दृष्टिहीन बच्चे रंगों को कैसे करते हैं एक्सप्लोर? डॉक्टर से समझिए सेंसरी लर्निंग क्यों है जरूरी

अक्सर जिन पेरेंट्स के बच्चों की नजर नहीं होती है, उन्हें इस बात की चिंता होती है कि उनके बच्चे रंग नहीं देख सकते हैं, इसलिए वे खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्सर इसका उल्टा होता है। दरअसल, बच्चे बचपन से ही कई इंद्रियों – छूना, आवाज, सूंघना और हरकत से दुनिया को अपने आप एक्सप्लोर करते हैं। कमजोर नजर वाले बच्चों का दिमाग दिमाग उन इंद्रियों को तेज और ज़्यादा ध्यान देने लायक बनाने के लिए खुद को ढाल लेता है, जो उन्हें दिखाई नहीं देतीं। यह न्यूरोडेवलपमेंटल बदलाव बच्चों को अपने आस-पास की चीज़ों की बहुत अच्छी सेंसरी समझ बनाने में मदद करता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन पर बड़े शायद ही ध्यान देते हैं। बच्चे उन बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे-
मुट्ठी भर सूखा पाउडर उंगलियों से फिसलते हुए नरम और ठंडा लगता है, जबकि गीले रंग ज़्यादा भारी और चिकने लगते हैं। पानी के छींटे हलचल और उत्साह का एहसास कराते हैं। जानी-पहचानी आवाजें बच्चों को यह समझने में मदद करती हैं कि आस-पास कौन है। छोटे-मोटे बदलाव भी, जैसे छांव से धूप में आना – उनकी याददाश्त का हिस्सा बन जाते हैं।
बच्चे अक्सर खुशी को सिर्फ़ रंगों से नहीं, बल्कि भावनाओं से पहचानते हैं। भाई-बहन की आवाज़ में उत्साह, माता-पिता के छूने से मिलने वाला सुकून और साथ में हंसी, सिर्फ़ दिखने वाले इशारों से कहीं ज़्यादा गहरा मतलब बताते हैं।
शेयर्ड एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेशन एंटरटेनमेंट फैक्टर से आगे जाने में मदद करता है, यह इमोशनल कॉन्फिडेंस बनाता है। जब बच्चों को एक्टिवली शामिल किया जाता है, तो वे समझते हैं कि सेलिब्रेशन और खुशी के पल उनके भी हैं, न कि सिर्फ उनके आस-पास हो रही कोई चीज़।
सेंसरी लर्निंग यहा एक जरूरी ब्रिज बन जाती है। रंग, जो बिना देखे एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, उन्हें एसोसिएशन के जरिए समझा जा सकता है जिसमें पेरेंट्स मदद कर सकते हैं:
समय के साथ, ये एसोसिएशन इमेजरी के बजाय लाइव एक्सपीरियंस में असली कॉन्सेप्चुअल समझ बनाते हैं।
पेरेंट्स इन तरीकों से बच्चों के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट कर सकतेहैं: -
ये आसान स्टेप्स एक्सपीरियंस को ऑब्ज़र्वेशन से एक्टिव पार्टिसिपेशन में बदल देते हैं। सबको साथ लेकर चलने का इमोशनल असर अक्सर बहुत गहरा होता है। जब बच्चे तैयार महसूस करते हैं, तो झिझक धीरे-धीरे जिज्ञासा में बदल जाती है। बातचीत आसान हो जाती है, और परिवार ज़्यादा बातचीत और बढ़ती आज़ादी देख सकते हैं। हो सकता है कि रंग हमेशा दिखाई न दें, लेकिन उन्हें गहराई से महसूस किया जाता है — और आखिर में, यही उन्हें असली बनाता है।
Disclaimer: हमारे लेखों में साझा की गई जानकारी केवल इंफॉर्मेशनल उद्देश्यों से शेयर की जा रही है इन्हें डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी बीमारी या विशिष्ट हेल्थ कंडीशन के लिए स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना अनिवार्य होना चाहिए। डॉक्टर/एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर ही इलाज की प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए।
