Care For kids: छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल करने के टिप्स

सर्दियों में शिशु को नहलाने के टिप्स (Tips for Baby Bath in Winter)

धिकांश माता-पिता अपने बच्चे की स्वच्छता के बारे में चिंतित रहते हैं, इसलिए वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे रोजाना अपने बच्चे को नहलाएं। हालांकि, माता-पिता को यह समझना चाहिए कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए पेशाब या पॉटी के बाद वाइप्स की मदद से अपने बच्चे को साफ कर दें, नहलाना इतना जरूरी नहीं है।

इसके अलावा, नवजात शिशु की त्वचा काफी संवेदनशील होती है। अत्यधिक नहलाना और रासायनिक उत्पादों के संपर्क में आने की वजह से उनकी त्वचा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, गर्म पानी से अपने बच्चे को नहलाने की वजह से उनकी त्वचा रूखी हो सकती है। तो ऐसे में आपके बच्चे की त्वचा को अनावश्यक रूप से नुकसान ना पहुंचें, इसके लिए आप अपने बच्चे को रोजाना नहलाने से परहेज कर सकते हैं।

हर तीन दिन के बाद अपने बच्चे नहलाना चाहिए। यह बच्चे को गर्म रखने में मदद करेगा और बच्चे की त्वचा को बचाएगा।

सुनिश्चित करें कि पानी बहुत गर्म नहीं हो क्योंकि यह आपके बच्चे की त्वचा को जला सकता है। हमेशा कमरे के हीटर को चालू रखें, ताकि बच्चे को अत्यधिक ठंड का एहसास ना हो।

सुनिश्चित करें कि सभी कपड़े और बच्चे का तौलिया तैयार रहे, ताकि आप तुरंत बच्चे को पहना सकें और उन्हें ठंड ना लगे। नहलाने के तुरंत बाद अपने बच्चे को कवर कर लें।

इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट्स के जगह प्राकृतिक तेलों का शरीर पर प्रयोग करें, ताकि बच्चे की त्वचा को नुकसान ना पहुंचें।

ध्यान रहे कि बच्चे को नहलाने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं ताकि उनके त्वचा की नमी बरकरार रहे।