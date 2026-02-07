Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
What are some winter safety tips : सर्दियों में अपने बच्चों का ध्यान रखना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि ठंड से बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। ऐसे में उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें सर्दी-खांसी की समस्या बहुत जल्दी जकड़ लेती है। उनकी त्वचा की बात हो या फिर सेहत की, उन्हें खास ख्याल की जरूरत होती है। दरअसल, बच्चों का शरीर विकसित हो रहा होता है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप अपने छोटे बच्चों को सर्दियों से बचा सकते हैं।
बदलते मौसम में बच्चा बार-बार बीमार पड़ने लगता है। ऐसे में इस मौसम में आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं-
इस मौसम से बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले अपने कमरे के तापमान को एडजस्ट करें। दरअसल, बच्चों के लिए कमरे का सही तापमान 20–22°C (68–72°F) होता है। बच्चे के लिए ठीली रजाई की जगह स्लीप बैग या पहनने वाली कंबल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, अगर कमरे में हवा नहीं आ रही है, तो उसे टोपी पहनाने की जरूरत नहीं होती है। दरअसल, जब कमरे का तापमान सही, तो बच्चों को ज्यादा कपड़ों से लादना सही नहीं होता है।
बदलते मौसम में बड़ों की स्किन के साथ-साथ बच्चों की त्वचा पर भी बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों की त्वचा बहुत नाजुकहोती है, जिसकी वजह से हल्की सी खुष्क हवा से भी बच्चों की त्वचा फट जाती है। इससे न सिर्फ बच्चों को परेशानी होती है, बल्कि कई बार यह उनके रोने का कारण भी बनती है। ऐसे में कोशिश करें कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं और नहलाने के बाद त्वचा पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।
बच्चे अक्सर जल्दी-जल्दी यूरिन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके डायपर भी जल्दी-जल्दी गीले होते रहते हैं। ज्यादा गीले होने के बाद बच्चों को खुजली और इरिटेशन हो सकती है। ऐसे में ख्याल रखें कि डायपर को ज्यादा गीला न होने दें। कोशिश करें कि हर दिन में कम से कम 6 डायपर बदलें, ताकि बच्चे को गीलेपन से सर्दी न लग जाए।
बच्चों को बदलते मौसम में फ्लू बहुत जल्दी जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी-खांसी की समस्या हो जाती है। इसके अलावा, RSV जैसे वायरस भी चिंता का विषय है। खैर, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बच्चे के लिए जरूरी टीकाकरण जरूर करवाएं। इनमें छह महीने की उम्र से फ्लू का टीका भी शामिल है। इससे न सिर्फ बच्चे को फ्लू से बचाने में मदद मिलती है, बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information