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सूर्य भगवान से जुड़े हिंदू बच्चों के लिए 40 पावरफुल नाम, बेटे के लिए हो सकते हैं बेस्ट

Baby Names: अगर आप बेटे के लिए कोई ऐसा नाम ढूंढ रहे हैं, जो ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा हो तो आप सूर्य देव से जुड़े ये नाम रख सकते हैं।

सूर्य भगवान से जुड़े हिंदू बच्चों के लिए 40 पावरफुल नाम, बेटे के लिए हो सकते हैं बेस्ट
सूर्य भगवान

Written by Anju Rawat |Published : March 30, 2026 4:07 PM IST

हिंदू धर्म में सूर्य भगवान को ऊर्जा, प्रकाश, शक्ति और जीवन का प्रतीक माना जाता है। वे नौ ग्रहों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। हर दिन उगते हुए सूर्य की पूजा करने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव से जुड़ा नाम रखने से बच्चे के जीवन में तेज, आत्मविश्वास, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप अपने बेटे के लिए कोई ऐसा नाम ढूंढ रहे हैं, जो धार्मिक, प्रेरणादायक और पावरफुल हो, तो सूर्य भगवान से जुड़े ये नाम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यहां सूर्य देव से प्रेरित 40 सुंदर और पावरफुल नाम इस प्रकार हैं-

सूर्य देव से जुड़े बच्चों के नाम की लिस्ट

संख्यानामअर्थ
1.आदित्ययह नाम शक्ति, तेज, नेतृत्व क्षमता और जीवन में ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
2.आर्यवयह नाम सम्मान, आदर्श व्यक्तित्व और उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है।
3.अंशुमानयह नाम उजाला, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
4.भास्करयह सूर्य देव का प्रसिद्ध नाम है, जो जीवन में ज्ञान और सफलता का प्रतीक है।
5.भानुयह नाम ऊर्जा और उज्ज्वल व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है।
6.भानुदेवयह सूर्य देव का दिव्य रूप है। इस नाम को शक्ति और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है।
7.दीप्तांशुइसका मतलब है चमकती हुई किरणों वाला। यानी उज्ज्वल भविष्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
8.दिनकरजो दिन बनाता है। सूर्य को दिन का निर्माता माना जाता है, इसलिए इस नाम को शक्ति का प्रतीक माना जाता है
9.दिवाकरयह नाम सूर्य के उस रूप को दर्शाता है, जो दुनिया में प्रकाश फैलाता है।
10.दिनेशदिन का स्वामी यानी सूर्य देव। यह नाम नेतृत्व और शक्ति का प्रतीक होता है।
11.दिव्यांशयह नाम आध्यात्मिकता, सकारात्मकता और उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है।
12.हिरण्यगर्भस्वर्णिम प्रकाश से भरा हुआ। यह नाम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा और सूर्य की चमक को दर्शाता है।
13.हिमांशुयह नाम शांति, सौम्यता और उजाले का प्रतीक माना जाता है।
14.लोकप्रकाशइस नाम का मतलब है संसार को रोशन करने वाला। इस नाम को ज्ञान और प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है।
15.मार्तंडयह सूर्य देव का प्राचीन वैदिक नाम है। इसे शक्ति और जीवनदायी प्रकाश का प्रतीक माना जाता है।
16.प्रभाकरप्रकाश फैलाने वाले को प्रभाकर कहा जाता है। यह नाम ज्ञान और उजाला फैलाता है।
17.मिहिरसूर्य का एक प्रसिद्ध नाम है। यह तेज, ज्ञान और जीवन में सफलता का प्रतिनिधित्व करता है।
18.प्रभातयह नाम नई शुरुआत, आशा और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है।
19.प्रकाशइसका मतलब है रोशनी और उजाला। यह नाम ज्ञान, सच्चाई और सकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है।
20.रविरवि सूर्य का सबसे प्रसिद्ध नाम है। इसे तेज और जीवन में ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
21.रविकिरणयह नाम जीवन में आशा, सकारात्मकता और उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है।
22.रविंद्रसूर्य के समान तेजस्वी राजा। यह नाम नेतृत्व, शक्ति और महान व्यक्तित्व का प्रतीक है।
23.रोहितयह नाम नई शुरुआत, सौंदर्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
24.सूर्यांशसूर्य का अंश। यह नाम तेज, सकारात्मक ऊर्जा और उजाले का प्रतिनिधित्व करता है।
25.सूर्यांशुयह नाम जीवन में उजाला, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है।
26.तपनगर्मी और ऊर्जा देने वाला। शक्ति और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है।
27.तपन्यसूर्य के समान तेजस्वी। यह नाम चमकदार व्यक्तित्व का प्रतीक है।
28.तपेशतप और ऊर्जा का स्वामी है। यह नाम आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है।
29.तेजसतेज और ऊर्जा से भरा हुआ। यह नाम बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक है।
30.तेजस्वयह नाम आत्मविश्वास, शक्ति और सफलता का संकेत देता है।
31.तेजेंद्रयह नाम नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है।
32.विभाकरप्रकाश फैलाने वाला सूर्य। यह नाम ज्ञान, उजाला और प्रेरणा का प्रतीक है।
33.विवस्वानयह सूर्य देव का वैदिक नाम है। यह जीवनदायी ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है।
34.विवानयह नाम ऊर्जा, खुशी और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है।
35.यशस्वयह नाम सफलता, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है।
36.अर्केशसूर्य के स्वामी। यह नाम प्रकाश और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है।
37.अंशुलयह नाम उजाला और चमक से भरा हुआ है। यह उज्ज्वल व्यक्तित्व को दर्शाता है।
38.अर्कितसूर्य से प्रेरित। यह नाम तेज, ऊर्जा और प्रेरणादायक व्यक्तित्व का संकेत देता है।
39.प्रत्युषइसका मतलब है सूर्योदय का समय। यह नाम नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है।
40.उदययह नाम नई शुरुआत, सफलता और जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देता है।

अगर आप बेटे के लिए कोई ऐसा नाम सर्च कर रहे हैं, जो सफलता, आशा, उजाला, चमक, उज्जव भविष्य और जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देता है तो आप सूर्य देव से जुड़े इन 40 नामों में से एक का चुनाव कर सकते हैं।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More