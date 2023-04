Rajput Baby Boy Names: राजपूतानी शान की मिलती है झलक इन 10 नामों से, हर नाम है रॉयल और दमदार

पढ़ें राजपूत लड़कों के ट्रेंडी और नये नामों की लिस्ट।

Rajput Names For Baby Boy: पेरेंट्स की इच्छा यही होती है कि वे अपने बच्चों का नाम ऐसा रखें जो बहुत ही स्पेशल हो। ऐसा नाम जिससे बुद्धि, ज्ञान और बहादुरी की खूश्बू आए। बच्चे जब राजपूताना परिवारों में जन्म लेते हैं तो उन्हें ऐसे नाम दिए जाते हैं जो रॉयल (Royal Baby Names) होने के साथ-साथ एक निडर, शानदार और दिलेर व्यक्तित्व की पहचान बने। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा ही कोई पॉवरफुल नाम तलाश रहे हैं और नामों की लिस्ट बना रहे हैं तो इस काम में हम भी थोड़ी मदद कर देते हैं। यहां आप ही के लिए हम लिख रहे हैं राजपूती नामों (Rajput baby names) की पूरी लिस्‍ट जिसमें ऐसे सुंदर नाम शामिल हैं जो आपके नन्हें राजकुमार या कुंवर सा के लिए ही हैं। इनमें से कोई एक नाम आप चुन सकें और अपने बच्चे का नामकरण करें इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। आइए देखें सुंदर नामों की यह लिस्ट और उन नामों के अर्थ भी। (Rajput Names For Baby Boy In Hindi)

राजपूत लड़कों के नाम और उनके अर्थ

राजस्थान (Rajasthan) के रजवाड़ों से लेकर मध्य प्रदेश के शाही परिवारों (Royal Families of India) में बच्चों के लिए इस तरह के नाम इन दिनों खूब पसंद किए जा रहे हैं। आप भी पढ़ें राजपूत लड़कों के ट्रेंडी और नये नामों की लिस्ट। (Trendy names for Rajput baby boy)

शाश्वत: यह एक बहुत ही सुंदर अर्थ वाला नाम है जो शिव और विष्णु से संबंधित है। शाश्वत का अर्थ है जो अमर हो और जो सत्य हो। (Shashwat name meaning in Hindi) केशव :श्रीकृष्ण के सैकड़ों नामों में से एक नाम है। लंबे और खूबसूरत बालों वाले व्यक्ति को केशव (Keshav meaning) कहा जाता है। अरुणोदय :सूर्य के उगने की क्रिया या सूर्योदय (Arunoday name meaning) रणवीर: वीर, योद्धा या बहादुर व्यक्ति (What does the word Ranveer means in Hindi) आर्यमान : यह एक वैदिक नाम है जो इन दिनों कई सेलेब्स के बच्चों का नाम भी बन चुका है और काफी ट्रेंडिंग भी है। आर्यमान (Aaryamaan meaning) का अर्थ है सबसे अच्छा साथी। हार्दिक : खुशी, स्नेह से भरपूर और प्यार पाने वाला व्यक्ति। जन्माजेय : अजय , अजेय, विजय और जय जैसे नामों की तरह जन्माजेय का नाम भी जीत और सफलता से जुड़ा है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति सफल होने के लिए ही जन्मा हो। लक्ष्‍य : ढ़ाई अक्षर का यह शब्द ना केवल सुंदर है बल्कि इसका अर्थ भी गहरा है। लक्ष्य का अर्थ है गंतव्य या गोल। शार्दुल : बेजोड़ और सुंदर सा यह नाम शाही घरानों में खूब पसंद किया जाता है। इसका अर्थ है स्ट्रॉन्ग, बेस्ट और हमेशा स्मृति में बना रहने वाल व्यक्तित्व। अर्जुन: 5 पांडवों में से एक, धनुर्विद्या में पारंगत महाभारत का एक प्रसिद्ध योद्धा।