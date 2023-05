मां लक्ष्मी से जुड़े हैं राजपूत लड़कियों के ये 10 नाम, अर्थ जानकर दिल हो जाएगा खुश

राजपूत लड़कियों के नामों की ऐसी लिस्ट जो इस साल दिवाली आपकी बच्ची का नामकरण में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

Rajput Baby Girls Names: रॉयल फैमिलीज, शाही घरानों और राजपूती घरों में बच्चों का नामकरण करते समय इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों के लिए ऐसे नाम सिलेक्ट किए जाएं जो दूसरे बच्चों के नामों से हटकर हों और जिन्हें सुनते ही राजसी आन-बान और शान का अंदाजा हो। राजपूत लड़कों (Rajput Baby Boy Names) को जहां योद्धाओं से जुड़े नाम या बहादुरी का पर्याय माने जाने वाले शब्द दिए जाते हैं। वहीं, लड़कियों को ऐसे नाम (Baby Names For Indian Girl) दिए जाते हैं जो धन-दौलत, शान-शौकत और ऐश्वर्य से जुड़े हों। यहां हम लिख रहे हैं राजपूत लड़कियों के नामों (Rajput Baby Girls Names List) की ऐसी ही लिस्ट जो इस साल दिवाली (Festival Of Diwali 2022) के त्योहार के समय अपने बच्ची का नामकरण करने के लिहाज से आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जी हां, इनमें से कई नाम धन-ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी (Names Of Goddess Lakshmi For Baby Girls) से जुड़े हैं और शाही परिवारों में ये नाम खूब पसंद किए जाते हैं। आइए नजर डालें राजपूत लड़कियों के इन सुदंर और मीनिंगफुल नामों की लिस्ट पर और साथ ही जानें इनके अर्थ। (Rajput Girls Baby Names In Hindi)

राजपूत लड़कियों के नाम (Rajput Girls Baby Names)

अवंतिका- प्राचीन शहर उज्जैन का एक नाम

प्राचीन शहर उज्जैन का एक नाम दिया- दीपक, प्रकाश का पात्र

दीपक, प्रकाश का पात्र पूर्वा- पूर्व दिशा

पूर्व दिशा शिप्रा- एक पवित्र नदीं, जीवनदायिनी

एक पवित्र नदीं, जीवनदायिनी आरवी- सूर्य की किरण, सवेरा

सूर्य की किरण, सवेरा अनन्याश्री- जो बेजोड़ हो या जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके-

जो बेजोड़ हो या जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके- दक्षता- जो सक्षम हो

जो सक्षम हो वेदिका- वेदों से संबंधित

वेदों से संबंधित फाल्गुनी- फाल्गुन मास की पूर्णिमा या फाल्गुन के महीने से संबंधित

फाल्गुन मास की पूर्णिमा या फाल्गुन के महीने से संबंधित मैथिली- सीता का एक नाम, मिथिला राज्य से संबंधित

मां लक्ष्मी के सुंदर नाम (Names of goddess Lakshmi for baby girl)

पद्मिनी - कमल जैसी सुंदर

- कमल जैसी सुंदर ऐश्वर्या - धन, सम्पदा

- धन, सम्पदा नलिनी- कमल

कमल वैष्णवी- विष्णु का भक्त

विष्णु का भक्त सरोजिनी- कमल

कमल दित्या-लक्ष्मी का एक नाम

लड़कियों के रॉयल नाम (Royal Names Of Indian Baby Girls)

आर्या

मुक्ता

जान्हवी

खुशी

अमृत या अमृता

यामिनी