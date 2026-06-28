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क्या बच्चों को रोज नाश्ते में अंडा देना सही है? खिलाने से पहले जान लें एक्सपर्ट की राय

अंडे में प्रोटीन, विटामिन और कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या बच्चों को रोजाना नाश्ते में अंडा देना सही होता या नहीं। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 28, 2026 8:33 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Sushil Singla

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बच्चों को अंडा देने से हड्डियां मजबूत बनती हैं।

बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए पेरेंट्स उसे सही खानपान देने की हर कोशिश करते हैं। इन दिनों बच्चों के संतुलित खानपान का अहम हिस्सा बन चुका है अंडा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट बताती है कि अंडे में प्रोटीन, विटामिन D, विटामिन B12, आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों के शरीर को दुरुस्त और दिमाग को चुस्त बनाते हैं। अंडे के पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपने भतीजे को रोजाना नाश्ते में उबले हुए अंडे देती हूं। एक दिन यही बात मैंने अपने कलीग से डिस्कस की तो उसने बोला क्या बच्चों को रोज नाश्ते में अंडा देना सही है? वो यही नहीं रुका उसने आगे कहा - बच्चों को रोजाना नाश्ते में अंडा दिया जाए तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और इससे उसमें कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मेरे ही कलीग की तरह ही कई लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों को रोजाना नाश्ते में अंडा खिलाना सही नहीं है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस बारे में रिसर्च क्या कहती है और एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं।

क्या बच्चों को रोजाना अंडा देना सही है?

पुबमेड की बेवसाइट पर मौजूद रिसर्च बताती है कि अगर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल सुरक्षित है। बच्चे को अंडे से किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है तो उसे रोजाना नाश्ते में अंडा देना बिल्कुल सुरक्षित है। अंडे में प्रोटीन, विटामिन डी, आयरन पाया जाता है। यह सभी पोषक तत्व बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

अंडे में प्रोटीन होता है। (File Photo) अंडे में प्रोटीन होता है। (File Photo)

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फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के बाल रोग विभाग के डायरेक्टर डॉ. सुशील सिंगला कहते हैं कि अंडा बढ़ते बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। अंडे में प्रोटीन होता है जो बच्चों की शारीरिक क्षमता को बेहतर करता है। आइए आगे जानते हैं बच्चों को अंडा खिलाने के अन्य फायदों के बारे में।

  1. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अंडे हाई प्रोटीन होता है। प्रोटीन बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है।
  2. अगर बच्चे को सुबह के नाश्ते में अंडा दिया जाए, तो उसे लंबे समय तक भूख कम लगती है। इससे बच्चा जंक फूड खाने से बचता है। जाहिर सी बात है जब बच्चा जंक फूड नहीं खाएगा तो उसमें बीमारियों का खतरा भी कम होगा।
  3. अंडे में पाया जाने वाला कोलीन बच्चों के दिमाग को बेहतर बनाता है। अंडा खाने से बच्चों की चीजों को याद रखने, सीखने की क्षमता तेजी से बढ़ती है।
  4. अंडे में ल्यूटिन (Lutein) और जिएक्सैंथिन (Zeaxanthin) जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। डॉ. सुशील सिंगला बताते हैं कि आज के दौर में जब बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है। ऐसे में उनकी आंखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए अंडा देना अच्छा होता है।
  5. अंडे में विटामिन A, B12, सेलेनियम और जिंक होता है जो बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। जिन बच्चों को अक्सर सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या होती रहती है, उनके लिए अंडा खाना बहुत फायदेमंद होता है।

अंडा बच्चों के विकास को बेहतर करता है। (File Photo) अंडा बच्चों के विकास को बेहतर करता है। (File Photo)

क्या रोज अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है?

इस सवाल के जवाब में डॉ. सुशील सिंगला कहते हैं कि पहले ऐसा कहा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में अंडे पर जो स्टडी हुई है, उसमें यह बात सामने आई है कि बच्चों को अंडा खिलाने से आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है। हालांकि जिन बच्चों के परिवार में हार्ट अटैक,  हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का इतिहास रहा है, उन्हें अंडा खिलाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है।

किस उम्र से अंडा देना शुरू किया जा सकता है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी बताती है कि 6 महीने की उम्र के बाद, जब बच्चा ठोस आहार खाना शुरू कर देता है, तब अच्छी तरह पका हुआ अंडा धीरे-धीरे उसकी डाइट में शामिल किया जा सकता है। बच्चे को अंडा देते समय उसे पहले थोड़ी मात्रा में दें। जब बच्चा अंडा पचाने लग जाए तो इसकी मात्रा को धीरे- धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। एक साथ बड़ी मात्रा में बच्चे को कभी भी अंडा न दें।

किन बच्चों को अंडा नहीं देना चाहिए?

डॉ. सिंगला बताते हैं कि 10 में से 8 बच्चों को अंडा खिलाना बिल्कुल सुरक्षित होता है। लेकिन कुछ मामलों में पेरेंट्स को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आइए आगे जानते हैं किन बच्चों को अंडा बिल्कुल नहीं देना चाहिए।

  1. अगर बच्चे को अंडे से किसी प्रकार की एलर्जी हो।
  2. बच्चे के माता- पिता को अंडे से एलर्जी हो।
  3. यदि बच्चे को हाई कोलेस्ट्रॉल या कोई मेटाबॉलिक बीमारी है।
  4. बच्चे को हाई कोलेस्ट्रॉल या कोई अन्य समस्या हो।
  5. बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो।

File photo File photo

बच्चों को अंडा कैसे खिलाना चाहिए?

  1. 1 साल से छोटे बच्चों को हमेशा सही तरीके से उबला हुआ अंडा ही देना चाहिए। छोटे बच्चों को कभी भी अधपका या कच्चा अंडा नहीं देना चाहिए।
  2. इसके अलावा आप बच्चे को अंडे का आमलेट बनाकर भी दे सकते हैं। ऑमलेट बनाते समय बहुत ज्यादा तेल या मक्खन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
  3. अंडे के साथ बच्चे को नाश्ते में दूध, फल और हरी सब्जियां भी दें। इससे बच्चे का खाना संतुलित रहता है।

डॉ. सिंगला कहते हैं- अगर बच्चे को अंडे से एलर्जी नहीं है और वह पूरी तरह हेल्दी है, तो रोज नाश्ते में एक अंडा देना आमतौर पर सुरक्षित और फायदेमंद होता है। अंडे में प्रोटीन, विटामिन D, कोलीन और कई जरूरी पोषक तत्व हैं, जो बच्चे की सेहत को बेहतर बनाते हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है। प्रत्येक बच्चे की न्यूट्रिशन की जरूरत अलग होती है। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसे अंडा देने से पहले एलर्जी टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को कोई पुरानी बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसे अंडा देने से पहले डॉक्टर से बात करें। जिन लोगों के परिवार में अंडे से एलर्जी का इतिहास रहा है ऐसे बच्चों को अंडा नहीं देना चाहिए।

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More