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हिंदू बेबी बॉय के 10+ ऐसे नाम जिनका मतलब है सफलता, शक्ति और बुद्धि

Hindu Baby Boys Name: अगर आप अपने बेटे के लिए ऐसा खूबसूरत नाम ढूंड रहे हैं जिसका अर्थ सफलता, शक्ति और बुद्धि से जुड़ा हो, तो 10+ नामों की ये लिस्ट आपके काम की ही है।

हिंदू बेबी बॉय के 10+ ऐसे नाम जिनका मतलब है सफलता, शक्ति और बुद्धि
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Written by Vidya Sharma |Published : March 31, 2026 10:00 AM IST

Hindu Baby Boy Ke Liye Best Names: इसमें कोई दो राय नहीं है कि घर में बेटी हो या बेटा, माता-पिता अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा नाम रखना चाहते हैं। वह ऐसा नाम ढूंढते हैं जो सार्थक हो, बोलने में आसान हो, जिसका अर्थ हर किसी को समझ आए और बच्चे में भी अपने नाम के हिसाब से गुड़ आएं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम नाम ढूंढना शुरू करते हैं। जितने देखों उतनी कंफ्यूजन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि हिंदुओं में इतना सारे नाम हैं कि उनमें से किसी एक नाम को चुनना मुश्किल हो जाता है।

आपको ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए आज हम आपको 10+ नामों की एक लिस्ट बताने वाले हैं, जिसमें हमने बहुत खोजबीन के बाद ऐसे नाम चुनें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि नाम से ही हमारी व हमारे स्वभाव की अक्सर पहचान होती है, इसलिए यह सभी नाम सफलता, शक्ति और बुद्धि से जुड़े हैं। अगर आप इन में से कोई एक भी नाम चुनते हैं तो वह बच्चे के जीवन में प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार कर सकता है। ये सभी नाम न सिर्फ पारंपरिक हैं, बल्कि आज के समय में के हिसाब से मॉडर्न और यूनिक भी हैं। आइए हम हिंदू बेबी बॉय के नाम बताते हैं।

सफलता, शक्ति और बुद्धि अर्थ वाले 20 हिंदू बेबी बॉय के नाम

20 हिंदू बेबी बॉय के नाम

                     क्रम संख्या नामनाम का अर्थ
1आरवशांत और बुद्धिमान
2विवानऊर्जा से भरपूर, जीवन से जुड़ा
3अर्जुनसाहसी और शक्तिशाली योद्धा
4ओजसशक्ति और ऊर्जा से भरपूर
5तेजसचमक और बुद्धिमत्ता का प्रतीक
6ध्रुवअटल और दृढ़, सफलता का प्रतीक
7अभिमन्युवीर और निडर योद्धा
8यशसफलता और प्रसिद्धि
9प्रज्ञानउच्च बुद्धि और ज्ञान
10शौर्यबहादुरी और साहस
11आदित्यसूर्य जैसा तेज और शक्ति
12विक्रांतपराक्रमी और शक्तिशाली
13समर्थसक्षम और योग्य
14ऋत्विकविद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति
15नक्षसफलता और आकर्षण का प्रतीक
16वेदांतज्ञान और बुद्धि का सार
17आर्यनश्रेष्ठ और बुद्धिमान
18हितेशसबका भला करने वाला व हित में रहने वाला, समझदार
19कियानईश्वर की कृपा से संपन्न और सफल

लिस्ट में कुछ 19 नाम हैं, जो बहुत ही खूबसूरत अर्थ वाले हैं और जमाने के साथ-साथ चलने वाले हैं। आप अपने बेटे को इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। यह बच्चे में शक्ति, साहस और बल-बुद्धी आदि के गुण भरेंगे।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More