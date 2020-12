Olive oil benefits for baby massage: सर्दियों में बच्चों की तेल मालिश (Baby Massage) करने से वे अंदर से गर्म रहते हैं और उनकी त्वता भी हेल्दी बनी रहती है। आमतौर पर लोग बच्चों की तेल मालिश सरसों के तेल से करते हैं, जो की बहुत अच्छा माना गया है और वर्षों से सरसों के तेल का इस्तेमाल मसाज करने के लिए किया जाता है। लेकिन, आजकल कई दूसरे तेल भी उपलब्ध हैं, जिससे बच्चों की मालिश पेरेंट्स करते हैं। उन्हीं तेल में से एक है जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल (Olive Oil)। Also Read - Newborn Winter Care: सर्दियों में नवजात बच्‍चों की देखभाल करने के ये 5 तरीके बढ़ाएंगे उनकी इम्‍यूनिटी, संक्रामक रोगों से रहेंगे दूर

हालांकि, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल (Olive oil for baby massage) खाना बनाने में भी खूब किया जाता है और इसके सौंदर्य लाभ भी कई हैं। बच्चों के लिए भी ऑलिव ऑयल से बॉडी मसाज करना (Olive oil Massage) उनकी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने के साथ ही पोषण देता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों के लिए फायदेमंद (Olive oil benefits for baby) होते हैं। ऑलिव ऑयल (Olive oil benefits in hindi) इसके बीजों से मिलता है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। Also Read - Baby Bath in Winter: सर्दियों में शिशु को नहलाने के 8 टिप्स, करेंगी फॉलो तो नहाते समय नहीं रोएगा बच्चा

ऑलिव ऑयल से करें शिशु की मालिश

बच्चों की हड्डियों को मजबूती देने, त्वचा को मुलायम और स्वस्थ रखने के लिए मालिश यानी मसाज करना बहुत जरूरी है। इससे उनके शरीर की बनावट में भी सुधार होता है। मसाज करने से उन्हें सुकून की नींद आती है। इसके लिए ऑलिव ऑयल से मसाज करें। ऑलिव ऑयल में अधिक मात्रा में विटामिन ई होता है। विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऑलिव ऑयल से बच्चों को सर्दी में जरूर करें मालिश (Olive oil for baby massage)। Also Read - Dental Care For kids: छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल करने के टिप्स

बच्चों का खाना तैयार करें ऑलिव ऑयल से (Cook Baby food in Olive oil)

ऑलिव ऑयल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इससे बच्चों हा हृदय और पैनक्रियाज स्वस्थ रहता है। जब आपका शिशु 6 महीने का हो जाए, तो उनके फूड को ऑलिव ऑयल (Olive oil in hindi) में तैयार कर सकती हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद भी आप चाहें तो इस तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं।

ऑलिव ऑयल दूर करे शिशुओं में कब्ज की समस्या

कई बार शिशु या 3-4 साल के बच्चों में कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। रात में बच्चा जब सोए, तो उसके पेट पर ऑलिव ऑयल से मसाज करें।

स्किन पर होने वाले रैशेज मिटाए जैतून का तेल

छोटे बच्चे अक्सर डाइपर में रहते हैं। खासकर सर्दियों में पेरेंट्स सारा दिन अपने छोटे बच्चों को डाइपर में ही रखते हैं, ताकि पैंट गीला ना हो और वे ठंड से बचे रहें। हालांकि, लगातार डाइपर पहनने से स्किन रैशेज हो जाती है, जो सर्दियों में भी हो सकती है। रैशेज होने से स्किन में जलन होने लगती है। इसके लिए आप रैशेज वाली जगह पर ऑलिव ऑयल (Olive oil benefits for baby massage) लगाएं। इससे रैशेज कम हो जाएगा।

