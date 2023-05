दिवाली के दिन बढ़ सकता है पॉल्यूशन, छोटे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Pollution in diwali: दिवाली के दिन वायु प्रदूषण होने का खतरा काफी बढ़ जाता है, ऐसे में नवजा शिशुओं को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जानें छोटे बच्चों दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण से कैसे बचाएं।

Effects of air pollution on child: दीपावली पर छोटे से बड़े सभी उत्साहित हैं। भारत के कई शहरों में अभी भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिवाली के दिनों में अक्सर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाता है। हवा में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने से नवजात शिशुओं की हेल्थ पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनकी विशेष रूप से देखभाल करना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में भी कोई नवजात शिशु है, तो यह लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस लेख में प्रदूषण से बच्चे की सेहत पर पड़ने वाले नुकसान और दिवाली के मौके पर बच्चों को प्रदूषण से बचाने के तरीकों के बारे में बताया गया है। (air pollution effects on children's health)

बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का असर

हवा में फैला प्रदूषण एक जहरीली हवा के समान होता है, जिसके संपर्क में आने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य नाजुक होता है, जिस पर वायु प्रदूषण का असर ज्यादा पड़ता है। चलिए जानते हैं छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है -

फेफड़ों में कैंसर

कार्डियोवैस्कुलर डिजीज

हृदय से जुड़ी समस्याएं होना

रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याएं होना

सांस से जुड़ी समस्याएं होना

बच्चों को वायु प्रदूषण से कैसे बचाएं

वायु प्रदूषण से बचने का सबसे प्रमुख तरीका है, प्रदूषित हवा के संपर्क में न आना और ऐसा निम्न तरीकों से किया जा सकता है -

छोटे बच्चों को जितना हो सके घर के अंदर ही रखें

घर के अंदर एयर प्यूरीफायर मशीन का उपयोग करें

बच्चे को अगर कहीं बाहर ले जाना है तो सिर्फ गाड़ी का ही प्रयोग करें

जाने के लिए सुबह का समय ही चुनें उस समय प्रदूषण कम होता है

अगर संभव है तो बच्चे को मास्क लगा कर रखें

दिवाली के दौरान बच्चों की सुरक्षा

दिवाली के दौरान प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में निम्न बातों का ध्यान रखा जा सकता है -

छोटे बच्चों को घर के अंदर ही रखें

एयर प्यूरिफायर चालू रखें

घर के अंदर पटाखे न जलाएं

घर के खिड़की दरवाजे भी बंद रखें

