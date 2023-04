ये 4 बातें बोलते ही दूर हो जाएगी बच्चे की नेगेटिव थिंकिंग, पेरेंट्स ऐसे रखें अपने बच्चों को पॉजिटिव

Positive thinking of child: बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए उसकी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे की थिंकिंग नेगेटिव हो गई है, तो ये बातें बोलकर करें बच्चे के नेगेटिव थिंकिंग को दूर।

How to make your child think positive: ऐसा कहा जाता है किसी बच्चे का फ्यूचर यानी व अपने भविष्य में कैसा व्यक्ति बनने वाला है और कैसे कामयाब होने वाला है आदि यह सब उसके बचपन से ही निर्धारित होता है। बच्चे को उसके जीवन में सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। आजकल छोटे बच्चों के जीवन में भी सोशल मीडिया जैसे कई ऐसे फैक्टर हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग पैदा कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण बच्चा कभी भी अपने सही फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाता है और ऐसा होने के कारण बच्चे का फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे की थिंकिंग लगातार नेगेटिव होती जा रही है, तो इस लेख के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके बच्चे की थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने का काम कर सकती है। चलिए जानते हैं कौन सी चीजें बनाती हैं आपके बच्चे की थिंकिंग को पॉजिटिव।

1. अपनी फीलिंग को शेयर करें

सबसे पहले अपने बच्चे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर जरूर करें। जब तक आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे तब तक बच्चे के मन के अंदर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप अपने मन की बातें शेयर करना शुरू करेंगे तो बच्चा अपने आप अपने मन की बातें बताने शुरू कर देगा और ऐसा करके आप अपने बच्चे की नेगेटिव थिंकिंग को निकाल सकते हैं।

2. उसकी अच्छाईयां गिनाएं

बच्चे की नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसकी अच्छाइयां गिनाएं। जब आप बच्चे की अच्छाइयां गिनाना शुरू करते हैं, तो बच्चे के अंदर की नेगेटिव थिंकिंग अपने आप कम होने लगती हैं। जब बच्चे के अंदर की अच्छाइयों को उसे पता चलता है, तो उसकी थिंकिंग अपने आप पॉजिटिव होने लगती है।

3. पॉजिटिव लोगों के बीच रहें

यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे की थिंकिंग नेगेटिव हो रही है, तो उसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है आपका बच्चा नेगेटिव लोगों के बीच रहता है। यदि आप अपने बच्चे की थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो उसे पॉजिटिव लोगों के बीच ही रखें।

4. एक रोल मॉडल बनें

छोटे बच्चे अक्सर किसी न किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। सबसे पहले उसके लिए आप खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनें। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा नेगेटिव थिंकिंग है, तो उसके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनके उसकी पॉजिटिव थिंकिंग को दूर करें।

5. फेलियर से शर्म न करें

अपने बच्चे को बताएं कि कभी भी अपनी विफलताओं पर शर्म न करें। गलती को एक सीख की तरह समझे। अक्सर फेलियर के बाद बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आने लगती है और इसलिए अपने बच्चे को यह समझाना भी जरूरी है कि विफलताओं पर शर्म नहीं आनी चाहिए। जब आपका बच्चा अपनी विफलताओं से सीखने लग जाता है, तो उसकी थिंकिंग भी पॉजिटिव बन जाती है।

