सही खिलाने-पिलाने के बावजूद भी नहीं हो रही बच्चे की ग्रोथ? पीडियाट्रिक ने बताया क्या हो सकते हैं कारण

Children Growth Problems: अपने बच्चे की शारीरिक और मानसिक रूप से परवरिश करने के लिए हर पेरेंट्स अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश करता है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। बच्चे की लंबाई, वजन, बोलने-चलने की क्षमता और व्यवहार, ये सभी उसकी सही ग्रोथ के संकेत होते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे संकेत दिखने लगते हैं, जिन्हें आम समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि वे किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। डॉ. सनी लोहिया, कंसल्टेंट - पेडियाट्रिक्स, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर ने इस बारे में कुछ खास जानकारियां दी जिनके बारे में हर पेरेंट्स को जरूर जानना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चा है और और आपको भी लग रहा है कि उम्र के अनुसार बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, तो आपके मन के कुछ सवालों को इसके द्वारा दूर किया जा सकता है जिसके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।
सामान्य तौर पर बच्चे की उम्र के साथ उसकी लंबाई और वजन लगातार बढ़ते रहना चाहिए। जन्म के बाद पहले दो वर्षों में ग्रोथ सबसे तेज होती है, इसके बाद स्कूल जाने की उम्र तक वृद्धि स्थिर लेकिन निरंतर रहती है और किशोरावस्था में फिर से शारीरिक विकास तेज हो जाता है। यदि उम्र के हिसाब से बच्चे की लंबाई या वजन कम हो, बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी छोटा या कमजोर दिखे, या उसकी ग्रोथ रुक-सी गई लगे और ये लक्षण लगातार बने रहें, तो इसे नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।
खाने में रुचि न लेना, बार-बार भोजन छोड़ देना, बहुत कम खाना या हर समय थका-थका रहना पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। इसी तरह तय उम्र तक बोलने, बैठने, चलने या दौड़ने में देरी बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास पर असर दिखाती है। बार-बार सर्दी-खांसी, पेट की समस्याएँ या संक्रमण होना कमजोर इम्युनिटी की ओर इशारा करता है, जबकि व्यवहार में बदलाव जैसे अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सुस्ती, पढ़ाई में ध्यान न लगना या सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना भी कुपोषण से जुड़ी गंभीर चिंता का कारण हो सकता है।
हर बच्चा अलग होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ का सही दिशा में होना बेहद जरूरी है। माता-पिता की जागरूकता ही बच्चे के स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। अगर कोई भी चेतावनी संकेत दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें, समय पर उठाया गया कदम आपके बच्चे के जीवन को बेहतर बना सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
