A या 'अ' अक्षर से रखना चाहते हैं बेटी का नाम तो जरूर दें इन बेबी नेम्स की लिस्ट पर ध्यान, 1-1 नाम है यूनिक

दुनियाभर में बच्चों का नाम रखते समय सबसे अधिक जिस अक्षरों को पसंद किया जाता है वह अक्षर है A या अ। ऐसा माना जाता है कि पहला अक्षर होने के कारण अ नाम वाले लोग जीवन में हमेशा आगे ही रहते हैं।

Indian Baby Girls Name Starting With A: किसी भी बच्चे का नाम रखने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का नाम किस अक्षर से रखा जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि बच्चे के नाम का पहला अक्षर उनके व्यवहार और उनके जीवन पर असर डालता है। इसी तरह बच्चे के व्यक्तित्व की अच्छी और खराब बातें भी उनके नाम के अक्षर पर निर्भर करता है। इसीलिए बच्चे का नाम रखते समय बहुत ही सावधानी से उसके नाम का पहला अक्षर चुना जाता है। (trends followed by parents while selecting baby names)

A और अ से शुरू होनेवाले नाम हैं माता-पिता की पहली पसंद

लड़कियों के नाम रखते समय अगर आप अ (A) अक्षर से नाम रखने की सोच रहे हैं तो आप यहां लिखे नामों की लिस्ट पर ध्यान दें। ये सभी नाम अ (A) अक्षर से शुरू होते हैं। इन सभी नामों के अर्थ काफी खास हैं और ये नाम सुनने में काफी मॉडर्न और यूनिक भी साउंड करते हैं।

'अ' (A) से शुरू होते हैं लड़कियों के ये सुंदर नाम (Baby Girls name with letter A)

अपरा - बुद्धिमान

बुद्धिमान एलीना -सुंदर

-सुंदर आलिया- बेहतरीन और सर्वोत्तम

बेहतरीन और सर्वोत्तम एलायिया - धार्मिक कार्य

- धार्मिक कार्य अदिति -जिसकी कोई सीमा न हो

-जिसकी कोई सीमा न हो अक्षिता - जो अमर हो

- जो अमर हो अन्वी- वन प्रदेश की देवी

वन प्रदेश की देवी अनुषा - प्रभात

- प्रभात अविका - हैरान करने वाला, बेमिसाल

- हैरान करने वाला, बेमिसाल अनायरा- खुशी, आनंद

शानदार हैं ये नाम और खास है इनका अर्थ भी, लड़कियों के लिए मींनिंगफुल नाम (Meaningful baby girl names in Hindi)

अनन्या - देवी पार्वती का एक नाम

- देवी पार्वती का एक नाम अवनि- पृथ्वी

पृथ्वी अस्मिता - गर्व, गौरव, मान

- गर्व, गौरव, मान अमीषा - खूबसूरत

- खूबसूरत अमेया - जिसके मन में दया भरी हो

- जिसके मन में दया भरी हो अलीशा- जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो

जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो अकीरा- शक्तिशाली और आकर्षक

शक्तिशाली और आकर्षक अनाहिता- सुंदर

सुंदर अद्विका- धरा, धरती

