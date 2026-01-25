Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Republic Day special Trending And Latest Name Of Baby Names: हम भारतवासियों के लिए गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों के नाम अगर देशभक्ति, स्वतंत्रता, शौर्य, सम्मान और राष्ट्रप्रेम से जुड़े हों, तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है।
इस साल गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आपके घर भी कोई नन्हा मेहमान आया है तो आप उन्हें नीचे बताई गई लिस्ट में से वीर- बहादुर जैसा नाम दे सकते हैं। यहां हम आपको लड़के और लड़कियों के लिए अलग- अलग नामों की लिस्ट बताने जा रहे हैं।
|S.no
|बच्चे का नाम
|नाम का अर्थ
|1
|भारत
|हमारे देश का नाम ही भारत है।
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
बच्चों के नाम देशभक्ति से प्रेरित होकर रखने से उनमें राष्ट्रप्रेम की भावना जगती है। इस तरह का नाम बच्चे को जीवन भर अपने देश के लिए भी कुछ करने की याद दिलाता है। इसलिए आपके यहां भी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे देशभक्ति नाम जरूर दें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information