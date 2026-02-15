महाशिवरात्रि पर जन्मे बच्चों के लिए भगवान शिव के 10+ दिव्य नाम और उनके पवित्र अर्थ

देशभर के मंदिरों में हर-हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है।

मान्यता है कि ऐसे बच्चों के जीवन में शिव कृपा बनी रहती है, इसलिए माता-पिता उनके नाम भी भगवान शिव से प्रेरित रखना पसंद करते हैं। शिव के नाम न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं बल्कि उनका गहरा दार्शनिक और सांस्कृतिक अर्थ भी होता है। इस साल शिवरात्रि के खास मौके पर आपके यहां शिशु का जन्म हुआ है, तो आप उसके लिए महादेव के पावन नाम चुन सकते हैं।

S. NO बच्चे का नाम नाम का अर्थ 1. पशुपति आध्यात्मिक दृष्टि से, 'पशु' का अर्थ केवल जानवर नहीं, बल्कि 'अज्ञानता के पाश (बंधन) में बंधा हुआ जीव' है। पशुपति को समस्त जीवों के स्वामी कहा जाता है। 2. रूद्र महादेव की प्रचंड़ शक्ति वाले रूप को रुद्र नाम दिया गया है। भोलेनाथ का ये नाम दुखों के दूर करने के लिए जाना जाता है। 3. नीलकंठ समुद्र मंथन का विष पीने वाले महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जिन लड़कों का नीलकंठ होता है, उनमें बहुत अधिक धैर्य होता है 4. त्रिलोचन तीन नेत्रों वाले भगवान को त्रिलोचन नाम दिया गया है। यह नाम उन बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है, जो सबकुछ का ज्ञान रखते हों। 5. 6. महादेव देवों के देव, सर्वोच्च शक्ति। इस नाम का अर्थ अपने आप में संपूर्ण है। आप अपने बच्चे को भगवान की शिव की तरह पूर्ण देखना चाहते हैं, तो उसे महादेव नाम दे सकते हैं। 7. अश्वत्थामा अश्वत्थामा- शिव की शक्ति से धन्य अमर योद्धा के रूप में जाना जाता है। आप अपने बच्चों को यौद्धा बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उसे यह नाम दे सकते हैं। 8. वीरभद्र वीरभद्र भगवान शिव के 19 अवतारों में एक और रूप है। यह रूप शिव के क्रोध से आया था। 9. शिव महादेव का पहला नाम ही शिव है। इस नाम को कल्याणकारी और शुभता का प्रतीक माना जाता है।

10. पिप्लाद शिव का अवतार माना जाता है जो शनि के बुरे असर को कम करता है और शांति लाता है। 11. यतिनाथ शिव एक संत घुमक्कड़ के रूप में, जो शांति और ज्ञान को दिखाते हैं। 12. किरातेश्वर भगवान शिव का यह अवतार दिखाता है कि शिव कभी-कभी लोगों को परखते हैं। वह सब्र, हिम्मत और सच्ची भक्ति सिखाते हैं। 13. शंभू शंभू एक पावरफुल और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बच्चों के नामों में से एक है। यह नाम खुशी और शांति के सोर्स को दिखाता है। हिंदू धर्म के अनुसार, शंभू शिव का एक सौम्य अवतार है, जो शांति, पॉजिटिविटी और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है।

