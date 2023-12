15 साल का होते ही अपने बच्चे को सिखा दें ये 5 काम, लड़का हो या लड़की ये चीजें सीखना बहुत जरूरी

Things to teach your 15 year olds: बच्चे को सही समय पर सही चीजें सिखाना जरूरी होता है अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल से ऊपर हो गई है, तो उसे समय रहते ये चीजें जरूर सिखाएं और इन बातों का ध्यान रखें।

What to teach your 15 old child: बच्चों का जीवन पूरी तरह से सीखने पर ही निर्भर होता है, वे जन्म लेने के बाद ही सीखने लग जाते हैं। कुछ बच्चा खुद सीखता है तो कुछ बातें सिखाना पेरेंट्स का की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह भी सच है कि बच्चे के लिए हर चीज सीखने का एक सही समय होता है। सही समय से पहले या फिर सही समय के बाद बच्चे के लिए कोई चीज सीखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स अक्सर ऐसी चीजों में गलती कर देते हैं और बच्चे को सही समय पर सही चीजें नहीं सिखा पाते हैं और अगर आप भी अगर जानना चाहते हैं कि बच्चे को किस समय पर कौन सी चीजें सिखानी चाहिए, तो यह लेख आपके काफी काम आ सकता है। इस लेख में हम पेरेंट्स को बताने वाले हैं कि बच्चा 15 साल का होते ही उसे कौन-कौन सी चीजें सिखा देनी चाहिए।

1. अकेले यात्रा करना (Learning Travel alone)

वैसे तो 15 साल के बच्चे को अकेले यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है और उसे इस उम्र में कभी भी अकेले यात्रा करने भी नहीं देना चाहिए। हालांकि, एक 15 साल के बच्चे को ये चीज जरूर सिखा देनी चाहिए। बच्चे के लिए यह जरूरी है कि वह इन चीजों को अच्छे से सीख ले। ताकि कभी भी इमरजेंसी में या फिर जरूरत पड़ने पर उसे दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

2. हेल्थ को प्राथमिकता देना (Priorities your health)

बच्चे को यह सिखाना जरूरी है कि अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वह उसकी हेल्थ है। एक 15 साल के बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वह अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दे। इसलिए उसे हेल्दी चीजें खाना सिखाएं और अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट दें। ऐसा करना बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद रहता है।

3. पैसे की कीमत समझना (Learning the value of money)

अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनें, तो उसे 15 साल का होते ही पैसे की बचत करना सिखा दें। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चे को उचित समय पर पैसे की बचत करना सिखा रहे हैं। क्योंकि जरूरत से ज्यादा ये आदत बच्चे को कंजूस भी बना सकती है।

4. साफ-सफाई का ध्यान रखना (Learning about self hygiene)

हर बच्चे को समय रहते अपने शरीर की साफ सफाई रखने जैसी चीजें सीख लेनी चाहिए। खुद की साफ सफाई ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ अपनी चीजों की साफ सफाई रखना भी सिखा लेना चाहिए। 15 साल के बच्चे को यह आदत सीख लेनी चाहिए और अगर कोई बच्चा 15 साल के बाद भी ये चीजें नहीं सीखता है,तो बाद में उसे ये चीजें समझने में मुश्किल आने लगती है।

5. समय की बचत करना (Learning time management)

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय की बचत करना सीख लेना चाहिए। अपने बच्चे के 15 साल का होते ही उसे समय की बचत करना सिखाएं। उसे अलग-अलग तरीकों से सिखाएं कि वे कैसे खेलकूद और स्कूल के बीच अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। समय की बचत करके बच्चे अपनी स्टडी के प्रेशर को भी कम कर लेते हैं।

