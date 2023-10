बेटी को ये 6 बातें सिखाने में बिलकुल भी शर्म न समझे पेरेंट्स, 10 साल के बाद लाडली तो इन चीजों का पता होना जरूरी

Things to teach your daughter: एक बेटी की परवरिश करते समय बेटी को कुछ ऐसी बातें सिखाना बहुत जरूरी है, जो उसके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। यदि आपकी बेटी भी 10 साल से ऊपर हो गई है, तो पेरेंट्स होने के नाते ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है।

Things that parents must teach there 10 year old daughter: परवरिश करना कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, पेरेंट्स की पूरी जिंदगी निकल जाती है अपने बच्चों सही जीवन जीना सिखाने में। यह भी सच है कि बेटे की परवरिश से कहीं ज्यादा मुश्किल बेटी की परवरिश करना होता है। जीवन में कामयाब करने के लिए बेटी को हर छोटी-छोटी चीजें सिखानी होती है। समय पर अगर सही परवरिश न हो पाए तो बच्चे का जीवन कब दूसरी जगह से बदल जाता है, पता नहीं चलता है। अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाना हर पेरेंट्स का सपना होता है और उसके लिए सिर्फ स्कूल कॉलेज ही नहीं घर पर भी बहुत चीजें उसे सिखाई जाती हैं। माता-पिता घर पर अपने बच्चे को कुछ ऐसी बातें सिखा सकते हैं, जो उन्हें दुनिया की कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती है। इसलिए समय रहते ही अपने बेटी को कुछ जरूरी बातें सिखा देनी चाहिए, जिनके बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।

1. अपने कपड़े खुद धोना

यदि आपकी बेटी 10 साल की हो गई है, तो उसके लिए जरूरी है कुछ चीजें अभी से ही सीख जाना। वैसे तो 10 साल के बच्चे की उम्र खुद कपड़े धोने की नहीं होती है, लेकिन हमारे कुछ कपड़े यानी अंतरवस्त्र बच्चों को अपने आप धोना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी से बेटी को ये चीज सिखा देते हैं, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।

2. हाईजीन बहुत जरूरी

अपने बेटी को 10 साल के होते ही ये चीजें सिखाना जरूर शुरू कर दें। बेटी को पर्सनल हाईजीन के तरीके सिखाने से पहले ये चीज बताें कि पर्सनल हाईजीन क्या होती है और यह इतनी जरूरी क्यों है। जब आप बेटी को ये बातें सिखा देंगे तो वह इन चीजों को अपने आप सिखने लगेगी।

TRENDING NOW

3. आंखें बंद करके भरोसा नहीं

इन सब बातों के अलावा बेटी को कुछ सोशल चीजें सिखाना भी जरूरी है। 10 साल के बाद बच्चों के दोस्त बनने लग जाते हैं। लेकिन ज्यादा समझ न होने के कारण बच्चों के यह सिखाना जरूरी है कि हर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं किया जा सकता है। समय रहते बेटी को यह चीजें जरूर सिखा दें, जिससे उन्हें भविष्य में बहुत फायदा मिलता है।

4. सोच समझकर ही दोस्त बनाओ

अगर आपकी बेटी भी 10 साल से ज्यादा की हो गई है, तो यह बात उसे सिखाना बहुत जरूरी है कि अपने दोस्त हमेशा सोच-समझकर ही बनाएं। दोस्तों का जीवन में होने बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को भी अपना दोस्त बना लें, इसी गलती के कारण कई बार बाद में लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

5. परिवार सबसे पहले

अपनी बेटी के 10 साल के होते ही उसे फैमिली फर्स्ट का लेसन सिखाना जरूरी है। परिवार एक ऐसा ब्रिज है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हुए भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए अपने बेटी को सिखाएं कि समय कितना भी कठिन हो हमेशा अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि समय पर सबसे ज्यादा परिवार ही आपकी मदद करेगा।

You may like to read

6. हद को समझना बहुत जरूरी

जीवन में कई बार ऐसे संकट आते हैं, जिनसे हम जीवन की उलझन में फंस जाते हैं। इसलिए बेटी को समय से पहले ही हर चीज की हद को समझना सिखा दें। ताकि कभी भी आगे जाकर उसे जीवन में हद से ज्यादा किसी भी चीज को सहन न करना पड़े।

RECOMMENDED STORIES