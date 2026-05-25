क्यों आपका बच्चा हर बात पर बोलता है 'ना', समझिए उनके ये बात

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Kishori Mishra | Published : May 25, 2026 12:21 PM IST
Medically Verified By: Dr. Shruti Bansal
Child Development : क्या आपका बच्चा हर एक छोटी बात पर ना कहता है? क्या आप उनके इस ना शब्द को सुनकर परेशान हो गए हैं? अगर हां, तो उनके इस शब्द से परेशान होने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर माता-पिता बच्चों के ना शब्द को उनकी जिद, बदतमीजी या गलत व्यवहार समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह बच्चों के विकास के दौरान एक नॉर्मल स्टेप भी हो सकता है। मुख्य रूप से 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में ना बोलने की आदत काफी आम है। दरअसल, यह सिर्फ उनका विरोध नहीं होता, बल्कि बच्चे का अपनी पसंद, भावनाएं और स्वतंत्र सोच दिखाने का एक तरीका हो सकता है। आइए बच्चे के इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं-
मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डॉ. श्रुति बंसल का कहना है कि कई बार बच्चों के ना शब्द होने के पीछे उनकी कुछ भावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें माता-पिता को पहचानने की जरूरत है। आइए समझते हैं इसे-
छोटे बच्चे धीरे-धीरे यह समझने लगते हैं कि उनकी अपनी पसंद और इच्छा भी होती है। ऐसे में वे हर चीज पर ना बोलकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि वे खुद फैसले लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए अगर आप कहें, 'चलो खाना खाओ' और बच्चा तुरंत ना बोल दे, तो जरूरी नहीं कि उसे भूख न हो। कई बार वह सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा होता है।
कई बार बच्चे जानते हैं कि ना बोलने पर माता-पिता तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। ऐसे में यह उनका ध्यान खींचने का तरीका बन जाता है। अगर बच्चा खुद को नजरअंदाज महसूस करता है, तो वह बार-बार विरोध करके आपकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर सकता है।
छोटे बच्चों के पास अपनी भावनाओं को शब्दों में समझाने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती। कई बार वे थकान, भूख, चिड़चिड़ापन या तनाव महसूस करने पर भी बार-बार ना बोल सकते हैं, ताकि वे अपनी नाराजगी जाहिर कर सके।
बच्चों को लगता है कि बड़े लोग उनके लिए हर फैसला लेते हैं। ऐसे में ना बोलना उन्हें एक तरह का कंट्रोल महसूस कराता है। यह उनके मानसिक विकास का हिस्सा भी माना जाता है।
अगर बच्चा हर समय गुस्सा करता है, किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनता, स्कूल या सामाजिक माहौल में भी बहुत ज्यादा आक्रामक व्यवहार करता है, तो बाल विशेषज्ञ या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना सही रहेगा।
Disclaimer : बच्चों का हर बात पर ना कहना हमेशा गलत व्यवहार नहीं होता। यह उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का एक हिस्सा हो सकता है। सही समझ, धैर्य और प्यार से माता-पिता इस दौर को आसानी से संभाल सकते हैं।