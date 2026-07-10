बच्चों को बारिश में खेलने देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

बारिश के मौसम में पेरेंट्स अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि क्या उन्हें इस सीजन में भीगने देना चाहिए? अगर आप भी कंफ्यूज हैं, इस बात को लेकर तो आइए जानते हैं इस बारे में-

Medically Verified By: Dr. Nehal Shah

Childrein Plat in Rain

मानसून आते ही बच्चों का बारिश में भीगने और पानी में खेलने का मन करता है। कई पेरेंट्स इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि बच्चों को बारिश में खेलने देना चाहिए या नहीं। आपके इस कंफ्यूजन को दूर हम इस लेख के जरिए करेंगे। इस विषय की जानकारी के लिए हमने मुंबई के Narayana Health SRCC Children’s Hospital के कंसल्टेंट डॉ. नेहल शाह से बातचीत की है। डॉक्टर का कहना है कि अगर सही सावधानियां बरती जाएं तो थोड़ी देर बारिश में खेलना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन लंबे समय तक भीगना या गंदे पानी में खेलना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है।

क्या बच्चों के लिए बारिश में खेलना सुरक्षित है?

WHO के मुताबिक, बारिश में सीमित समय तक खेलने से बच्चों की शारीरिक गतिविधि बढ़ती है और उनका मूड भी बेहतर हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि वे घंटों तक बारिश में भीगते रहें या गंदे पानी में खेलें। यानि आप अपने बच्चों को कुछ देर के लिए बारिश में भीगने के लिए कह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्हें भीगने ना दें।

बारिश में खेलने से क्या हो सकते हैं खतरे?

सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बारिश के दौरान सड़कों और पार्कों में जमा पानी में बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स मौजूद हो सकते हैं। इनके संपर्क में आने से बच्चों को कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं, जैसे- डायरिया, स्किन इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन, लेप्टोस्पायरोसिस और आंख और कान का संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वहीं, अगर बच्चे के शरीर पर कोई कट या घाव है, तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को बारिश में ना भीगने दें।

बारिश में खेलने के बाद क्या करें?

अगर बच्चा बारिश में भीग गया है, तो घर आते ही आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-

घर के अंदर घुसते ही सारे गीले कपड़े उतरवाएं।

इसके बाद सूखे और साफ तौलिये से शरीर पोंछें।

अब तुरंत सूखे कपड़े पहनाएं।

जरूरत हो तो गुनगुने पानी से नहलाएं।

पैरों को अच्छी तरह साफ करें।

अगर बच्चा कांप रहा हो, तो उसे तुरंत सूप या फिर कोई हॉट ड्रिंक दें।

इससे शरीर का तापमान सामान्य रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है।

किन बच्चों को बारिश में नहीं खेलने देना चाहिए?

अगर बच्चे को पहले से इनमें से कोई समस्या है, तो बारिश में खेलने से बचाना बेहतर हो सकत है, जैसे-

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ऐसे बच्चों में बारिश के बाद बीमारी बढ़ने का खतरा अधिक हो सकता है।

बारिश में बच्चों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां

बारिश के दौरान बच्चों को लेकर कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जैसे-

गंदे या रुके हुए पानी में खेलने न दें।

बिजली चमकने या तेज आंधी के दौरान बाहर न जाने दें।

बारिश में 15–20 मिनट से ज्यादा न भीगने दें।

खेलने के बाद हाथ-पैर साबुन से धुलवाएं।

साफ और सूखे कपड़े पहनाएं।

अगर बुखार, खांसी, त्वचा पर दाने या कान में दर्द हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।

Disclaimer : बारिश में खेलना पूरी तरह नुकसानदायक नहीं है। सही समय, साफ जगह और उचित सावधानियों के साथ बच्चे बारिश का आनंद ले सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक भीगना, गंदे पानी में खेलना और बारिश के बाद शरीर को ठीक से साफ न करना संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए माता-पिता को बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।