स्कूल जाने से कतरा रहा है आपका बच्चा या उसे स्कूल एंग्जायटी हो गई है, इन तरीकों से करें दूर

School anxiety: छोटे बच्चे अक्सर स्कूल जाते समय बहुत नौटंकी करते हैं और छुट्टी मारने के बहाने बनाते हैं, लेकिन यह स्कूल एंग्जायटी का संकेत भी हो सकता है। ऐसे करें बच्चे की स्कूल एंग्जायटी को दूर।

How to deal with children school anxiety: बचपन में हम सभी की स्कूल जाने की यादें हमारे साथ जुड़ी होती हैं और जब भी हम किसी सुबह स्कूल जा रहे छोटे-छोटे बच्चो को देखते हैं, तो हमें भी याद आती है कि किस तरह हम भी स्कूल जाते थे। वो चीजें आज भी नहीं बदली हैं आज भी कुछ बच्चे हंसते-खेलते हुए स्कूल जाते हैं, तो कुछ बच्चे रोते हुए। कुछ बच्चों को रोज स्कूल से छुट्टी मारने का बहाना चाहिए ही होता है और उन्हें डर रहता है कि कहीं पेरेंट्स उन्हें स्कूल न भेज दें। पेरेंट्स भी अक्सर बच्चों के उस डर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वह बच्चे का डर नहीं बल्कि एंग्जायटी है जो उसे स्कूल जाने के डर से हो रही है। यदि आपके बच्चे को भी स्कूल जाने के नाम से एंग्जायटी होती है, तो इसे जल्द से जल्द दूर करना बहुत जरूरी है और ऐसा न करने पर बच्चे की मानसिक हेल्थ पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कैसे दूर करें बच्चे की एंग्जायटी।

आसपास के बच्चों के साथ भेजें स्कूल

अगर बच्चा स्कूल जाने से कतराता है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे आपके आसपास के बच्चों व दोस्तों के साथ स्कूल भेजें। सुनिश्चित करें कि वह आसपास के बच्चों व उसके दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर आ रहा है। साथ ही यदि बच्चे की क्लास में उसका कोई दोस्त है, तो टीचर से बात करके बच्चे को अपने दोस्त के पास ही बैठने दें।

बच्चे को खुद स्कूल छोड़ के आएं

अगर स्कूल एंग्जायटी के कारण बच्चा स्कूल जाने से कतरा रहा है, तो यह भी अच्छा ऑप्शन होगा कि आप खुद बच्चे को स्कूल छोड़कर आएं और खुद ही लेकर आएं। बच्चे के साथ जाकर स्कूल और क्लास का माहौल देखें। यदि आपको लगता है कि बच्चे को खराब माहौल के कारण ही एंग्जायटी हो रही है, तो टीचर से इस बारे में बात करें।

TRENDING NOW

बच्चे के मन की बात जानें

बच्चे को स्कूल से एंग्जायटी क्यों हो रही है इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। बच्चे से खुलकर हर विषय पर बात करें और पता लगाने की कोशिश करें कि बच्चे को स्कूल में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चे को स्कूल जाने से पहले अच्छे से इस बारे में समझा दें।

बच्चे के काम की प्रशंसा करें

आपका बच्चा जो प्रदर्शन कर रहा है उसपर उसकी प्रशंसा भी करें। समय-समय पर बच्चे की तारीफ करने से उसे प्रोत्साहन मिलता है। क्लास टीचर को भी बच्चे के काम के अनुसार समय-समय पर प्रशंसा करने का आग्रह करें। ऐसा करने से बच्चे की एंग्जायटी काफी हद तक कम हो जाती है।

स्कूल जाने के लिए प्रेशर न डालें

यदि आपका बच्चा स्कूल जाने से कतरा रहा है और आप उसे जबरदस्ती भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करना बच्चे की मानसिक व शारीरिक सेहत के लिए भी सही नहीं है। अगर बच्चा स्कूल जाने से बहुत ज्यादा कतरा रहा है, तो उसे जबरदस्ती स्कूल न भेजें बल्कि घर पर उसे खुलकर बात करने की कोशिश करें। उसे समझाएं और समस्याओं को समझें।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES