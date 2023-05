क्या स्कूल में मारपीट करता है आपका बच्चा, इस तरह सिखाएं उसे अच्छा बर्ताव, हो जाएगी सबके साथ दोस्ती

How to stop kids fighting with other children: माता-पिता के अलावा बच्चे अपने आसपास के लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। विशेषकर, स्कूल जानेवाले बच्चे अपने दोस्तों और क्लास के अन्य बच्चों के साथ बातचीत करना, उठना-बैठना और सामान शेयर करने जैसी वैल्यूज सीखते हैं। लेकिन, कुछ बच्चे स्कूल में अन्य बच्चों के साथ अच्छी आदतें सीखने की बजाय उनसे लड़ना और मारपीट करना भी सीख जाते हैं। खासकर ऐसे बच्चे जो जिद्दी स्वभाव के हों वे अपने घर के बाहर निकलने के बाद भी अन्य बच्चों के साथ दादागिरी करते नजर आते हैं। ऐसे बच्चों की अक्सर स्कूल से शिकायतें भी आती हैं और मां-बाप इन बच्चों को डांटकर या धमकाकर उनका व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन, यह तरीका शायद ही कारगर साबित होता है। तो ऐसे शरारती बच्चों को कैसे सुधारा जाए, और कैसे उन्हें अन्य बच्चों के साथ मारपीट करने से रोका जाए? जानने के लिए पढ़ें यह लेख जिसमें हम लिख रहे हैं कुछ टिप्स जो बच्चों को समझाने और सुधारने में सहायता करेंगी। (How to stop kids fighting at school in Hindi.)

मारपीट करने वाले बच्चों को सुधारने के लिए माता-पिता करें ये काम (How to handle aggressive kids in Hindi.)

कभी ना दें बच्चे को शाबासी

कुछ मां-बाप मारपीट करने के बाद अपने बच्चे को शाबासी देने या उनकी तारीफ करने में देर नहीं करते। 'मेरा बेटा बब्बर शेर या मेरी बेटी सबसे बहादुर है', ऐसे जुमले कह वह बात का रफा-दफा कर देते हैं। लेकिन, ऐसा करने से आपका बच्चा और बिगड़ सकता है। मज़ाक-मज़ाक में भी आपके मुंह से मारपीट जैसी हरकतों की तारीफ ना करें। बल्कि, बच्चे को समझाएं कि अन्य लोगों के साथ उसका ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। माता-पिता ये गलतीकरने से बचें और बच्चे को किसी और पर हाथ उठाने से रोकें।

सुनें बच्चे की शिकायत करने वालों की बात

कई बार देखा गया है कि जब बच्चे के खराब व्यवहार की शिकायत उनके मां-बाप से की जाती है तो वे उनसे लड़ बैठते हैं। बच्चे का यूं पक्ष लेना और उनकी तरफदारी करना बच्चे को ढीठ और जिद्दी बना देगा।इससे आपका बच्चा दूसरों को सताना बंद नहीं करेगा और उनके साथ मार-पिटाई करता ही रहेगा। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अन्य बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए और उसकी स्थिति गम्भीर ना हो तो आप बच्चे की शिकायत करने वाले लोगों की बात शांत होकर सुनें और अपने बच्चे से इस बारे में बात करें और उन्हें समझाएं कि आखिर उनका बिहेयवियर गलत क्यों है।

बच्चे को समझाएं क्यों जरूरी है सबसे दोस्ती करना

अपने बच्चे को यह जरूर समझाएं कि उनके लिए अन्य बच्चों के साथ घुल-मिलकर रहना उसके लिए क्यों जरूरी है। बच्चे के लिए अपने घर के आसपास और स्कूल में बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए, ये बातें उन्हें जरूर सिखाएं। बच्चा जब अपने साथ खेलने वाले बच्चों और अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को दोस्त की नज़र से देखेगा तो हो सकता है कि उसके व्यवहार में जल्दी से बदलाव आए और वह मारपीट करना भी धीरे-धीरे छोड़ ही दे। (how to change behavior of aggressive children)

