Food Allergies in Kids: फूड एलर्जिस बच्चों में काफी आम समस्या है। खासकर, जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं और उन्हें वीनिंग के दौरान नये-नये खाद्य पदार्थों खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तब कई फूड्स से उन्हें एलर्जिक रिएक्शन्स की समस्या होती है। वहीं, उम्र बढ़ने के बाद कई बच्चों में फूड एलर्जी के लक्षण दिखायी देते हैं। इन लक्षणों की पहचान कर बच्चों का जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए और एलर्जी वाली चीज़ों से बच्चे को दूर रखना चाहिए। यहां पढ़ें बच्चों में फूड एलर्जी के लक्षण क्या हैं और उनकी पहचान कैसे की जानी चाहिए। (Food Allergy in kids in Hindi)