नवजात शिशुओं को पहले कुछ महीनों में ये 5 वैक्सीन लगना है बहुत जरूरी, जानें कौन सा टीका कब लगेगा

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Important Vaccine for Newborns: जन्म के बाद के शुरुआती कुछ महीने बच्चे के लिए बहुत अहम होते हैं। इसी समय उसका शरीर तेजी से बढ़ता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत (इम्युनिटी) धीरे-धीरे बननी शुरू होती है। लेकिन जन्म के वक्त बच्चे की इम्युनिटी काफी कमजोर होती है, इसलिए वह संक्रमण और गंभीर बीमारियों की चपेट में जल्दी आ सकता है। ऐसे में टीके (वैक्सीनेशन) बच्चे को शुरुआत से ही सुरक्षा देने का सबसे आसान और असरदार तरीका होते हैं। सही समय पर लगाया गया टीकाकरण न सिर्फ बच्चे को सुरक्षित रखता है, बल्कि समाज में बीमारियों के फैलने के खतरे को भी कम करता है। डॉ. मनीष मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट- पीडियाट्रिक, कोकून हॉस्पिटल, जयपुर ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।
यह टीका जन्म के समय या उसके तुरंत बाद लगाया जाता है। BCG वैक्सीन बच्चे को टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) के कई गंभीर प्रकारों से बचाने में मदद करता है, खासकर टीबी मेनिनजाइटिस से, जो छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत जैसे देशों में, जहां टीबी के मामले ज्यादा हैं, यह टीका नवजात को शुरुआत से ही सुरक्षा देने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।
यह टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है और इसके बाद शुरुआती महीनों में इसकी अन्य डोज दी जाती हैं। हेपेटाइटिस B एक ऐसा संक्रमण है, जो आगे चलकर लिवर की गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली बीमारी का कारण बन सकता है। समय पर लगाया गया यह टीका बच्चे को इस खतरे से बचाने में मदद करता है और उसके लिवर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाता है।
इस टीके की पहली डोज आमतौर पर जन्म के समय दी जाती है, इसके बाद शुरुआती महीनों में इसकी कई और डोज दी जाती हैं। यह टीका मुंह के जरिए दिया जाता है और बच्चे को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने में मदद करता है। पोलियो एक गंभीर बीमारी है, जो बच्चे को जिंदगीभर के लिए लकवे (पैरालिसिस) का शिकार बना सकती है, इसलिए इसकी सभी डोज समय पर देना बेहद जरूरी है।
यह टीका 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में लगाया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन एक ही टीके में पांच गंभीर बीमारियों, डिप्थीरिया, काली खांसी (पर्टुसिस), टिटनस, हेपेटाइटिस B और एच.आई.बी (जिससे निमोनिया और मेनिनजाइटिस हो सकता है) से सुरक्षा देता है। इससे बार-बार अलग-अलग टीके लगाने की जरूरत कम हो जाती है और बच्चे को कम तकलीफ के साथ पूरी सुरक्षा मिलती है।
हाल के वर्षों में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में हेक्सावेलेंट वैक्सीन का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसमें आई.पी.वी (इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन) भी शामिल होता है। इससे पोलियो के खिलाफ और ज्यादा मजबूत और व्यापक सुरक्षा मिलती है। भारत सरकार भी चरणबद्ध तरीके से इस वैक्सीन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे शुरुआती उम्र में बेहतर टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।
रोटावायरस छोटे बच्चों में होने वाले गंभीर दस्त और डिहाइड्रेशन का एक बड़ा कारण है। यह टीका मुंह के जरिए दिया जाता है और आमतौर पर 6 हफ्ते की उम्र से इसकी शुरुआत होती है, जिसके बाद कुछ और डोज दी जाती हैं। समय पर लगाया गया यह टीका बच्चों में होने वाले तेज दस्त के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है और अस्पताल जाने की जरूरत भी घटाता है।
टीके तभी सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, जब उन्हें तय समय के अनुसार लगाया जाए। अगर इसमें देरी होती है, तो उस दौरान बच्चा बीमारियों के ज्यादा खतरे में आ सकता है, क्योंकि उस समय उसकी इम्युनिटी सबसे कमजोर होती है। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे राष्ट्रीय टीकाकरण शेड्यूल का पालन करें और बच्चे के सभी टीकों का सही रिकॉर्ड भी रखें, ताकि कोई भी डोज छूट न जाए।
शुरुआती महीनों में टीकाकरण सिर्फ बीमारियों से बचाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह बच्चे को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की शुरुआत देने का तरीका है। आज के दौर में मेडिकल साइंस लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी टीकाकरण बच्चों को सुरक्षित रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका बना हुआ है। यह एक छोटा सा कदम है, जो बच्चे के आने वाले पूरे जीवन को स्वस्थ बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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