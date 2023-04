ये 5 संकेत बताते हैं आपके बच्चे के दांतों को है ब्रेसेज की जरूरत, जानें कब लगाना हो जाता है जरूरी

ऐसे कई संकेत हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे को कम उम्र में ब्रेसेज़ की जरूरत है या नहीं।

How to know your Child needs braces in hindi: बच्चों के विकास के समय उनका अच्छा पालन-पोषण करना बेहद जरूरी होता है, जिसमें अपने बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखना और ऑर्थोडोंटिक समस्याओं के शुरुआती लक्षणों को पहचानना भी शामिल है। ये दोनों चीजे ध्यान रखने से बच्चों को भविष्य में होनी वाली किसी भी जटिलताओं को रोका जा सकता है। आप तो जानते ही होंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य की मासिक जांच कराना जरूरी होता है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा अपनी मौखिक स्वच्छता और दांत की समस्याओं से सुरक्षित हैं या नहीं।

बच्चों का मौखिक स्वास्थ्य उनके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य की मासिक जांच उसे भविष्य में उन समस्याओं से बचा सकती है, जिनके लिए ओर्थोडोंटिक देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।

ऐसे कई संकेत हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे को कम उम्र में ब्रेसेज़ की जरूरत है या नहीं। तो आइये बात करते हैं उन संकेतों के बारे में, जो बताते हैं कि बच्चे को ब्रेसेज लगवाने चाहिए या नहीं और कब लगवाने की जरूरत ज्यादा होती है।

मुड़े हुए दांत

टेढ़े दांत यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि आपके बच्चे को ब्रेसेज़ की ज़रूरत है या नहीं। अगर उनके दांत एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें ब्रेसेज़ की जरुरत होगी।

बोलने में दिक्कत

अगर आपका बच्चा शब्दों को गलत तरीके से बोल रहा है या बोलने में कठिनाई हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है। यह दांतों के बीच की दूरी और उनके मुंह में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण हो सकता है।

चबाने में समस्या होना

अगर आपके बच्चे को खाना चबाने में दिककत हो रही है तो यह गलत दांतों के कारण हो सकता है। ब्रेसेज आपके बच्चे के दांतों को फिर से सही करने में मदद कर सकते हैं। जिससे आपके बच्चे को खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी।

बहुत ज्यादा गैप

आपके बच्चे के दांतों के बीच बहुत ज्यादा गैप है, तो आपको अपने बच्चे के दांतों में ब्रेसेज लगवाने चाहिए। दांतों के बीच बहुत ज्यादा गैप होना भी आगे चलकर बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है।

जबड़े में दर्द

अगर आपके बच्चे को कभी-कभी मुंह या जबड़े में दर्द हो रहा है, तो यह एक ऑर्थोडोंटिक समस्या हो सकती है। इसलिए आपको जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा रहेगा है।