बच्चे को बार-बार बुखार आ रहा है तो क्या करें? डॉक्टर से जानें कब होती है घबराने की जरूरत

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 15, 2026 12:28 PM IST
Medically Verified By: Dr. N. Varsha Monica Reddy
बच्चों को बुखार आना काफी आम है, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी बन रही होती है। ऐसे में बदलते मौसम, वायरस इन्फेक्शन होने पर उन्हें बुखार आ जाता है। लेकिन जब बुखार बार-बार लौटकर आए और हर बार उसका कोई कारण साफ समझ में न आए, तो यह माता-पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे मामलों में यह सिर्फ सामान्य इन्फेक्शन नहीं, बल्कि शरीर के अंदर किसी गहरी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इस विषय पर हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल्स में बाल विकास केंद्र विभाग की कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. एन. वर्षा मोनिका रेड्डी का कहना है कि बच्चों को बार-बार फीवर आने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है।
डॉक्टर का कहना है कि बच्चों में बार-बार आने वाला बुखार हमेशा सामान्य वायरल इंफेक्शन नहीं होता। कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है।
जब किसी बच्चे को 6 महीनों के अंदर 3 या उससे अधिक बार बुखार आता है और हर एपिसोड के बीच कम से कम एक सप्ताह का अंतर होता है, तो इसे Recurrent Fever कहा जाता है। अधिकतर मामलों में इसका कारण सामान्य वायरल इंफेक्शन होते हैं, लेकिन अगर पैटर्न बार-बार दोहराया जाए तो जांच जरूरी हो जाती है।
माता-पिता को कुछ महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि बच्चे की स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके। आइए जानते हैं लक्षण-
अगर ये लक्षण बार-बार दिखें तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
जब बच्चे को बुखार आए तो सबसे पहले घबराने के बजाय सही देखभाल करें। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-
यह उपाय बच्चे को आराम देने में मदद करते हैं, लेकिन कारण का इलाज नहीं करते।
अगर आपके बच्चों में कुछ गंभीर संकेत दिखे, तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें, जैसे-
ऐसे मामलों में यह सिर्फ वायरल नहीं बल्कि पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम की कमजोरी या अन्य गंभीर स्थितियां हो सकती हैं।
अगर बुखार बार-बार आता है, तो डॉक्टर कुछ जांच कराने की सलाह दे सकते हैं, जैसे-
Disclaiemr : ध्यान रखें बार-बार आने वाला बुखार हमेशा साधारण नहीं होता। सही समय पर पहचान और जांच से गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। माता-पिता को चाहिए कि वे लक्षणों को नोट करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें। समय पर इलाज से बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं।