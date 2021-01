जब भी किसी घर में बच्‍चा जन्‍म लेने वाला होता है तो पेरेंट्स के साथ ही रिश्‍तेदारों में भी गजब की एक्‍साइटमेंट देखी जाती है। हर कोई बच्‍चे को लेकर तरह तरह के सपने बुनने लगता है। सब घर के कुछ लोग मिलते हैं तो कुछ यह सोचने पर सभी को मजबूर कर देते हैं कि बच्‍चे की शक्‍ल किसकी तरह होगी तो कोई यह बोलता है कि बच्‍चे का स्‍वभाव नटखट होगा या शांत होगा, और ये सब बातें कर सभी लोग आपस में ठहाके लगाकर हंसते हैं। लेकिन आजकल जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वह है बच्‍चों का नाम (New Born Baby Name Options). आजकल हर माता-पिता अपने बच्‍चा का स्‍टाइलिश नाम (Modern Indian Baby Name) रखना चाहते हैं।

और नाम रखने की ये तैयारी बच्‍चे के जन्‍म के कई महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। इसके लिए लोग इंटरनेट का सहारा लेने के साथ ही मैग्‍जीन वगैरह में भी नाम खोजते हैं। और तो और आजकल तो माता-पिता के नाम को मिलाकर भी बच्‍चे का नाम रखने का ट्रेंड है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप अपने बच्‍चे का मॉडर्न नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम आपको लड़कों और लड़कियों के लिए 20 ऐसे मॉर्डन नाम बता रहे हैं जो 2021 में खूब ट्रेंड करने वाले हैं।

लड़कों के लिए मॉडर्न नाम (Modern Indian Baby Boy Name)

1. चिराग – दीपक, उजाला, चमक

2. आजाद – खुले विचारों वाला, बंधनों से मुक्‍त रहने वाला

3. आकर्ष – मोहित, लुभानेवाला

4. बादल – अंबर,

5. दिविज – ऐसा बच्‍चा जो स्वर्ग में जन्मा हो

6. भविन – विजेता, कभी न हारने वाला, हमेशा अस्तित्व में रहने वाला

7. दर्शित – सम्मान पाने वाला

8. देवांश – देवों का अंश

9. दिवित – अजर, अमर, हमेशा रहने वाला

10. इवान – सूर्य, ईश्वर का उपहार

11. विहान – सुबह

12. लक्ष्‍य – जीवन देनेवाला

12. यक्षित – हमेशा के लिए रहनेवाला, पर्मानेंट

13. युवान – भगवान शिव

14. ज़ैन – भगवान का प्रकाश

15. प्रियांश – होशियार, अजर

लड़कियों के लिए मॉर्डन नाम (Modern Indian Baby Girl Name)

1. अहाना – किरण

2. आरना – लक्ष्मी

3. अदिरा – मजबूत

4. साश्‍वती – कभी न मिटने वाला

5. कनक – सोना स्‍वर्ग

6. कियारा – प्रिय

7. जिया – स्वीटहर्ट

8. इला – धरती

9. मन्नत – ख्‍वाहिश

10. अलीशा – सभ्य, रोशनी