बच्चों को किस क्लास से अपना स्कूल बैग और यूनिफॉर्म खुद तैयार करना सीखना चाहिए?

Children self dependency : आज के समय माता-पिता अपने बच्चों के छोटे-छोटे से काम खुद करने लग जाते हैं, जो आगे चलकर बच्चों के लिए सही नहीं होता है। आइए जानते हैं बच्चों को किस क्लास से अपना स्कूल बैग और यूनिफॉर्म खुद से तैयार करना सिखाना चाहिए?

Written By: Kishori Mishra | Published : May 14, 2026 9:20 AM IST

Medically Verified By: Harsh Mohta Mohta

Kids Good Habits

Parenting Tips : आजकल ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों का हर काम खुद करने लग जाते हैं। अपने बच्चों का स्कूल बैग तैयार करने से लेकर यूनिफॉर्म निकालना, जूते पॉलिश करना या अगले दिन की कॉपियां जमा करना, इत्यादि सभी वे अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? तो आपको बता दें कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, न आपके लिए और न ही आपके बच्चे के लिए। हालांकि, बच्चों की मदद करना जरूरी है, लेकिन हर छोटी जिम्मेदारी अगर माता-पिता खुद उठाने लगे, तो इससे आगे चलकर बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते।

मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हर्षा मोहता का कहना है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने रोजमर्रा के काम खुद करना सिखाना चाहिए, ताकि उनमें जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित हो सके।

किस उम्र से शुरू कर सकते हैं ये आदत?

आमतौर पर बच्चों को प्राइमरी क्लास यानी पहली से तीसरी कक्षा के बीच धीरे-धीरे अपने स्कूल जाने की तैयारी में शामिल करना शुरू किया जा सकता है। इस उम्र में बच्चे निर्देश समझने लगते हैं और छोटी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। शुरुआत में माता-पिता उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें खुद बैग चेक करने, किताबें रखने और यूनिफॉर्म व्यवस्थित करने की आदत डालनी चाहिए।

छोटे काम बच्चों को बनाते हैं जिम्मेदार

जब बच्चे रोज अपना स्कूल बैग खुद तैयार करते हैं, तो वे अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। इससे उनमें टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गनाइजेशन स्किल भी बेहतर होती है। अगर किसी दिन कोई किताब भूल जाए, तो वह अनुभव भी उन्हें अगली बार अधिक सावधान बनाता है। यही छोटी-छोटी सीख आगे चलकर बड़े फैसले लेने में मदद करती है।

आत्मविश्वास बढ़ाने में मिलती है मदद

बच्चे जब खुद कोई काम पूरा करते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर भरोसा बढ़ने लगता है। अपनी यूनिफॉर्म तैयार करना, टिफिन रखना या स्कूल की जरूरत की चीजें चेक करना उन्हें आत्मनिर्भर महसूस कराता है। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वे दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं।

माता-पिता का रोल क्यों है जरूरी?

एक्सपर्ट के अनुसार, बच्चों को जिम्मेदार बनाना सिर्फ उन्हें काम सौंप देने से नहीं होता, बल्कि सही तरीके से सिखाने और मार्गदर्शन देने से होता है। शुरुआत में माता-पिता बच्चों के साथ बैठकर टाइम टेबल समझा सकते हैं, कौन-सी किताब कब रखनी है यह बता सकते हैं और धीरे-धीरे उन्हें खुद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। डांटने के बजाय धैर्य और प्रोत्साहन देना ज्यादा जरूरी होता है।

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रोजमर्रा के काम मानसिक विकास में भी करते हैं मदद

घर और स्कूल से जुड़े छोटे काम बच्चों के मानसिक और व्यवहारिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी, समस्या सुलझाने की क्षमता और निर्णय लेने की समझ विकसित होती है। ऐसे बच्चे आगे चलकर अधिक व्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनते हैं।

हर काम खुद करने की आदत सही नहीं

कई बार माता-पिता जल्दी या सुविधा के कारण बच्चों का हर काम खुद कर देते हैं। लेकिन इससे बच्चे दूसरों पर ज्यादा निर्भर हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उम्र के अनुसार उन्हें छोटे-छोटे कामों की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि वे धीरे-धीरे जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सकें।

Disclaimer : ध्यान रखें कि बच्चे को अगर आप आगे चलकर जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, तो छोटे-मोटे काम में उन्हें शामिल करना शुरू कर दें। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है।