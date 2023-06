बात करते समय ये 4 संकेत बताते हैं झूठ बोल रहा है आपका बच्चा, जानें कैसे लगाएं पता

child started lying: जब बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते है तो कई सारी नटखट आदतें भी सीख जाते हैं, जिनमें से एक है झूठ बोलने की आदत। अगर आपका बच्चा भी बातें करते समय ऐसे संकेत दे रहा है, तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। ऐसे लगाएं पता।

how to know if your child lying: छोटे बच्चों को मन के सच्चे इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उनके मन में किसी प्रति कोई गलत भावना नहीं होती है या यूं कह लीजिए कि उन्हें गलत भावना का पता ही नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो नई-नई चीजें सीखता है और इसमें कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। देखा गया है कि कुछ बच्चों को झूठ बोलने की आदत लग जाती है, जो बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। पहले बच्चा मजाक में झूठ बोलता है और फिर धीरे-धीरे उसे आदत पड़ जाती है। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा उनके कुछ संकेतों से पता लगाया जा सकता है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस लेख को पढ़कर हम जानेंगे कि आखिर यह कैसे पता लगाएं कि बच्चा झूठ बोलने लगा है।

1. आँखे न मिलाना (child avoiding eye contact)

ज्यादातर बच्चों में देखा गया है कि वे झूठ बोलते समय आंखे नहीं मिलाते हैं। ऐसा दरअसल इसलिए होता है, क्योंकि झूठ बोलते समय भी बच्चे को डर रहता है कि कहीं उनकी झूठ को पकड़ न लिया जाए। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हर मामलों में सच हो। कई बार बच्चा किसी डर के कारण सच बोलते हुए भी अपने आंख नहीं मिला पाता है।

2. शरीर का वजन एक टांग पर (child shifting weight on one leg)

यह संकेत भी ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। जब बच्चा झूठ बोल रहा होता है, तो वह अक्सर अपने शरीर का ज्यादातर वजन एक टांग पर कर लेते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आप बच्चे से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कुछ पूछ रहे होते हैं। हालांकि, आंख न मिलाने की तरह इस संकेत की भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि सभी बच्चों के मामलों में यह सच नहीं है।

3. बार-बार पलकें झपकाना (child constantly blinking)

कुछ बच्चों में देखा गया है कि जब वे झूठ बोलते हैं, तो बार-बार पलके झपकाते हैं। दरअसल बच्चे ऐसा तब करते हैं, जब उन्हें लगता हो कि वे बड़ी बखूबी से झूठ बोल रहे हैं और सुनने वाला उनकी बातों से बहुत प्रभावित है। दरअसल अपनी बात का प्रभाव डालने के लिए बच्चे बार-बार पलके झपकाने जैसे एक्सप्रेशन देते हैं।

4. सोच-सोच कर बोलना (child delaying response)

यह बच्चे की झूठ पकड़ने के लिए सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। अक्सर जब बच्चा झूठ बोल रहा होता है, तो व सोच-सोच कर बोलता है और बोलते-बोलते बीच-बीच रुक सोचने लगता है। साथ ही बच्चा कई बार बोलते-बोलते रुक जाता है और आसपास की चीजों को देखकर अपनी बात को उनसे ही जोड़कर बताने लगता है।

हालांकि, अगर बात करते समय बच्चा उपरोक्त में से कोई संकेत दे रहा है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह झूठ बोल रहा है। हर बच्चे का बात करने का ढंग अलग होता है, इसलिए बात करते समय ऐसे संकेत देना आम भी हो सकता है। हालांकि, अगर आपको लगता है कि बच्चा झूठ बोलने लगा है और साथ ही बच्चा ये संकेत भी दे रहा है, तो ऐसे आप इसकी पुष्टि उसके साथ समय बिताकर कर सकते हैं।

