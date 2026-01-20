सर्दियों में बच्चों की मालिश कैसे करें? जानें, Baby Massage करते समय किन बातों का रखें ध्यान

How to properly massage a baby : सर्दियों में बच्चों की मालिश करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। आइए आपको बताते हैं सर्दियों में बच्चों की सही ढंग से मालिश कैसे करें?

Baby Massage

Correct way to massage a baby : सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ मांएं अपने नवजात शिशु के शरीर की मालिश करती हैं, ताकि उनकी मांसपेशियां मजबूत बने। इसके अलावा, पुराने समय में हड्डियों की मजबूती के लिए भी मालिश करना बहुत जरूरी होता था। हालांकि, कई बार कुछ महिलाएं मालिश करते वक्त कुछ गलतियां कर देती हैं, जिनकी वजह से बच्चे को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो अगर बच्चों की ठीक तरह से मालिश न की जाए, तो इससे बच्चे को शारीरिक परेशानी तो होती ही है, साथ ही वह चिड़चिड़ा भी हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको उन आम गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अमूमन महिलाएं बच्चों की मालिश के दौरान करती हैं-

सर्दियों में शिशुओं की मालिश कैसे करें?

नहलाने के बाद मालिश

सर्दियों में ज्यादातर मांएं बच्चों को नहलाने के बाद ही मालिश करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल, इससे बच्चों को पकड़ना तो मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन अगर तेल बच्चे की आंख या नाक में चला जाए, तो यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा, अगर तेल अच्छा न हो तो बच्चों को एलर्जी और खुजली भी हो सकती है। सुरक्षित तरीका यह है कि नहलाने से पहले बच्चों को मालिश करें।

ठंडे तेल का इस्तेमाल

अगर आप बच्चे की मालिश के लिए ठंडे तेल का इस्तेमाल करती हैं, तो यह भी काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल, सर्दियों में अगर आप ठंडे तेल से बच्चे की मालिश करती हैं, तो इससे उन्हें सर्दी लग सकती है। ऐसे में वे बीमार हो सकते हैं और तुरंत रोना भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे में ठंड के मौसम में अगर बच्चों की मालिश कर रही हैं, तो तेल को पहले हल्का सा गर्म कर लें।

ज्यादा प्रेशर के साथ मालिश

बच्चे की मालिश बहुत हल्के हाथों से की जानी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा दबाव के साथ मालिश कर सकती हैं, तो इससे बच्चे की मांसपेशी को तो नुकसान हो ही सकता है, साथ ही त्वचा पर भी नील के निशान पड़ सकते हैं। ऐसे में मालिश बहुत हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए।

मालिश के घंटों बाद नहलाना

बच्चों को मालिश के बाद आम-तौर पर 20 से 30 मिनट के बाद नहला देना चाहिए। लेकिन अगर आप मालिश के घंटों बाद तक बच्चों को नहीं नहलाते हैं, तो इससे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, मालिश के बाद भी बच्चों को नहलाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना जरूरी होता है।

ठंडे तापमान में मालिश

अगर आप बच्चो की मालिश कर रही हैं, तो धूप में ही करें। दरअसल, ठंडे कमरे में मालिश करने से बच्चे को ठंड लग सकती है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो सकता है। ऐसे में जब भी मालिश करें, धूप में ही करें।

