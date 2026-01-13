Select Language

6 महीने के शिशु के लिए 3 बेस्ट Superfoods, डॉक्टर ने कहा- जरूर बनाएं डाइट का हिस्सा

What to Feed Toddlers after 6 months : 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को दही और पनीर जरूर खिलाना चाहिए। ये सुपरफूड हैं, जो बच्चों की सेहत को दुरुस्त (6 Mahine ke Baccho ko Kya khilaye) बनाते हैं।

6 महीने के शिशु के लिए 3 बेस्ट Superfoods, डॉक्टर ने कहा- जरूर बनाएं डाइट का हिस्सा

Written by Ashu Kumar Das |Published : January 13, 2026 1:09 PM IST

What to Feed Toddlers after 6 months : 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों सही ग्रोथ के लिए दूध के साथ ठोस आहार दिया जाता है। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आनंद केयर क्लीनिक के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण आनंद का कहना है कि 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को दही, घी और पनीर जरूर खाने के लिए देना चाहिए। दही, घी और पनीर सुपरफूड हैं जो बच्चों की सेहत को चुस्त- दुरुस्त बनाकर बीमारियों का खतरा कम करते हैं।

6 महीने के बच्चे के लिए सबसे जरूरी 3 फूड

1. दही- डॉ. तरुण आनंद का कहना है कि 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को दही जरूर खिलाना चाहिए। दही बच्चों के पेट और इम्यूनिटी का सबसे अच्छा दोस्त है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स (Good Bacteria) बच्चे की आंतों (Gut) को मजबूत बनाते हैं। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों की डाइट में दही शामिल करने से कब्ज की समस्या दूर होती है और ये डायरिया जैसी बीमारी के खतरे को भी घटाता है। हावर्ड हेल्थ केयर रिसर्च के अनुसार, दही में कैल्शियम पाया जाता है जो बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है।

Also Read

More News

बच्चों को दही कैसे दें?

  • 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को रोजाना 1 से 2 चम्मच दही दें।
  • छोटे बच्चों को देने वाला दही हमेशा घर पर तैयार किया हुआ होना चाहिए।
  • बच्चों की दही में पानी, दही या चीनी बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए।
  • 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे के लिए दिन में 1 बार दही खाना पर्याप्त है।

2. घी (Ghee)- भारतीय परंपरा में घी का इस्तेमाल बच्चों की मालिश से लेकर खाने तक में किया जाता है। घी एक सुपरफूड है। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को घी खिलाने से दिमागी विकास में तेजी आती है। घी के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करते हैं। इससे बच्चों का वजन बढ़ाने, कब्ज को कम करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

बच्चों को घी कैसे दें-

  • डॉक्टर बताते हैं कि 6 महीने की उम्र के बच्चों के लिए रोजाना 1 चम्मच घी पर्याप्त है।
  • बच्चे को दलिया, खिचड़ी या मैश्ड सब्जी में मिलाकर घी दिया जा सकता है।
  • आप चाहें तो 1 चम्मच घी को हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर भी बच्चे को दे सकते हैं।

3. पनीर (Paneer)- पनीर प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। डॉक्टर बताते हैं कि जब बच्चा थोड़ा-सा चबाना और निगलना सीख जाए, तब पनीर खिलाना उनके लिए शानदार विकल्प हो सकता है। पनीर में हेल्दी प्रोटीन और फैट पाया जाता है जो बच्चों को हेल्दी वेट गेन मदद करता है। पनीर का प्रोटीन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बच्चों को पनीर खिलाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है। इससे बच्चे बार-बार जंक फूड खाने की जिद नहीं करते हैं।

बच्चों को पनीर कैसे दें?

  • 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को अच्छी तरह मैश या कद्दूकस करके पनीर दें।
  • शुरुआत में बच्चों के लिए दिन में 10 से 15 ग्राम पनीर देना काफी होता है।

6 महीने के बाद बच्चे के पोषण का महत्व

डॉ. तरुण आनंद का कहना है कि जन्म के बाद पहले 6 महीनों तक मां का दूध (Breast Milk) या फॉर्मूला मिल्क बच्चे के लिए Complete Nutrition होता है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो इसके लिए ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों के लिए दूध के साथ ठोस आहार भी जरूरी होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और सभी बाल रोग विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि 6 महीने के बाद सही आहार न मिलने से बच्चे में कुपोषण, कमजोरी और विकास में देरी हो सकती है।  अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और 6 महीने के बाद बच्चों को ठोस आहार देने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।

देखें VIDEO....

Highlights

  • 6 महीने के बाद बच्चों को दही खिलाना चाहिए।
  • बच्चों को दही खिलाने से हड्डी मजबूत होती है।
  • 1 चम्मच दही खिलाने से बच्चों का वजन बढ़ता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

TRENDING NOW

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More