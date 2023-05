गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों को सुनाएं ये 3 मजेदार कहानियां, खेल-खेल में देशप्रेमी बनेंगे बच्चे

इस गणतंत्र दिवस (Republic Day of India 2023) पर आइए जानें बच्चों को देशभक्ति जैसी प्यारी-सी भावना से जोड़ने के लिए कुछ आसान तरीके।

How to teach patriotism to kids: भारत का गणतंत्र दिवस (Republic Day of Indial), यानि 26 जनवरी की तारीख नजदीक है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह तारीख हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देश के राष्ट्रीय पर्व को लेकर लोगों के मन में हर साल बहुत अधिक खुशी और उल्लास दिखायी देता हा। खासकर देशभर के स्कूलों में बच्चों द्वारा इस दिन खास कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। बच्चों के टैलेंट से लेकर उनकी बहादुरी और नेकदिली के कई उदाहरण 15 अगस्त (15th August) और 26 जनवरी (26 January 2023) जैसे दिन देखने को मिलते हैं। आपके बच्चे भी गणतंत्र दिवस (Republic Day Special programs) और स्वतंत्रता दिवस के इन कार्यक्रमों में हिस्सा जरूर लेते होंगे और आप भी उनकी तैयारियों में हाथ बंटाते होंगे और उन्हें परफॉर्म करते देख आपको भी खुशी होती होगी।

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अनुशासन,शालीनता और अच्छा व्यवहार सीखें। इसके साथ ही माता-पिता बच्चों को देश का अच्छा नागरिक (better civilian of country) बनाने का सपना भी जरूर देखते हैं। माता-पिता की कोशिश यही होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर देश के लिए कुछ करे और देश के विकास में अपना योगदान भी दे। निश्चित ही यह पेरेंटिंग से जुड़ी सबसे अच्छी कोशिश होती है और यह सपना सचमुच हर माता-पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही टिप्स दें रहें जहां कहानियों के माध्यम से आप नन्हें-मुन्ने बच्चों को देश के बारे में ना केवल जानकारी दे सकते हैं बल्कि, कहानियों और खेलों की मदद से आप बच्चों को देशभक्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं और देशभक्तों के बारे में भी समझने में मदद कर सकेंगे। आइए जानें बच्चों को देशभक्ति जैसी प्यारी-सी भावना से जोड़ने के लिए कुछ आसान तरीके। (Tips to teach patriotism to kids in Hindi)

बच्चों को खेल-खेल में यूं सिखाएं देश से जुड़ी सबसे अहम बातें (How to help kids understand the importance of patriotism)

बच्चे को सिखाएं तिरंगे की कहानी (Teach kids about Tricolor or Indian Flag)

गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर बच्चे झंडा वंदन और ध्वाजरोहण जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा तो लेते हैं लेकिन, अधिकांश बच्चों को हमारे तिरंगे झंडे के बनने की कहानी बड़े होने के बाद पता चलती है। छोटे बच्चों के माता-पिता बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के पीछे के उद्देश्य और विचारों के बारे में जानने में मदद कर सकते हैं। आप बच्चों को तिरंगा झंडा ड्रा करने के लिए कहें और उसके बाद उनमें रंग भरने में उनकी मदद करें। झंडे की डिजाइन बनाते समय बताएं कि झंडे का चित्र बनाते समय किस तरह रेखाएं खींची जाती हैं और उनकी लम्बाई-ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, झंडे को बनाते समय किन बातो ं का ध्यान रखना चाहिए।

इसी तरह झंडे में रंग भरते समय भी आप बच्चों को तिरंगे के सभी रंगों (colors of Indian flag) के नाम बताएं। अलग-अलग भाषाओं में इन रंगों के अलग-अलग नाम जानने में भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे को समझाएं कि तिरंगे में शामिल भगवा या केसरिया, सफेद और हरा रंग किन भावनाओं का प्रतीक है। इसी तरह अशोक चक्र, उसका नीला रंग, अशोक चक्र में उकेरी जानेवाली लकीरों और शेर के चित्रों के बारे में भी बच्चे को जरूर समझाएं। विविधताओं से भरे देश के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किए गए रंगों और आकृतियों के चयन के पीछे के लॉजिक को समझने के बाद बच्चे इस काम अधिक रूचि लेगें।

बताएं कहानी आजादी की...

बच्चों को यह भी समझाना जरूरी है कि आखिर क्यों हर साल स्वतंत्रता दिवस (Independence day of India) मनाया जाता है या गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। बच्चों को बताएं कि देश के लोगों के लिए आजादी का मतलब क्या होता है, गुलाम देश से जुड़ी तकलीफें क्या होती हैं और हमारे देश को कब आजादी मिली थी। आजादी का दिन हो या रिपब्लिक डे (Republic Day),ये दोनों पर्व क्यों मनाए जाते हैं यह जानना बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके साथ ही बच्चों को सिखाएं कि देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए अलग-अलग समय में किस तरह से संघर्ष किए गए। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के बचपन, उनके विचारों और उनके संदेशों के बारे में बच्चों को जरूर सिखाएं। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई (Rani Of Jhansi Lakshmibai) की दृढ़ता, सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subash Chandra Bose) की बहादुरी और महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की सूझ बूझ से जुड़ी छोटी-छोटी घटनाएं बच्चों को बताएं। इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी और बच्चे अपने नेताओं के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। इससे बच्चों के देश और देश की आजादी का महत्व भी बेहतर तरीके से समझ आएगा।

सैनिकों के योगदान को समझने में करें बच्चों की मदद

देश के लिए हमारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस और अधिकारियों की सर्विस और उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को बताएं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं। बच्चों को इस बारे में जानकारी मिलने से वे इन सभी लोगों को सम्मान की नजर से देखेंगे और वे देशप्रेम की भावना को भी समझ सकते हैं।

देश का ख्याल रखना और अच्छा नागरिक बनने में करें मदद

आजादी मिलने के बाद देश में रहने वाले लोगों को देश के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में भी पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। देश में साफ-सफाई रखने, नियमों का पालन करने, पब्लिक प्लेसेस और ऐतिहासिक धरोहरों (इमारतों, मूर्तियों, किलों) को सुरक्षित रखने और वहां गंदगी ना फैलाने (cleanliness) जैसे अच्छे काम सिखाने चाहिए।

