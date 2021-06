लॉकडाडन को बच्‍चे बिल्‍कुल पसंद नहीं कर रहे हैं क्‍योंकि इस दौरान उन्‍हें पूरा टाइम घर में रहना पड़ रहा है और वो अपने दोस्‍तों के साथ खेल भी नहीं पा रहे हैं। बच्‍चे सिर्फ स्‍कूल न जाने के लिए लॉकडाउन को पसंद कर रहे हैं। लॉकडाउन में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई बच्‍चों के पल्‍ले नहीं पड़ रही है। लेकिन मजबूरी के कारण उन्‍हें क्‍लासेस अटेंड करनी पड़ रही है। क्‍योंकि बच्‍चों को नहीं पता होता कि पढ़ाई उनके जीवन के लिए कितनी जरूरी है इसलिए वो पढ़ाई को उतनी गंभीरता से नहीं ले पाते हैं जितना कि लेना चाहिए। लेकिन माता-पिता पढ़ाई की अहमियत अच्‍छी तरह से जानते हैं, इसलिए पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो बच्‍चों को उनकी भाषा में पढ़ाई का महत्‍व बताएं। आज हम पेरेंट्स को कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो उन्‍हें अपने बच्‍चों को ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बतानी चाहिए। इससे बच्‍चे का न सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा बल्कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो एक्‍स्‍ट्रा ऑर्डिनरी भी बनेगा। Also Read - Suicidal Thoughts: महामारी के दौरान लोगों में बढ़ा डर और आत्महत्या के विचार, नयी स्टडी का खुलासा

बच्‍चे की बातों को ध्‍यान से सुनें- पेरेंट्स को बच्‍चे की बातों को बिना जज किए हुए उनकी बातों को सुनना चाहिए। यदि पेरेंट्स को लगता है कि बच्‍चा कुछ गलत कर रहा है या कोई गलत एक्‍शन ले रहा है तो तुरंत रिएक्‍ट किए या डांटे हुए बच्‍चे की बात सुनें। हालांकि आप बाद में बच्‍चों को अलग तरह से गाइड कर सकते हैं। अगर बच्‍चा तीसरी या चौथी क्‍लास में भी है तो उम्र से हिसाब से उस पर काफी लोड होता है। इसलिए बिना इमोश्‍नल हुए या बच्‍चों को डांटे उनकी बातें सुनें। इससे बच्‍चे को कॉन्‍फीडेंस बढ़ेगा और वो अच्‍छा पर्फामेंस करेगा।

बच्‍चों के लिए डिसिप्लिन बनाएं- इसके लिए उनका एक रुटीन सेट करें। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बच्‍चों का एक रुटीन बनाएं और उसे फॉलो करने को कहें। हां, सुविधानुसार रुटीन में बदलाव किया जा सकता है।

बच्‍चों की किताबों को सेट करें- जब बच्‍चों की यूनिफॉर्म से लेकर उनकी किताबें सब मेनटेन होती हैं और अच्‍छी कन्‍डीशन में होती हैं तो दिमाग को पॉजीटिव सिंगल जाता है और बच्‍चों में पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस आती है। बच्‍चों की कॉपी से लेकर किताब तक सभी में कवर लगाएं, नाम की चिट लगाएं और सेल्‍व में अच्‍छी तरह से सेट करें।

बच्‍चों को एप्रिशिएट करना न भूलें- अगर बच्‍चे छोटे हैं और आप ऑनलाइन क्‍लास के वक्‍त उनके आसपास ही रहते हैं ताकि बच्‍चों को कुछ समझने में दिक्‍कत आए तो आप उनकी मदद कर दें, अगर आप देखते हैं कि उन्‍हें किसी काम के लिए शाबाशी दी जा रही है या उनके अच्‍छे नंबर आए हैं तो बच्‍चों को एप्रिश‍िएट करें। इससे बच्‍चों का कॉन्‍फीडेंस बढ़ेगा और वो पढ़ाई में मन लगाएंगे और अपना 100% देंगे।