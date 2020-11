Shah Rukh Khan Parenting Skills: शाहरुख खान आज अपना 55वां जन्मदिन (Shah Rukh Khan Birthday) मना रहे हैं। 3 दशकों से अधिक समय से बॉलीवुड में ‘किंग खान’ और ‘बादशाह’ कहे जाने वाले शाहरुख ना केवल अपनी एक्टिंग बल्कि, अपनी खुली सोच, अपनी फिटनेस और परिवार के प्रति अपने व्यवहार के लिए भी पसंद किए जाते हैं। वह जितना प्यार अपनी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) को करते हैं, उससे कहीं अधिक सम्मान और फिक्र करते हैं उनकी। लेकिन, इन सबके अलावा वह एक अच्छे पिता भी हैं। पिता के तौर पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan as a Father) अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं और अपने बच्चों की बेहतर परवरिश की पूरी कोशिश करते हैं। कई पैरेंटिग स्किल्स (Pareinting Skills) ऐसी हैं जो लोग शाहरुख खान से सीख सकते हैं। पढ़ें कुछ ऐसी ही बातें जो हर पिता को सीखनी चाहिए शाहरुख खान से। (Parenting Tips from Shah Rukh Khan) Also Read - सही नहीं है सबके सामने बच्चों को डांटना, बच्चे हो सकते हैं इन 4 मानसिक रोगों के शिकार

बच्चों के हैं बेस्ट फ्रेंड

शाहरुख कहते हैं कि वे अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। इसके लिए, वह अपने काम के बीच से बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालते हैं। शाहरुख ना केवल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं बल्कि, वे उनके साथ मार्शल आर्ट्स की क्लास में जाते हैं, अपनी बेटी सुहाना की डांसिंग प्रेजेंटेशन्स कभी मिस नहीं करते। वो हर हाल में बच्चों को वक़्त देना नहीं भूलते। (Giving Time to Kids) Also Read - बच्चे की बढ़ रही उम्र लेकिन नहीं बढ़ रहे बाल तो घर पर फॉलो करें ये 7 आसान ट्रिक्स, तेजी से बढ़ने लगेंगे बच्चे के बाल

संस्कार सीखने में करते हैं मदद

यह बात सभी जानते हैं कि शाहरुख और उनकी पत्नी 2 अलग-अलग धर्मों के अनुयायी हैं। इसीलिए शाहरुख अपने बच्चों को दोनों धर्मों से जुड़े संस्कार, नसीहतें और त्योहारों को समझने में मदद करते हैं। इससे वह ना केवल अपने बच्चों को समानता और प्यार से रहना सिखा रहे हैं। बल्कि, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने परिवार के ज़रिए सहयोग भी कर रहे हैं। (Shah Rukh Khan Parenting Style) Also Read - गांधीजी की सिखायी ये बातें बच्चों को बनाएंगी मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिज़िकली हेल्दी

करियर चुननें की आज़ादी

भारतीय माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को उस फील्ड में भेजना चाहते हैं जो, उन्हें पसंद हो। लेकिन, शाहरुख अपने बच्चों की पसंद को अहमियत देते हैं। जहां उन्होंने अपने बेटे आर्यन (Aryan Khan) को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। तो वहीं, अपनी बेटी सुहाना (Suhana Khan) जो फिल्मों में काम करना चाहती है, उसे एक्टिंग और डिक्शन की बारीकियां सिखा रहे हैं।