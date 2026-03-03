होली पर माता-पिता कभी भी न करें ये 5 गलतियां, वरना बीमार हो सकते हैं आपके बच्चे

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Holi and Children Health : होली एक ऐसा त्योहार है जो धीरे-धीरे अपने आप रफ्तार पकड़ लेता है। एक पल बच्चे रंगों के छोटे पैकेट लेकर संकोच से बाहर कदम रखते हैं, और कुछ ही मिनटों में संगीत तेज हो जाता है, पड़ोसी शामिल हो जाते हैं, छतों से गुब्बारे उड़ने लगते हैं और पूरा दिन खुशियों भरी हलचल में बदल जाता है। बड़े अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे उत्सव के मज़े और उत्साह से अलग न हो जाए।
लेकिन हर साल इतना ज्यादा ध्यान रखने के बाद भी आपके बच्चों को कुछ परेशानी हो सकती है, जिसमें खुजली, कान दर्द, अत्यधिक थकान, खांसी या ऐसे बच्चे जो पूरे दिन के अनुभव से मानसिक रूप से थके और अभिभूत लगते हैं।
इनमें से अधिकांश समस्याएं होली की वजह से नहीं होतीं। वे अक्सर उत्सव की जल्दबाजी में लिए गए छोटे-छोटे, सद्भावनापूर्ण फैसलों का परिणाम होती हैं। ऐसी बातें जिन्हें परिवार उस समय जोखिम पूर्ण नहीं मानते। हर साल कुछ गलतियां बार-बार दोहराई जाती हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे ही माता-पिता इन पर ध्यान देना सीखते हैं, इन्हें आसानी से सुधारा जा सकता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने मुंबई के Narayana Health SRCC Children’s Hospital के कंसल्टेंट डॉ. नेहल शाह से बातचीत की है। आइए जानते हैं इस बारे में-
हर बच्चा तेज आवाज़ वाले समारोह या अचानक रंग लगाए जाने का आनंद नहीं लेता। कुछ बच्चे भीड़ के पास झिझकते हैं, माता-पिता के पीछे छिप जाते हैं या बार-बार चेहरे पर रंग न लगाने की बात कहते हैं। इसे अक्सर शर्मीलापन या ज़िद समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में वातावरण उनके लिए भारी लग सकता है।
जबरन शामिल करने से आत्मविश्वास बढ़ने के बजाय चिंता या भावनात्मक असहजता पैदा हो सकती है। बच्चों को पहले देखने का अवसर देना, धीरे-धीरे शामिल होने देना या उन्हें यह तय करने देना कि वे कैसे भाग लेना चाहते हैं, उन्हें नियंत्रण और सुरक्षा का एहसास देता है। जब बच्चे भावनात्मक रूप से सुरक्षितमहसूस करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से शामिल होने लगते हैं।
खुले में बिकने वाले चमकीले रंगों में कई बार रासायनिक डाई या महीन कण होते हैं, जो त्वचा और आँखों में जलन पैदा कर सकते हैं। अक्सर माता-पिता को समस्या का पता तब चलता है जब नहाते समय लालिमा या जलन शुरू हो जाती है। त्वचा के लिए सुरक्षित या प्राकृतिक रंग चुनने से एलर्जी और आँखों की जलन का जोखिम काफी कम हो जाता है, जबकि खेल का आनंद भी बना रहता है। उत्पाद के चयन में छोटा-सा बदलाव बाद की घंटों की असुविधा से बचा सकता है।
होली में पानी के गुब्बारे और लगातार पानी डालना लगभग अनिवार्य सा लगता है, लेकिन बार-बार पानी लगने से वह कानों में जा सकता है या त्वचा की सिलवटों में फंस सकता है। बच्चे तुरंत शिकायत नहीं करते; असुविधा बाद में कान दर्द, खुजली या जलन के रूप में सामने आती है।
इसकी जगह ज़ोर से पानी फेंकने के बजाय हल्के तरीके से पानी खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। खेलने के बाद कान, गर्दन की सिलवटें और बगल जैसे हिस्सों को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। ये छोटे कदम त्योहार के बाद होने वाले संक्रमणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
खेलते समय बच्चे थकान को पहचान नहीं पाते। खासकर समूह में खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। लंबे समय तक धूप में रहने से चुपचाप शरीर में पानी की कमी, सिरदर्द या चिड़चिड़ापन हो सकता है, जो बाद में दिखाई देता है। बीच-बीच में घर के अंदर छोटे ब्रेक की योजना बनाना, नियमित रूप से तरल पदार्थ देना और छायादार स्थानों में आराम करने के लिए कहना शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने और अचानक थकान से बचाने में मदद करता है।
अक्सर माता-पिता हल्की खांसी, खुजली, लालिमा या कान की परेशानी को अपने-आप ठीक हो जाने वाली समस्या मान लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता भी है — लेकिन कई बार ये शरीर के शुरुआती चेतावनी संकेत होते हैं।
समय रहते ध्यान देने से मामूली जलन संक्रमण या गंभीर प्रतिक्रिया में बदलने से रोकी जा सकती है। आंखों को बार-बार मलना, असामान्य थकान या असुविधा की शिकायत जैसे छोटे संकेतों पर ध्यान देना समय पर देखभाल सुनिश्चित करता है।
होली को सुरक्षित बनाने के लिए कठोर नियमों की आवश्यकता नहीं होती; ज़रूरत होती है सजगता की। बच्चे अक्सर अपनी असहजता सूक्ष्म संकेतों से जताते हैं — जैसे खेल की गति धीमी करना, अचानक शांत हो जाना या अंदर जाने की इच्छा जताना। इन संकेतों को समझना, खेल के हर पहलू को नियंत्रित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
जब बड़े “ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा” कराने के बजाय आरामदायक भागीदारी पर ध्यान देते हैं, तो बच्चे वास्तव में अधिक आनंद लेते हैं। वे खुद को सुना हुआ, सुरक्षित और बिना दबाव के शामिल होने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं।
सालों बाद बच्चों को शायद यह याद नहीं रहता कि रंग कितने चमकीले थे या वे कितनी देर बाहर खेले। जो याद रहता है, वह है सुरक्षित और स्नेहपूर्ण महसूस करना। जब उत्सव और संवेदनशीलता साथ चलते हैं, तब होली वही बनती है, जो उसे होना चाहिए, खुशियों से भरी, ऊर्जा से भरपूर, और बचपन की कोमलता की देखभाल करने वाली।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
