बुखार में बच्चों को एंटीबायोटिक देना सही या गलत? हर माता-पिता को जाननी चाहिए ये बात

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : August 5, 2026 1:05 PM IST
रात के 12 बजे। बच्चा तप रहा है। थर्मामीटर में 101 दिख रहा है। बच्चे क बुखार में देखकर पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है? अलमारी खोलो वो वाली दवाई निकालो जो पिछली बार डॉक्टर ने यही जिससे बच्चे का बुखार उतर गया था। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो रुकिए। भारत में हर 3 में से 2 मम्मी-पापा बच्चों को बुखार देखते ही एंटीबायोटिक की शीशी ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हर बुखार का इलाज एंटीबायोटिक है? फरीदाबाद स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर (पीडियाट्रिक्स) डॉ. अमित गुप्ता कहते हैं कि हर बार बुखार आने पर बच्चे को एंटीबायोटिक दवा देना सही नहीं है।
डॉक्टर बताते हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं है। ये एक संकेत है। बुखार एक तरह से शरीर का अलार्म है, जब शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया घुसता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसे मारने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा देती है। ताकि कीटाणु मर जाएं। मतलब बुखार आना मतलब शरीर लड़ रहा है। इसलिए बच्चों को बुखार आने के बाद सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उसका शरीर लड़ किस चीज से रहा है वायरस से या बैक्टीरिया से?
हर बुखार में एंटीबायोटिक दवा देना गलत है।
डॉ. अमित गुप्ता के अनुसार कोई भी एंटीबायोटिक = सिर्फ बैक्टीरिया का दुश्मन। इसलिए एंटीबायोटिक को वायरस के खिलाफ सही नहीं माना जाता है। बच्चों को बुखार आने पर माता- पिता को पहले यह समझना होगा कि 80 % से ज्यादा मामलों में उन्हें बुखार वायरस से आता है। बच्चों को होने वाला सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरल फीवर, चिकनपॉक्स, हाथ-पैर-मुंह की बीमारी, पेट का वायरल - सब वायरस से ही होता है। ऐसे में अगर आप वायरल बुखार में एंटीबायोटिक देंगे तो 2 चीजें होंगी। पहली बुखार वैसे भी 3-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। क्रेडिट एंटीबायोटिक ले जाएगा और साथ में बच्चे के पेट में गैस, डायरिया और इम्यूनिटी कमजोर करने वाला तोहफा भी दे जाएंगे।
बुखार को सबसे पहले थर्मामीटर से मापना जरूरी है।
बच्चों को बुखार आने की स्थिति में सबसे पहले पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। बुखार में 90% मामलों में घर पर ही देखभाल काफी होती है और बुखार ठीक हो जाता है-
अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो 24 घंटे का इंतजार मत कीजिए:
डॉ. अमित गुप्ता कहते हैं कि बच्चों को बुखार आने की स्थिति में माता- पिता का घबराना बहुत ही आम बात है। लेकिन इस स्थिति में शांत रहना जरूरी है। बुखार आने पर तुरंत बच्चों को एंटीबायोटिक दवा नहीं देनी चाहिए। बुखार आने पर कम से कम 24 घंटे इंतजार करना जरूरी है।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। बुखार या किसी अन्य समस्या में बच्चे को किसी प्रकार की दवा या अन्य घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले पीडियाट्रिशियन से सलाह जरूर लें।