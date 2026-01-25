Select Language

Republic Day special Trending And Latest Name Of Baby Names: गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आपके घर भी नन्हा मेहमान आया है, तो आप उन्हें खास नाम दे सकते हैं। यहां देखिए 20+नामों की लिस्ट

January 25, 2026

Republic Day special Trending And Latest Name Of Baby Names: हम भारतवासियों के लिए गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों के नाम अगर देशभक्ति, स्वतंत्रता, शौर्य, सम्मान और राष्ट्रप्रेम से जुड़े हों, तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है।

इस साल गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आपके घर भी कोई नन्हा मेहमान आया है तो आप उन्हें नीचे बताई गई लिस्ट में से वीर- बहादुर जैसा नाम दे सकते हैं। यहां हम आपको लड़के और लड़कियों के लिए अलग- अलग नामों की लिस्ट बताने जा रहे हैं।

लड़कों के लिए देशभक्ति से प्रेरित नाम- Patriotic names for boys

S.noबच्चे का नामनाम का अर्थ
1भारतहमारे देश का नाम ही भारत है।
  2. आर्यन- श्रेष्ठ नागरिक को आर्यन कहकर पुकारा जाता है।
  3. विजय -  हर जंग जितने वाले बच्चे को विजय नाम देना अच्छा है।
  4. रणवीर - युद्ध में वीर बच्चा।
  5. शौर्य- बहादुरी की मिसाल
  6. प्रताप- तेज, सम्मान पाने वाला व्यक्ति
  7. उदित- उगता हुआ व्यक्ति (जिसे हर जगह सफलता मिले)।
  8. केतव - ध्वज जैसा तेज
  9. ओजस - जिसका बल सबसे अधिक हो, उसे ओजस कहते हैं।
  10. अनिरुद्ध - अजेय (जिसे कोई भी हरा नहीं सकता है)
  11. पार्थ - महाभारत में अर्जुन को पार्थ भी कहा गया है।
  12. सूर्यांश - सूर्य का अंश (जिसक तेज हो)।

लड़कियों के लिए देशभक्ति से प्रेरित नाम- Patriotic names for girls

  1. शौर्या- जो लड़की अपनी उम्र से ज्यादा साहसी हो।
  2. वीरा- बहादुर लड़की, जो किसी के हार नहीं माने।
  3. धृति- जिस लड़की में उम्र से ज्यादा धैर्य हो।
  4. यशस्वी- कीर्ति वाली लड़की को ये नाम देना अच्छा है।
  5. तेजस्वी- नाम से ही जाहिर है जो तेज से भरी हो।
  6. अदिति- स्वतंत्रता की देवी को अदिति कहा गया है।
  7. ईशानी- मां दुर्गा के एक रूप का नाम ईशानी है।
  8. अनिका- आदि शक्ति का नाम अनिका है।
  9. आरुषि- उम्मीद की नई किरण का दूसरा नाम है आरुषि।
  10. अन्वी- जो दूसरों को मार्गदर्शन दें, उसे अन्वी कहा जाता है।
  11. आराध्या - पूजा के योग्य या जिसकी पूजा की जाए।

बच्चों के लिए यूनिसेक्स देशभक्ति नाम

  • जय श्री- विजय लक्ष्मी को दक्षिण भारत में जय श्री कहा जाता है।
  • भारतेंदु- इस नाम का अर्थ होता है भारत का चांद।
  • लोकवीर - जनता का वीर, ये नाम लड़के और लड़की दोनों के लिए सही है।

बच्चों के नाम देशभक्ति से प्रेरित होकर रखने से उनमें राष्ट्रप्रेम की भावना जगती है। इस तरह का नाम बच्चे को जीवन भर अपने देश के लिए भी कुछ करने की याद दिलाता है। इसलिए आपके यहां भी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे देशभक्ति नाम जरूर दें।

