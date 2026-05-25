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क्यों आपका बच्चा हर बात पर बोलता है 'ना', समझिए उनके ये बात

क्या आपका बच्चा हर बात पर ना बोलता है? अगर हां, तो यह उनकी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका हो सकता है। ऐसे में उन्हें सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से -

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 25, 2026 12:21 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Shruti Bansal

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Child Development : क्या आपका बच्चा हर एक छोटी बात पर ना कहता है? क्या आप उनके इस ना शब्द को सुनकर परेशान हो गए हैं? अगर हां, तो उनके इस शब्द से परेशान होने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर माता-पिता बच्चों के ना शब्द को उनकी जिद, बदतमीजी या गलत व्यवहार समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह बच्चों के विकास के दौरान एक नॉर्मल स्टेप भी हो सकता है। मुख्य रूप से 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में ना बोलने की आदत काफी आम है। दरअसल, यह सिर्फ उनका विरोध नहीं होता, बल्कि बच्चे का अपनी पसंद, भावनाएं और स्वतंत्र सोच दिखाने का एक तरीका हो सकता है। आइए बच्चे के इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं-

बच्चे हर बात पर ना क्यों बोलते हैं?

मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डॉ. श्रुति बंसल का कहना है कि कई बार बच्चों के ना शब्द होने के पीछे उनकी कुछ भावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें माता-पिता को पहचानने की जरूरत है। आइए समझते हैं इसे-

अपनी पहचान बनाने की कोशिश

छोटे बच्चे धीरे-धीरे यह समझने लगते हैं कि उनकी अपनी पसंद और इच्छा भी होती है। ऐसे में वे हर चीज पर ना बोलकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि वे खुद फैसले लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए अगर आप कहें, 'चलो खाना खाओ' और बच्चा तुरंत ना बोल दे, तो जरूरी नहीं कि उसे भूख न हो। कई बार वह सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा होता है।

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अपनी ओर ध्यान पाने का हो सकता है तरीका

कई बार बच्चे जानते हैं कि ना बोलने पर माता-पिता तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। ऐसे में यह उनका ध्यान खींचने का तरीका बन जाता है। अगर बच्चा खुद को नजरअंदाज महसूस करता है, तो वह बार-बार विरोध करके आपकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर सकता है।

भावनाएं समझाने में परेशानी

छोटे बच्चों के पास अपनी भावनाओं को शब्दों में समझाने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती। कई बार वे थकान, भूख, चिड़चिड़ापन या तनाव महसूस करने पर भी बार-बार ना बोल सकते हैं, ताकि वे अपनी नाराजगी जाहिर कर सके।

हर चीज पर कंट्रोल चाहना

बच्चों को लगता है कि बड़े लोग उनके लिए हर फैसला लेते हैं। ऐसे में ना बोलना उन्हें एक तरह का कंट्रोल महसूस कराता है। यह उनके मानसिक विकास का हिस्सा भी माना जाता है।

ऐसे में क्या करे माता-पिता?

  • अगर बच्चा हर बात पर ना कह रहा है, तो गुस्सा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में शांत रहकर बात करना ज्यादा असरदार होता है।
  • बच्चों को हमेशा सीधे आदेश देने की बजाय, उन्हें छोटे-छोटे ऑप्शन हैं। जैसे- 'तुम लाल टी-शर्ट पहनोगे या नीली?' इससे बच्चे को लगेगा कि उसकी राय भी मायने रखती है।
  • हर बार डांटने से बच्चा और ज्यादा विरोधी स्वभाव का हो सकता है। ऐसे में पहले समझने की कोशिश करें कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
  • जब बच्चा बिना विरोध के कोई बात मान ले, तो उसकी तारीफ जरूर करें। इससे वह अच्छा व्यवहार दोहराने की कोशिश करेगा।

कब चिंता करनी चाहिए?

अगर बच्चा हर समय गुस्सा करता है, किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनता, स्कूल या सामाजिक माहौल में भी बहुत ज्यादा आक्रामक व्यवहार करता है, तो बाल विशेषज्ञ या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना सही रहेगा।

Disclaimer : बच्चों का हर बात पर ना कहना हमेशा गलत व्यवहार नहीं होता। यह उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का एक हिस्सा हो सकता है। सही समझ, धैर्य और प्यार से माता-पिता इस दौर को आसानी से संभाल सकते हैं।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More