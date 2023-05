नकचढ़े और गुस्सैल बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने से पहले आजमाएं ये 5 टिप्स, बदल जाएगा उसका व्यवहार

हर बच्चे को हॉस्टल भेजना इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। क्योंकि, खुद से दूर रखकर आप बच्चों को इमोशनली परेशान ही करते हैं।

How to change behavior of aggressive and furious kids: बच्चों का चिखना-चिल्लाना और नखरे दिखाना एक बहुत ही कॉमन स्थिति है। अलग-अलग कारणों और स्थितियों में बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सा दिखाने लगते हैं। बच्चों को गुस्सा दिलाने या सामान्य से अलग व्यवहार करने की कई वजहें हो सकती है। आतमौर पर बच्चे भूख लगने या नींद आने पर रोना-धोना या चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे बच्चे ऐसी स्थिति में जमीन पर लोटने लगते हैं या मां-बाप को फिजिकली हार्म भी पहुंचाते हैं। दरअसल, यह समस्या कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। जब बच्चा अपनी बात माता-पिता को समझा नहीं पाता तो वह रोने या चीखने लगता है। इसी तरह बच्चे के आसपास का माहौल भी इसकी वजह बन सकता है।

वहीं, कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी बात-बात पर गुस्सा करने और मां-बाप के सामने नकचढ़ापन दिखाते रहते हैं। उनका यह व्यवहार घर बाहर भी देखा जाता है। जिससे मां-बाप कई बार शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसी तरह, कई बार माता-पिता यह कहकर बात को टाल देते हैं कि बच्चा है बाद में खुद समझदार बन जाएगा। लेकिन, बहुत से पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बच्चे का व्यवहार और भी बिगड़ सकता है। मुश्किल तो तब आती है जब पेरेंट्स बच्चे को डांटकर या पीटकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बच्चों में जिद बढ़ने लगती है और वे अपने व्यवहार को बदलने के प्रयास भी नहीं करते। इससे समझा जा सकता है कि बच्चे का रवैया या बिहेवियर माता-पिता के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। माता-पिता के व्यवहार और बातों के आधार पर ही बच्चे की हिम्मत बढ़ती है और वो दिन-ब-दिन गुस्सैल और चिड़चिड़ा बनने लगता है। स्थिति कई बार इतनी गम्भीर हो जाती है कि माता-पिता बच्चे को सुधारने की उम्मीद से बोर्डिंग स्कूल (Boarding school) भेज देते हैं। क्योंकि, उन्हें लगता है कि हॉस्टल के कड़े अनुशासन के बीच उनका बच्चा सुधर जाएगा।

नकचढ़े और गुस्सैल बच्चों का व्यवहार कैसे बदलें

लेकिन, हर बच्चे को हॉस्टल भेजना इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। क्योंकि, खुद से दूर रखकर आप बच्चों को इमोशनली परेशान ही करते हैं और कुछ बच्चे बोर्डिंग स्कूल जाकर एंग्जायटी, दुख और उदासी से भर जाते हैं। इससे फायदे की बजाय बच्चे को नुकसान ही होता है। लेकिन, घबराइए मत इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ आसान तरीके भी उपलब्ध हैं। बस आपको धैर्य से काम लेना होगा और बच्चे के सामने अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। यहां हम लिख रहे हैं कुछ ऐसी ही टिप्स जो बोर्डिंग स्कूल भेजे बिना बच्चों को सुधरने में मदद कर सकती हैं। आइए पढ़ें गुस्सैल और नकचढ़े बच्चों को संभालने के कुछ उपायों के बारे में।

TRENDING NOW

ना करें जबरदस्ती

पेरेंट्स को यह समझना होगा कि किसी भी बच्चे का व्यवहार परफेक्ट नहीं होता। बड़ों की तरह बच्चे का व्यवहार भी उनकी भावनाओं, शारीरिक स्थिति और पारिवारिक माहौल पर निर्भर करता है। इसीलिए, बच्चे का गुस्सा शांत करने या उसका चिड़चिड़ापन कम करने के लिए आपको भी शांति, समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होगा। बच्चा जब भी गुस्सा करे तो यह समझने की कोशिश करें कि उसे गुस्सा क्यों आता है। बच्चे को डांटकर या डराकर शांत करने के प्रयास ना करें। बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का डर ना दिखाएं, बल्कि उनके इमोशन्स को समझने की कोशिश करें। बच्चे के मन में दबा गुस्सा उसे नकचढ़ा और बदतमीज बना सकता है। इसीलिए, बच्चे को डांटे-फटकारे नहीं बल्कि, अन्य तरीके ढूढें। ये तरीके ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे को अधिक गुस्सा ना आए।

ना दें गुस्से पर ध्यान

बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि जब किसी काम या व्यवहार के लिए उनकी तारीफ होती है या पेरेंट्स उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो बच्चे वह काम बार-बार करते हैं। वहीं, जब उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जाता तब वे उस तरफ का व्यवहार बंद कर सकते हैं। बच्चे के गलत कामों और आदतों पर ध्यान देना बंद करना उनके बिहवियर को करेक्ट करने में मदद करता है। इसी तरह जब बच्चा बहुत रोए-धोए या नकचढ़ापन दिखाए तो उसकी तरफ ध्यान ना दें। कई बच्चे रोकर या चीख-चिल्लाकर मां-बाप का ध्यान अपनी तरफ खींचने के प्रयास करते हैं और जब माता-पिता उनकी तरफ ध्यान देते हैं या चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं तो बच्चा बार-बार इस तरह का व्यवहार करता है।

बच्चे को ना कहें भला-बुरा

सबसे पहले यह समझें कि बच्चे की उम्र के अनुसार किस तरह का व्यवहार नॉर्मल है या और कौन-सी हरकतें उसके लिए सही नहीं। इसीलिए, बच्चे को कोसने या उसे कुछ बुरा कहने से बचें।

You may like to read

बच्चे को समझाएं सही व्यवहार

अपने बच्चे को बताएं कि गुस्सा करना और मां-बाप के साथ बदतमीजी करना ठीक व्यवहार नहीं है। बच्चे को बताएं कि वह अगर ठीक तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो इसके लिए उसे सजा मिल सकती है। इसी तरह बच्चे को सही व्यवहार से जुड़ी जानकारियां दें और उसे आदर्श व्यवहार सिखाएं।

उल्टी गिनती करें

बच्चों के लिए टाइम-आउट मेथड (time out method) बहुत लाभकारी साबित होता है। जब बच्चे को गुस्सा आए तो 10 से 1 तक उल्टी गिनत करें। इसी तरह अगर बच्चा बहुत अधिक गुस्सा आए तो आप 20 या 30 तक की भी गिनती कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे से बात करें। इस तरह बच्चे को शांत होने के लिए समय मिलेगा और वह ठीक तरीके के बिहेयविहर की अहमियत भी समझ सकेगा।

इसी तरह बच्चे के लिए घर में एक कोना या रूम तैयार करें जहां वह गुस्सा होने के बाद समय बिताने से बेहतर महसूस कर सके। वहां बच्चे की पसंद के खिलौने और बुक्स रखें। इस रूम में एक हल्के रंग की चादर बिछाएं और बच्चे को वहां समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। अकेले रहने से बच्चे को शांत होने में मदद होगी और गुस्सा खत्म होने के बाद वह आपसे बात करने खुद आएगा। (ways to handle aggressive and furious kids in Hindi.)

यह भी पढ़ें-

सावन में बेटी का नामकरण करने के लिए मां गौरी के इन 10 नामों में से चुनें कोई एक नाम, हर नाम के हैं यूनिक मतलब

लड़कों की परवरिश करते समय मां-बाप बेटों को जरूर सिखाएं ये बातें

RECOMMENDED STORIES