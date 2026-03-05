किसी महंगी दवा से नहीं बल्कि इन 4 चीजों का ध्यान रखने से बढ़ती है बच्चों की लंबाई, पेरेंट्स दें ध्यान

Bachon ki Height Kaise Badhaye: हर पेरेंट्स के मन में यह बात जरूरी होती है, कि क्या बच्चों के लिए कोई ऐसी दवा होगी जिसकी मदद से उनकी हाइट बढ़ाई जा सके? दवाएं तो नहीं लेकिन कुछ आदतें हो सकती हैं, जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

How to Increase Children Height Without Medicine: बच्चे की हाइट को लेकर हर माता-पिता के अनेक सपने होते हैं और उनकी चाहत होती है कि बच्चा स्वस्थ रहे और उसकी लंबाई भी सही हो। बच्चे की लंबाई और वजन को लेकर पेरेंट्स को चिंता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनके बच्चे के लिए समाज में सही जगह बनाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा समाज में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है, तो इसके कारण वे चिंतित होने लगती है। इस कारण से कई बार हाइट बढ़ाने वाली महंगी दवाइयां या सप्लीमेंट्स का सहारा लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाइट बढ़ाने वाली कुछ दवाएं व सप्लीमेंट्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं और इसलिए बिना डॉक्टर की अनुमति के इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आप भी अपने बच्चे की लंबाई को लेकर चिंतित हैं तो बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए दवाइयों से ज्यादा जरूरी है, सही खान-पान देना, अच्छी जीवन-शैली अपनाने में मदद करना और कुछ जरूरी आदतें अपनाना। यदि आप शुरुआत से ही इस तरह की कई और जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना है।

पहली सीढ़ी है सही डाइट

अगर आपके मन में भी सवाल है कि किस कारण से नहीं बढ़ रही बच्चे की हाइट? तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपका बच्चा डाइट कैसी ले रहा है। सेहत के लिए सबसे जरूरी है सही और पौष्टिक आहार और बच्चे की हाइट व ग्रोथ के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आपको उनके भोजन जरूरी पोषक जैसे- प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में शामिल करने चाहिए। बच्चों की ग्रोथ के लिए दूध, दही, पनीर, दाल, अंडे, हरी सब्जियां और फल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।

साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना है कि बच्चे को बाहर का अनहेल्दी फूड, जंक व स्ट्रीट फूड और रिफाइन्ड शुगर वाली चीजें खाने से रोका जाए। क्योंकि ये चीजें बच्चे की ग्रोथ को नुकसान पहुंचाती हैं।

पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें

बच्चे की ग्रोथ के लिए नींद एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है, बच्चा कितनी देर सो रहा है, किस समय सो रहा है और उसकी स्लीप क्वालिटी कैसी है आदि का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पेरेंट्स अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि बच्चों की लंबाई बढ़ाने में नींद का भी बड़ा योगदान होता है। ऐसे में वह जितना अधिक रात तक जागते हैं, बच्चे भी उतना ही जागते हैं। लेकिन आपको उसे पूरी नींद लेने को कहना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा गहरी नींद में होता है, तब शरीर में ग्रोथ हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। इसलिए उसे रोजाना कम से कम 8 से 10 घंटे की अच्छी नींद लेने दें।

अगर आपका बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पाता है और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो उसका असर कहीं न कहीं बच्चे हेल्थ और नॉर्मल ग्रोथ पर भी पड़ता है।

बच्चे को रखें फिजिकली एक्टिव

शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि नियमित रूप से खेलकूद करना और एक्सरसाइज को जीवनशैली का हिस्सा बनाने से बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। ऐसे में आप रोजाना बच्चे को दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना और आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उसका शरीर सक्रिय रहेगा और लंबाई भी तेजी से बढ़ेगी।

आजकल बच्चे अपनी दिनचर्या का ज्यादातर समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने में निकालने लगे हैं, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ प्रभावित हो रही है और इसका असर उनकी नॉर्मल ग्रोथ पर भी पड़ता है।

सही ग्रोथ के लिए धूप भी जरूरी

हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम जैसे जरूरी तत्व ले रहा है। इसके साथ-साथ बच्चे के लिए धूप भी बहुत जरूरी है और इसलिए बच्चे को सुबह की धूप जरूर दें। विटामिन-डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट जल्दी बढ़े तो उनके लिए धूप के महत्व को जरूर समझें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।