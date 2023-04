Sikh Baby Boy Names: शानदार और सुंदर हैं सिख लड़कों के ये 15 नाम, एक-एक नाम का अर्थ है खास

सिख लड़कों के कुछ ऐसे ही सुंदर और प्यारे नामों की लिस्ट पढ़ें यहां। साथ ही जानें उनके अर्थ और महत्व भी।

Sikh Baby Boy Names: बच्चे का जन्म हर माता-पिता के जीवन में ढेर सारी खुशियों के साथ एक नयी शुरूआत का कारण बनता है। घर में नन्हें मेहमान के आने के साथ ही घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। वहीं, हर बच्चे के जन्म के बाद जो बात पेरेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि बच्चे का नाम क्या रखें। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम कुछ ऐसा रखा जाए जो यूनिक (Unique baby names) और हटके हो लेकिन, साथ ही साथ उस नाम के खूबसूरत अर्थ (meaningful baby names) हों और बच्चे का नाम पुराना (New and modern baby names) ना हो। बीते कुछ वर्षों से बच्चों के लिए ऐसे नाम खासतौर पर पसंद किए जा रहे हैं जो 2-4 अक्षरों के ही हों और उनका ट्रेडिशन्स और कल्चर या इतिहास से भी संबंध हो।

सिख बच्चों के नाम( New names for Sikh Babies) रखते समय यह बात विशेष तौर पर ध्यान में रखी जाती है कि वे सुंदर और गहरे अर्थ वाले नाम हों लेकिन सुनने में पुराने ना लगें। सिख लड़कों के कुछ ऐसे ही सुंदर और प्यारे नामों की लिस्ट आप पढ़ सकेंगे यहां। साथ ही जानें उनके अर्थ और महत्व भी। ( List Of Sikh Baby Boy Names With meaning in Hindi.)

सिख लड़कों के नाम और उनके अर्थ (Sikh Baby Boy Names)

अंगद: बहादुर (Meaning of Angad)

अरमान: इच्छा, आशा, उम्मीद (Meaning Of Armaan baby name)

अगमजोत: ईश्वर की तरफ से आता हुआ प्रकाश, आभा (Agamjyot meaning)

अमृत: अमर करने वाले जल, जिसका विनाश ना हो (Amrit meaning in Hindi)

महरांश: ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार (Meheransh word meaning)

एकबीर : ईश्वर

इकजीत: जीत

हरबीर : ईश्वर जैसा वीर

रणबीर: विजेता (Meaning of name Ranbir)

जपजोत: पवित्र दीपक की ज्योति

हरनिध: भगवान का दिया हुआ खजाना

हरनेक: देवताओं जैसा महान

हरणीत: ईश्वर, देवता

हरनारयं: जो अमर हो

जोरावर: शक्तिशाली