बार-बार गलतियां माफ करना बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए सही या गलत? जानें क्या गलतियां करते हैं अक्सर पेरेंट्स

Ignoring child mistakes: बच्चे अक्सर शरारतें व गलतियां करते रहते हैं, जिस कारण से पेरेंट्स उन्हें डांटने लगते हैं। बच्चे को डांटना गलत है और साथ ही उसकी गलतियां इग्नोर करना भी गलत है। जानें बच्चे की गलतियां इग्नोर करने पर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है।

Is it okay to ignore child’s misbehaviour: पेरेंटिंग दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है, जो किसी के बस का नहीं होता है लेकिन सभी को करना भी पड़ता है। पेरेंट्स द्वारा की गई गलतियों का नुकसान कई बार उनके बच्चों को झेलना पड़ता है और इस कारण से कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वे गलतियां ज्यादा करते हैं और यहीं से पेरेंट्स की असली परेशानियां शुरू होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को गलतियों पर डांटना भी गलत है और नहीं डांटें तो बच्चे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे की गलतियों को माफ करना और उन्हें प्यार से समझाना भी जरूरी होता है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि बच्चे की गलतियों को बार-बार माफ करना उसकी मेंटल हेल्थ और बिहेवियर पर क्या असर डालता है। चलिए जानते हैं बच्चे की गलतियां इग्नोर करने से उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है।

1. अकेला महसूस करते हैं

डांट खाना किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होता है। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उनके पेरेंट्स उन्हें किसी भी गलती पर डांटें। लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चे की गलतियों को इग्नोर करना भी उनके मन में नकारात्मक भावना पैदा करता है। बच्चे को लगने लगता है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता है और उन्हें अकेलापन महसूस होने लगता है।

2. शरारतों को बढ़ावा मिलता है

बच्चों को उनकी गलतियां बताने के लिए उन्हें बोलना भी जरूरी है और कई बार थोड़ा-बहुत डांटना भी पड़ जाता है। लेकिन उनकी गलतियों को पूरी तरह से इग्नोर करने से बच्चों को शरारतें करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चों को लगने लगता है कि उन्हें शरारतें करने से कोई नहीं रोकेगा और वे जी भर करके कर सकते हैं।

3. गलतियां समझ नहीं पाते हैं

बच्चों को उनकी गलतियों को बारे में बताना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें डांटकर ही उनकी गलतियों के बारे में बता सकते हैं, उन्हें प्यार से समझाकर भी उनकी गलती का एहसास दिलाया जा सकता है। अगर आप उनकी गलतियों को इग्नोर करते हैं, तो बच्चों को यह पता ही नहीं लग पाएगा कि वे जो भी कर रहे हैं वह शरारत है और ऐसा नहीं करना चाहिए।

4. जानबूझकर गलतियां करते हैं

कई बार बच्चा पेरेंट्स से अटेंशन पाने के लिए बार-बार कोई शरारत करता है और अगर आप बच्चे की ये शरारतें इग्नोर करते हैं, तो बच्चा बार-बार यही गलती करने लगता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यि आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी प्रकार की गलती कर रहा है, तो उसे रोक देना चाहिए।

5. मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है

बच्चों की गलतियों का शरारतों को इग्नोर करने का मतलब है उन्हें अटेंशन कम देना। ऐसे में बच्चों को अकेलापन महसूस होने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। यदि आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, तो आपको भी अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की जांच जरूर करानी चाहिए।

