Growth Problems in Children: क्या आपका बच्चा सामान्य रूप से बढ़ रहा है? ये अहम चेतावनी संकेत जिन्हें माता-पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और लेख में हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं।

सही खिलाने-पिलाने के बावजूद भी नहीं हो रही बच्चे की ग्रोथ? पीडियाट्रिक ने बताया क्या हो सकते हैं कारण
VerifiedVERIFIED By: Dr. Sunny Lohia

Written by Mukesh Sharma |Published : February 3, 2026 5:28 PM IST

Children Growth Problems: अपने बच्चे की शारीरिक और मानसिक रूप से परवरिश करने के लिए हर पेरेंट्स अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश करता है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। बच्चे की लंबाई, वजन, बोलने-चलने की क्षमता और व्यवहार, ये सभी उसकी सही ग्रोथ के संकेत होते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे संकेत दिखने लगते हैं, जिन्हें आम समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि वे किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। डॉ. सनी लोहिया, कंसल्टेंट - पेडियाट्रिक्स, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर ने इस बारे में कुछ खास जानकारियां दी जिनके बारे में हर पेरेंट्स को जरूर जानना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चा है और और आपको भी लग रहा है कि उम्र के अनुसार बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, तो आपके मन के कुछ सवालों को इसके द्वारा दूर किया जा सकता है जिसके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

बच्चों में ग्रोथ से जुड़ी समस्याएं

सामान्य तौर पर बच्चे की उम्र के साथ उसकी लंबाई और वजन लगातार बढ़ते रहना चाहिए। जन्म के बाद पहले दो वर्षों में ग्रोथ सबसे तेज होती है, इसके बाद स्कूल जाने की उम्र तक वृद्धि स्थिर लेकिन निरंतर रहती है और किशोरावस्था में फिर से शारीरिक विकास तेज हो जाता है। यदि उम्र के हिसाब से बच्चे की लंबाई या वजन कम हो, बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी छोटा या कमजोर दिखे, या उसकी ग्रोथ रुक-सी गई लगे और ये लक्षण लगातार बने रहें, तो इसे नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।

कुपोषण एक चेतावनी का संकेत

खाने में रुचि न लेना, बार-बार भोजन छोड़ देना, बहुत कम खाना या हर समय थका-थका रहना पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। इसी तरह तय उम्र तक बोलने, बैठने, चलने या दौड़ने में देरी बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास पर असर दिखाती है। बार-बार सर्दी-खांसी, पेट की समस्याएँ या संक्रमण होना कमजोर इम्युनिटी की ओर इशारा करता है, जबकि व्यवहार में बदलाव जैसे अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सुस्ती, पढ़ाई में ध्यान न लगना या सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना भी कुपोषण से जुड़ी गंभीर चिंता का कारण हो सकता है।

  • संभावित कारण क्या हो सकते हैं?- बच्चे की ग्रोथ प्रभावित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी, हार्मोनल असंतुलन, थायरॉयड या ग्रोथ हार्मोन की समस्या, आनुवंशिक कारण, लंबे समय तक चलने वाली कोई बीमारी
  • समय पर जांच क्यों जरूरी है?- अगर ग्रोथ से जुड़ी समस्या को समय रहते पहचान लिया जाए, तो ज्यादातर मामलों में उसका सफल इलाज संभव है। देर करने पर समस्या जटिल हो सकती है और बच्चे की शारीरिक व मानसिक विकास पर असर डाल सकती है।
  • माता-पिता क्या करें?- बच्चे की लंबाई और वजन का नियमित रिकॉर्ड रखें, संतुलित आहार दें, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन शामिल हों, बच्चे की नींद और शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें। किसी भी संदेह की स्थिति में बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें।

हर बच्चा अलग होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ का सही दिशा में होना बेहद जरूरी है। माता-पिता की जागरूकता ही बच्चे के स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। अगर कोई भी चेतावनी संकेत दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें, समय पर उठाया गया कदम आपके बच्चे के जीवन को बेहतर बना सकता है।

