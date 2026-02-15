Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

महाशिवरात्रि पर जन्मे बच्चों के लिए भगवान शिव के 10+ दिव्य नाम और उनके पवित्र अर्थ

देशभर के मंदिरों में हर-हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है।

महाशिवरात्रि पर जन्मे बच्चों के लिए भगवान शिव के 10+ दिव्य नाम और उनके पवित्र अर्थ

Written by Ashu Kumar Das |Updated : February 15, 2026 10:16 AM IST

Maha Shivratri 2026 10 Baby Names Inspired By The Avatars of Lord Shiva: पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का खास त्योहार मनाया जा रहा है। देशभर के मंदिरों में हर-हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है।

मान्यता है कि ऐसे बच्चों के जीवन में शिव कृपा बनी रहती है, इसलिए माता-पिता उनके नाम भी भगवान शिव से प्रेरित रखना पसंद करते हैं। शिव के नाम न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं बल्कि उनका गहरा दार्शनिक और सांस्कृतिक अर्थ भी होता है। इस साल शिवरात्रि के खास मौके पर आपके यहां शिशु का जन्म हुआ है, तो आप उसके लिए महादेव के पावन नाम चुन सकते हैं।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

S. NOबच्चे का नामनाम का अर्थ
1.पशुपतिआध्यात्मिक दृष्टि से, 'पशु' का अर्थ केवल जानवर नहीं, बल्कि 'अज्ञानता के पाश (बंधन) में बंधा हुआ जीव' है। पशुपति को समस्त जीवों के स्वामी कहा जाता है।
2.रूद्रमहादेव की प्रचंड़ शक्ति वाले रूप को रुद्र नाम दिया गया है। भोलेनाथ का ये नाम दुखों के दूर करने के लिए जाना जाता है।
3.नीलकंठसमुद्र मंथन का विष पीने वाले महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जिन लड़कों का नीलकंठ होता है, उनमें बहुत अधिक धैर्य होता है
4.त्रिलोचनतीन नेत्रों वाले भगवान को त्रिलोचन नाम दिया गया है। यह नाम उन बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है, जो सबकुछ का ज्ञान रखते हों।
5.
6.महादेवदेवों के देव, सर्वोच्च शक्ति। इस नाम का अर्थ अपने आप में संपूर्ण है। आप अपने बच्चे को भगवान की शिव की तरह पूर्ण देखना चाहते हैं, तो उसे महादेव नाम दे सकते हैं।
7.अश्वत्थामाअश्वत्थामा- शिव की शक्ति से धन्य अमर योद्धा के रूप में जाना जाता है। आप अपने बच्चों को यौद्धा बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उसे यह नाम दे सकते हैं।
8.वीरभद्रवीरभद्र भगवान शिव के 19 अवतारों में एक और रूप है। यह रूप शिव के क्रोध से आया था।
9.शिवमहादेव का पहला नाम ही शिव है। इस नाम को कल्याणकारी और शुभता का प्रतीक माना जाता है।
10.पिप्लादशिव का अवतार माना जाता है जो शनि के बुरे असर को कम करता है और शांति लाता है।
11.यतिनाथशिव एक संत घुमक्कड़ के रूप में, जो शांति और ज्ञान को दिखाते हैं।
12.किरातेश्वरभगवान शिव का यह अवतार दिखाता है कि शिव कभी-कभी लोगों को परखते हैं। वह सब्र, हिम्मत और सच्ची भक्ति सिखाते हैं।
13.शंभूशंभू एक पावरफुल और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बच्चों के नामों में से एक है। यह नाम खुशी और शांति के सोर्स को दिखाता है। हिंदू धर्म के अनुसार, शंभू शिव का एक सौम्य अवतार है, जो शांति, पॉजिटिविटी और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Also Read

More News

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More