बच्चों को रोज दूध पिलाना कितना जरूरी है? डॉक्टर से समझें

Milk for children: दूध को बच्चों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। इसलिए कई लोग अपने बच्चों को दिनभर दूध पिलाने पर जोर देते हैं। अब सवाल होता है कि क्या बच्चे को रोज कितना दूध पिलाना चाहिए? आइए इसकी जानकारी डॉक्टर से लेते हैं-

Written By: Kishori Mishra | Published : June 2, 2026 4:01 PM IST

Medically Verified By: Dr. Aditya Satish Kulkarni

Milk for baby

बच्चों के खानपान को लेकर माता-पिता अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनकी डाइट में कौन-सी चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए? इन्हीं में से एक है दूध। बचपन से ही बच्चों को दूध पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे पोषण का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है। हालांकि, आजकल कई बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते या उसकी जगह अन्य ड्रिंक्स का सेवन करने लग जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चों को रोज दूध पिलाना वास्तव में जरूरी है?

नारायणा हेल्थ SRCC चिड्रन्स हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. आदित्य कुलकर्णी का कहना है कि दूध बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर की बढ़त और हड्डियों के विकास के लिए जरूरी माने जाते हैं।

बच्चों के लिए दूध क्यों है जरूरी?

दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कई आवश्यक विटामिन्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की बढ़ती उम्र में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों और टिश्यूज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डॉक्टक कहते हैं बचपन वह समय होता है, जब शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है। ऐसे में संतुलित आहार के साथ दूध भी पोषण का एक अच्छा स्रोत बन सकता है।

क्या रोज दूध पीना जरूरी है?

डॉक्टर कहते हैं अधिकांश स्वस्थ बच्चों के लिए रोजाना दूध का सेवन फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इसकी मात्रा बच्चे की उम्र, खानपान और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है।

यदि बच्चे की डाइट में पहले से ही पर्याप्त कैल्शियम और प्रोटीन अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दही, पनीर, हरी सब्जियां, दालें और नट्स से मिल रहे हैं, तो सिर्फ दूध ही पोषण का एकमात्र सोर्स नहीं है। इसलिए हर बच्चे की जरूरत अलग हो सकती है।

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बच्चों को दूध पीने के क्या फायदे हो सकते हैं?

अगर आप बच्चों को नियमित रूप से दूध पिलाते हैं, तो इससे कई फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं-

हड्डियों और दांतों को मजबूती : दूध में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों के विकास में मदद कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में पर्याप्त कैल्शियम का सेवन भविष्य में हड्डियों की सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

शरीर की ग्रोथ में मदद : दूध में मौजूद प्रोटीन बच्चों की मांसपेशियों और शरीर के टिश्यूज के डेवलपमेंट में योगदान देता है।

एनर्जी का है बेहतर सोर्स : दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का संतुलित मिश्रण होता है, जो बच्चों को ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है।

अगर बच्चा दूध नहीं पीता है, तो क्या करें?

कई बच्चे दूध का स्वाद पसंद नहीं करते। ऐसे में जबरदस्ती करने के बजाय उसके पोषण की पूर्ति अन्य खाद्य पदार्थों से की जा सकती है। दही, पनीर, छाछ, टोफू, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और दालें कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।

हालांकि, अगर बच्चा लंबे समय से दूध और डेयरी उत्पादों से पूरी तरह दूरी बना रहा है, तो उसकी पोषण संबंधी जरूरतों को समझने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना बेहतर होता है।

बच्चों के लिए कितना दूध है पर्याप्त?

दूध की सही मात्रा बच्चे की उम्र और उसकी कुल डाइट पर निर्भर करती है। जरूरत से ज्यादा दूध पिलाना भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे बच्चे का पेट भर सकता है और वह अन्य जरूरी खाद्य पदार्थ कम खाने लग सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

Disclaimer : दूध बच्चों के लिए पोषण का एक महत्वपूर्ण सोर्स हो सकता है और रोजाना सीमित मात्रा में इसका सेवन हड्डियों, दांतों और समग्र विकास के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालांकि केवल दूध पर निर्भर रहने के बजाय बच्चों को संतुलित और विविध आहार देना भी उतना ही जरूरी है। यदि बच्चा दूध नहीं पीता, तो उसके पोषण की पूर्ति अन्य स्वस्थ खाद्य पदार्थों से भी की जा सकती है।