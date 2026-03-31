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Hindu Baby Boy Ke Liye Best Names: इसमें कोई दो राय नहीं है कि घर में बेटी हो या बेटा, माता-पिता अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा नाम रखना चाहते हैं। वह ऐसा नाम ढूंढते हैं जो सार्थक हो, बोलने में आसान हो, जिसका अर्थ हर किसी को समझ आए और बच्चे में भी अपने नाम के हिसाब से गुड़ आएं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम नाम ढूंढना शुरू करते हैं। जितने देखों उतनी कंफ्यूजन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि हिंदुओं में इतना सारे नाम हैं कि उनमें से किसी एक नाम को चुनना मुश्किल हो जाता है।
आपको ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए आज हम आपको 10+ नामों की एक लिस्ट बताने वाले हैं, जिसमें हमने बहुत खोजबीन के बाद ऐसे नाम चुनें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि नाम से ही हमारी व हमारे स्वभाव की अक्सर पहचान होती है, इसलिए यह सभी नाम सफलता, शक्ति और बुद्धि से जुड़े हैं। अगर आप इन में से कोई एक भी नाम चुनते हैं तो वह बच्चे के जीवन में प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार कर सकता है। ये सभी नाम न सिर्फ पारंपरिक हैं, बल्कि आज के समय में के हिसाब से मॉडर्न और यूनिक भी हैं। आइए हम हिंदू बेबी बॉय के नाम बताते हैं।
20 हिंदू बेबी बॉय के नाम
|क्रम संख्या
|नाम
|नाम का अर्थ
|1
|आरव
|शांत और बुद्धिमान
|2
|विवान
|ऊर्जा से भरपूर, जीवन से जुड़ा
|3
|अर्जुन
|साहसी और शक्तिशाली योद्धा
|4
|ओजस
|शक्ति और ऊर्जा से भरपूर
|5
|तेजस
|चमक और बुद्धिमत्ता का प्रतीक
|6
|ध्रुव
|अटल और दृढ़, सफलता का प्रतीक
|7
|अभिमन्यु
|वीर और निडर योद्धा
|8
|यश
|सफलता और प्रसिद्धि
|9
|प्रज्ञान
|उच्च बुद्धि और ज्ञान
|10
|शौर्य
|बहादुरी और साहस
|11
|आदित्य
|सूर्य जैसा तेज और शक्ति
|12
|विक्रांत
|पराक्रमी और शक्तिशाली
|13
|समर्थ
|सक्षम और योग्य
|14
|ऋत्विक
|विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति
|15
|नक्ष
|सफलता और आकर्षण का प्रतीक
|16
|वेदांत
|ज्ञान और बुद्धि का सार
|17
|आर्यन
|श्रेष्ठ और बुद्धिमान
|18
|हितेश
|सबका भला करने वाला व हित में रहने वाला, समझदार
|19
|कियान
|ईश्वर की कृपा से संपन्न और सफल
लिस्ट में कुछ 19 नाम हैं, जो बहुत ही खूबसूरत अर्थ वाले हैं और जमाने के साथ-साथ चलने वाले हैं। आप अपने बेटे को इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। यह बच्चे में शक्ति, साहस और बल-बुद्धी आदि के गुण भरेंगे।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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