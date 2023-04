Negative Effects of Forcing your Toddler to Eat: क्‍या आप भी बच्‍चे को जबरदस्‍ती खाना खिलाते हैं? जानिए इसके 4 नेगेटिव इफेक्‍ट

आप बच्‍चे को जबरदस्‍ती खिला रहे हैं इसलिए बच्‍चे को पता नहीं चलता कि उसके बॉडी के लिए कितना भोजन पर्याप्‍त है.

क्‍योंकि बढ़ते बच्‍चों के लिए न्‍यूट्रीशंस (Nutritions For Children In Hindi) बहुत जरूरी होते हैं इसलिए पेरेंट्स उन्‍हें इग्‍नोर भी नहीं कर सकते हैं.

छोटे बच्‍चे यानि कि 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक की उम्र के बच्‍चे खानेपीने को लेकर बहुत नखरे करते हैं। जब बच्‍चा छोटा होता है तो वो सिर्फ मां के दूध से वाकिफ होता है। लेकिन जैसे-जैसे बच्‍चा बढ़ा होता है वह अलग-अलग तरह का स्‍वाद बच्‍चों के मुंह के लग जाता है। यही वह समय होता है जब बच्‍चा खाने को लेकर अपनी डिमांड रखना शुरू कर देता है। बच्‍चों को जो चीजें पसंद आते हैं वो उन्‍हीं के लिए जिद्द करते हैं। क्‍योंकि बढ़ते बच्‍चों के लिए न्‍यूट्रीशंस (Nutritions For Children In Hindi) बहुत जरूरी होते हैं इसलिए पेरेंट्स उन्‍हें इग्‍नोर भी नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में पेरेंट्स बच्‍चों के साथ खानपान को लेकर जबरदस्‍ती (Forcing your Toddler to Eat) करने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब बच्‍चे खाने से मना करते हैं और पेरेंट्स उन्‍हें डरा धमकाकर जबरदस्‍ती खिलाने लगते हैं। असल में यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है। अगर आप भी अपने बच्‍चे को जबरदस्‍ती खाना खिलाते हैं तो इसके नुकसान (Negative Effects of Forcing your Kids to Eat) जान लें।

किस तरह जबरदस्‍ती खिलाते हैं पेरेंट्स (How Do Parents Force-Feed)

अपने हिसाब से यह तय करना कि बच्‍चे को कब और क्‍या देना है।

अगर बच्‍चा अपनी प्‍लेट का खाना खत्‍म नहीं कर रहा है तो इसके लिए उसे आंखें दिखाना, डराना, धमकाना या मारना।

बच्‍चों से यह कहकर प्‍लेट का खाना खत्‍म करवाना कि इसके लिए उन्‍हें इनाम मिलेगा।

अगर बच्‍चा खाना नहीं खा रहा है तो इसके लिए उसे सजा देना।

कम खाना खाने पर बच्‍चों को जलील महसूस करने के लिए उनके भाई बहनों या दूसरे बच्‍चों से तुलना करना।

जबरदस्‍त बच्‍चों के मुंह में खाना डालना।

बच्‍चे के कारणों को नजरअंदाज करना कि वो क्‍यों कम खा रहा है।

बच्‍चों को जबरदस्‍ती खाना खिलाने के नुकसान (Negative Effects of Forcing your Toddler to Eat)

अगर आप अपने बच्‍चे को जबरदस्‍ती खाना खिलाएंगे या खाना खत्‍म करने के लिए डाटेंगे तो इससे बच्चे का इंटेस्‍ट खाने से कम हो जाएगा और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है जब बच्‍चा खाने के नाम से भी नफरत करने लगेगा। इससे बच्‍चा पेट संबंधी रोगों के साथ ही कई अन्‍य लाइफस्‍टाइल बीमारियों की चपेट में भी आ सकता है। इसलिए बच्‍चों को जबरदस्‍ती खिलाने के बजाय ये बताएं कि हेल्‍दी खाना क्‍यों जरूरी है और इसके क्‍या फायदे हैं।

के बजाय ये बताएं कि हेल्‍दी खाना क्‍यों जरूरी है और इसके क्‍या फायदे हैं। अगर बच्‍चों पर जबरदस्‍ती खाने के लिए दबाव दिया जाए तो एक समय के बाद उन्‍हें स्‍ट्रेस या दिमाग संबंधी अन्‍य समस्‍याएं हो सकती हैं। इससे बच्‍चा हमेशा खाने से नफरत करेगा और फूड के साथ स्‍ट्रगल करेगा।

जिन बच्‍चों को जबरदस्‍ती खाना खिलाया जाता है उनके अंदर अक्‍सर अनहेल्‍दी खानपान की आदतें विकसित होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्‍चा जबरदस्‍ती खाता है तो उसे समझ नहीं आता है कि उसे कब खाना बंद करना चाहिए। ऐसे में बच्‍चा खाने का इतना आदि हो जाता है कि फास्‍ट फूड या अनहेल्‍दी चीजों की तरह आकर्षित होने लगता है।

की आदतें विकसित होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्‍चा जबरदस्‍ती खाता है तो उसे समझ नहीं आता है कि उसे कब खाना बंद करना चाहिए। ऐसे में बच्‍चा खाने का इतना आदि हो जाता है कि फास्‍ट फूड या अनहेल्‍दी चीजों की तरह आकर्षित होने लगता है। क्‍योंकि आप बच्‍चे को जबरदस्‍ती खिला रहे हैं इसलिए बच्‍चे को पता नहीं चलता कि उसके बॉडी के लिए कितना भोजन पर्याप्‍त है। ऐसी स्थिति में बच्‍चा आगे चलकर इटिंग डिसऑर्डर (Eating Disorder) का शिकार हो जाता है। यानि कि या तो वो बहुत ज्‍यादा खाने लगता है या फिर कम खाता है। ये स्थिति ओबेसिटी, एनोरेक्सिया, और बुलिमिया आदि का कारण बनती है।