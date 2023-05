बच्चों में ओमिक्रोन का प्रभाव, लक्षणों को जानकर एक्सपर्ट के बताए देखभाल के 6 उपायों को जरूर करें फॉलो

बड़ों के साथ अब बच्चे भी ओमिक्रोन से संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों में ओमिक्रोन का प्रभाव, उसके लक्षण कैसे नजर आते हैं, किस तरह से इस वेरिएंट से बच्चों को सुरक्षित रखें, एक बातचीत के दौरान फोर्टिस हॉस्पिटल (मुलुंड, मुंबई) की सीनियर कंसलटेंट, पीडियाट्रिशियन डॉ. जेसल शेठ ने दी महत्वपूर्ण जानकारी....

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवल कोरोनावायरस (Coronavirus) के ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron variant) को चिंताजनक वेरिएंट बताया गया है। भारत और दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं। जब डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) समाने आया था, तो कोविड-19 (Covid-19) की तुलना में इसके लक्षणों में काफी अंतर नजर आया था। इसमें मरीजों को सर्दी-खांसी जैसे लक्षण जैसे बहती हुई नाक, लगातार छींकना, गले में खराश के साथ सिर दर्द और खांसी होना बहुत आम बात थी। ओमिक्रोन वेरिएंट में भी समान लक्षण (Symptoms of Omicron Variant) दिखाई दे रहे हैं और इसने डेल्टा द्वारा तय किए गए ट्रेंड को बरकरार रखा है। बड़ों के साथ अब बच्चे भी ओमिक्रोन से संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों में ओमिक्रोन (Omicron in Kids) का प्रभाव, उसके लक्षण कैसे नजर आते हैं, किस तरह से इस वेरिएंट से बच्चों को सुरक्षित रखें, एक बातचीत के दौरान फोर्टिस हॉस्पिटल (मुलुंड, मुंबई) की सीनियर कंसलटेंट, पीडियाट्रिशियन डॉ. जेसल शेठ (Dr. Jesal Sheth, Senior Consultant- Pediatrician, Fortis Hospital, Mulund, Mumbai) ने दी महत्वपूर्ण जानकारी....

बच्चों में ओमिक्रोन वायरस का प्रभाव (Effects of Omicron virus in children)

इस समय ओमिक्रोन से संबंधित आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह नया वेरिएंट है। कोरोना की पिछली लहर की तुलना में बच्चों पर ओमिक्रोन वायरस का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक हफ्ते से औसतन 672 बच्चों को रोजाना हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। यह वेरिएंट मुख्य रूप से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर प्रभाव डालता है। बच्चों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का संक्रमण वयस्कों से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। यह बच्चों को हवा में आने वाले प्रदूषित कणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। बच्चों को ओमिक्रोन से बचाने के लिए पेरेंट्स नीचे बताए गए उपायों को जरूर अपनाएं-

सर्दी-जुकाम से ग्रस्त बच्चों की यूं करें देखभाल

आपका बच्चा पानी लगातार पीता रहे, इस बात का ध्यान रखें। इससे सर्दी और फ्लू जैसे लक्षणों को कम करने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर महसूस होगा। यह भी हो सकता है कि बच्चों को उतनी प्यास न लगे, जितनी उन्हें आमतौर पर लगती है, लेकिन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थ पाने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद महत्वपूर्ण है। वेपर की मालिश दूसरा वैकल्पिक लोकप्रिय इलाज है। वेपर की मालिश बच्चों की छाती और पीठ पर करनी चाहिए। इसे सीधे नासिका छिद्रों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे केवल अस्थायी राहत मिल सकती है। अगर आपके बच्चे में 1 या 2 दिन से ज्यादा समय से खांसी, जुकाम और नाक का बहना जैसे लक्षण मौजूद हों, तो उसे बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाकर जल्द से जल्द इलाज कराएं। सामान्य सर्दी-जुकाम, कोविड-19 और दूसरे वेरिएंट्स में काफी भ्रम दिखाई दे रहा है, इसलिए सर्दी-जुकाम से पीड़ित बच्चों को डॉक्‍टर के पास ले जाकर जल्द इलाज कराना बेहद महत्वपूर्ण है। जब बच्चों की सुरक्षा की बात आती है, तो हम जानते हैं कि मास्क पहनना उन बहुत से तरीकों में से एक है, जिससे हम किसी भी तरह के वायरस के संक्रमण से उनका बचाव कर सकते हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी लगातार मास्क पहनना चाहिए और हाथ धोने के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लोगों की भीड़ से हमेशा बचना चाहिए, चाहे वह घर के भीतर हों या बाहर। आपके और आपके बच्चों के लिए घर में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे में किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको केवल इमरजेंसी में ही बाहर निकलना चाहिए। पेरेंट्स के लिए शांत रहना भी बेहद महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की चिंता, बैचेनी और परेशानी को पहचान लेते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि वह तनावपूर्ण स्थिति में कैसे व्यवहार करें। उन्हें अपनी बेचैनी को कम करने के लिए बच्चों के अच्छे इलाज और उनकी बेहतर देखभाल पर ध्यान लगाना चाहिए। इसके अलावा खराब स्थितियों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए।

