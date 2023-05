Honsla Rakh के दिलजीत दोसांझ की तरह क्या आप भी हैं 'सिंगल फादर', बच्चे की परवरिश अकेले करने वालों के काम आएंगी ये टिप्स

फिल्म में दिलजीत एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जो एक बहुत ही छोटे-से बच्चे का पालन-पोषण अकेले करते हैं यानि वह एक सिंगल फादर हैं।

Parenting Tips For Single Father: बिग बॉस फेम अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की नयी पंजाबी फिल्म हौंसला रख (Honsla Rakh) इन दिनों खूब चर्चा में है जिसकी वजह है फिल्म की कहानी। फिल्म में दिलजीत (Diljit Dosanjh) एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जो एक बहुत ही छोटे-से बच्चे का पालन-पोषण अकेले करते हैं यानि वह एक सिंगल फादर (Single Father ) हैं। बता दें कि, सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) के निधन के बाद शहनाज गिल (Shahnaaz Gill) पहली बार इस फिल्म के ज़रिए दर्शकों के बीच दोबारा आयी हैं। वहीं दिलजीत और शहनाज की भी यह एकसाथ पहली फिल्म है। इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। (Parenting Tips For Single Father In Hindi)

सिंगल पेरेंटिंग आसान है या मुश्किल ?

किसी भी बच्चे की परवरिश में मां-बाप दोनों की भूमिका अहम होती है। बच्चे का ठीक तरीके से लालन-पालन हर माता-पिता को सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन, सिंगल पेरेंट को मां और बाप दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। उन्हें बच्चे को संस्कार देने के साथ-साथ बीमार पड़ने पर उनका ख्याल रखने, खिलाने-पिलाने और पढ़ाई-लिखाई का भी ध्यान अकेले ही रखना पड़ता है। इसके अलावा बच्चे के भविष्य और वर्तमान में उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे कमाने का भी जिम्मा उनका ही होता है। बच्चे की ज़िम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत और अपने करियर पर ध्यान देना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे आज के जमाने में कई लोग उठा रहे हैं। (challenges faced by single parents)

मौजूदा समय में कई अकेले ही अपने बच्चे कीदेखभाल कर रहे हैं। बॉलीवुड में तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) और करन जौहर (Karan Johar) जैसे सिंगल फादर इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं जो अविवाहित हैं और सरोगेसी की मदद से अपने बच्चों के पिता बने। ये दोनों ही सेलेब्स अपने बच्चों की देखभाल अपने परिवार की मदद से कर रहे हैं आज इनका हंसता-खेलता परिवार है और ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर पा रहे हैं।

मां हो या पिता सिंगल पेरेंटिंग (Single Father) हर किसी के लिए मुश्किल काम हो सकता है। क्योंकि, सिंगल पेरेंट्स को कई खास बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है। यहां हम लिख रहे हैं कुछ ऐसी ही पेरेंटिंग टिप्स (Parenting Tips For Single Father), जो बच्चे को मां और बाप बनकर पाल रहे सिंगल फादर्स के काम आ सकती हैं।

सिंगल फादर्स के लिए पेरेंटिंग टिप्स (Parenting Tips For Single Father)

ना करें बच्चे की मां की बुराई

अगर आप तलाक या किसी झगड़े की वजह से अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे और बच्चे की अकेले देखभाल कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से बच्चा अपनी मां के लिए सम्मानजनक शब्द ही सुने। इस तरह बच्चा आपका भी सम्मान करेगा और मां का भी। बच्चे को जब मां से मिलने का मन हो तो बहाने बनाकर या उनके खिलाफ अनाप-शनाप कुछ भी कहने से बचना चाहिए। अपनी परेशानियों के चलते महसूस होने वाले तनाव या गुस्से में आकर बच्चे की मां को भला-बुरा कहने या उनकी बुराइयां गिनाने से बचना चाहिए। इससे बच्चे के सामने आपका इम्प्रेशन ख़राब हो सकता है और बच्चा आपको गुस्सैल या झगड़ालू व्यक्ति मान सकता है।

बच्चों को सिखाएं औरतों की इज़्ज़त करना

इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपके मन में औरतों के प्रति नफरत या गुस्सा ना भरा हो। कभी भी बच्चे के सामने औरतों के बारे में भला-बुरा ना कहें। बच्चे को घर की अन्य औरतों जैसी उनकी आया या नैनी, बुआ, दादी और चाची से मेलमिलाप और उनके साथ शिष्टाचार से पेश आना सिखाएं।

खुद की सेहत का भी रखें ख्याल

आपके बच्चे को और एक्टिव रखें। इसीलिए, खुद का ख्याल रखें। अपनी डाइट, वर्कआउट और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें। संतुलित भोजन करें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मौसम के अनुसार हेल्दी सब्ज़ियां-फल और प्रोबायोटिक्स को शामिल करें। रोज़ाना 15-30 एक्सरसाइज ज़रूर करें और 8 घंटें की नींद लें। इससे आपको तनाव से राहत मिलेगी और आप शेप में भी रह सकते हैं। याद रखें कि जब आप फिट रहेंगे तो आपके लिए अपने बच्चे की देखभाल करना, उसके साथ खेलना-कूदना और अपनी अन्य ज़िम्मेदारियां निभाना भी सरल होगा। (Tips to strengthen father-child relationship )

बच्चे के लिए तैयार करें एक शेड्यूल

स्कूल और घर आने-जाने के बीच बच्चे के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज का भी प्लान बनाएं जिनमें बच्चा हर दिन और हर वीकेंड खुशी-खुशी हिस्सा ले। बच्चे को पिकनिक ले जाएं। इसी तरह चिड़ियाघर या किसी पार्क में बच्चे को घुमाने ले जा सकते हैं। इस तरह से बच्चे की भी बोरियत कम होगी और आप दोनों का रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। (ways to strengthen relationship between single father and child )

बच्चे को दें थोड़ी आज़ादी

सिंगल फादर अक्सर यहीं पर ग़लती कर बैठते हैं जब वे अपने बच्चे की ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर बच्चा उनकी नज़रों से थोड़ी देर के लिए भी दूर होगा तो उसे चोट लग सकती है या नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए, वह बार-बार बच्चे को टोकने लगते हैं उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखने लगते हैं। लेकिन, ऐसा करने से आपके बच्चे को अतिरिक्त दबाव ही महसूस कर सकता है और वह आपसे दूर भी जा सकता है। इसीलिए, बच्चों को सही-ग़लत बातें सिखाएं और साथ ही उन्हें थोड़ी-सी आज़ादी भी दें। ताकि, बच्चे खुद की नज़रों से दुनिया को समझ भी सकें।

परिवार और अपने लिए तय करें गोल्स

घर-परिवार की ज़िम्मेदारियों और नौकरी का टारगेट पूरा करना ऐसे काम हैं जिनमें आप बरसों तक उलझे रह सकते हैं। बच्चे को पढ़ाने-लिखाने, स्कूल भेजने, और उसके लिए खाना तैयार करने जैसे कामों के अलावा सिंगल पेरेंट्स को अपनी नौकरी या व्यवसाय से जुड़े काम भी पूरे करने होते हैं। ऐसे में पूरा दिन या पूरा साल कैसे बीत जाता है इसका अंदाज़ा भी लोगों को नहीं लग पाता।

लेकिन, इन सबके बीच आपके सपनों को पीछे धकेलने की बजाय आप प्लान बनाकर योजना के अनुसार, अपने करियर और अपने परिवार के भविष्य के लिए तैयारियां कर सकते हैं। बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए पैसे जमा करना या अपना स्टार्ट-अप शुरू करने जैसे बड़े फैसलों में कामयाबी हासिल करने के लिए गोल तय करें और उसके अनुसार प्लान आगे बढ़ाएं।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयीं पेरेंटिंग टिप्स केवल सूचनात्मक उद्देश्य से यहां लिखी गयी हैं। इन पर अमल करना या ना करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। )

